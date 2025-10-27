R o m a , 2 7 o t t . ( A d n k r o n o s ) - V e r r à p r e s e n t a t a a l l a C a m e r a , i l 2 9 o t t o b r e , d u r a n t e l ’ e v e n t o ' I n n o v a r e p e r c u r a r e ' , l a f o n d a z i o n e b i o E R G O t e c h . L ’ o b i e t t i v o è l a r e a l i z z a z i o n e a T a r a n t o d i u n c e n t r o d i r i c e r c a p e r t e r a p i e c e l l u l a r i c h e u n i s c a i n t e l l i g e n z a a r t i f i c i a l e e b i o t e c h , u n ’ i d e a n a t a d u r a n t e i T a r a n t o B i o t e c h D a y s c h e r i u n i s c o n o 1 5 0 0 s t u d e n t i e 5 0 r i c e r c a t o r i p r o v e n i e n t i d a u n i v e r s i t à c o m e C a m b r i d g e , O x f o r d , E T H e S t a n f o r d . A l l a g u i d a d e l p r o g e t t o i l 2 3 e n n e G u i d o P u t i g n a n o , l a u r e a t o i n i n g e g n e r i a b i o m e d i c a a l P o l i t e c n i c o d i M i l a n o e i n c o m p u t a t i o n a l b i o l o g y a l l ’ E t h d i Z u r i g o , e l a c o - f o n d a t r i c e , l ' a v v o c a t o D o m e n i c a L e o n e . “ V o g l i a m o d i m o s t r a r e c h e l ’ e c c e l l e n z a s c i e n t i f i c a p u ò n a s c e r e o v u n q u e , a n c h e i n t e r r i t o r i s p e s s o c o n s i d e r a t i p e r i f e r i c i , s e s i u n i s c o n o m e t o d o , t e c n o l o g i a e v i s i o n e ” , s p i e g a P u t i g n a n o . N e i p r o s s i m i c i n q u e a n n i l a f o n d a z i o n e p u n t a a s v i l u p p a r e t r a i 1 0 e i 2 0 b r e v e t t i n e l c a m p o A I - b i o t e c h e a g e n e r a r e a l m e n o c i n q u e s p i n - o f f . “ b i o E R G O t e c h v u o l e e s s e r e u n a d i m o s t r a z i o n e c o n c r e t a c h e i l f u t u r o d e l l e b i o t e c n o l o g i e i t a l i a n e p u ò s c r i v e r s i a n c h e d a S u d , c o n l ’ e n e r g i a d e i g i o v a n i e l a f o r z a d e l l ’ i n t e l l i g e n z a a r t i f i c i a l e ” , c o n c l u d e .