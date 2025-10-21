R o m a , 2 1 o t t . ( A d n k r o n o s ) - " O g n i v i t t i m a d i u n i n c i d e n t e s u l l a v o r o c i r e n d e p a r t e c i p i d i u n d o l o r e c o l l e t t i v o . P e r c h é d i e t r o a d o g n i v i t t i m a c i s o n o b a m b i n i c h e p e r d o n o u n g e n i t o r e , g e n i t o r i c h e p e r d o n o i l o r o f i g l i , f a m i g l i e d i s t r u t t e d a t r a g e d i e c h e a b b i a m o i l d o v e r e d i e v i t a r e . P e r q u e s t o d o b b i a m o i m p e g n a r c i a p r e v e n i r e g l i i n c i d e n t i s u l l a v o r o . I l c o n t r o l l o u m a n o , p u r t r o p p o , n o n b a s t a , m a l a t e c n o l o g i a p u ò e d e v e a i u t a r c i . P e r q u e s t o a b b i a m o p r o m o s s o e m e n d a m e n t i c h e i n t r o d u c o n o d e f i s c a l i z z a z i o n i p e r l e i m p r e s e c h e i n v e s t o n o i n s i s t e m i d i s i c u r e z z a a u t o m a t i z z a t i e s i s t e m i d i i n t e l l i g e n z a a r t i f i c i a l e a s u p p o r t o d e l l a s i c u r e z z a " . C o s ì i l s e n a t o r e d i F o r z a I t a l i a A n t o n i o T r e v i s i i n t e r v e n e n d o a l c o n v e g n o a l S e n a t o ‘ S i c u r e z z a T r a s f o r m a t i v a . P r e v e n z i o n e e d I n n o v a z i o n e i n 4 . 0 e 5 . 0 . L a s i c u r e z z a c h e e v o l v e c o n l a t r a s f o r m a z i o n e d i g i t a l e d e l l a v o r o ' . " S t i a m o i n o l t r e l a v o r a n d o p e r i s t i t u i r e u n f o n d o d i g a r a n z i a a s o s t e g n o d e l l e a z i e n d e c h e i n t e n d o n o a d o t t a r e t e c n o l o g i e a v a n z a t e d i p r o t e z i o n e e n e c e s s i t a n o d i u n s u p p o r t o n e l l ’ a c c e s s o a l c r e d i t o . L ’ I t a l i a h a t u t t e l e c o m p e t e n z e , l a c r e a t i v i t à , l a c a p a c i t à p r o d u t t i v a n e c e s s a r i e p e r d i v e n t a r e l e a d e r i n q u e s t o s e t t o r e . E l a p o l i t i c a d e v e f a r e l a p r o p r i a p a r t e . I n v e s t i r e n e l l a s i c u r e z z a i n t e l l i g e n t e s i g n i f i c a i n v e s t i r e n e l l a v i t a d e l l e p e r s o n e " , c o n c l u d e .