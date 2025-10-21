R o m a , 2 1 o t t . ( A d n k r o n o s ) - " U n a m a g g i o r s i c u r e z z a n e i l u o g h i d i l a v o r o p a s s a p e r t a n t i f a t t o r i , m a u n o è p a r t i c o l a r m e n t e s i g n i f i c a t i v o : l a c o n d i v i s i o n e d e l p r o b l e m a a t u t t i i l i v e l l i , d a t r a d u r r e n o n s o l o i n s e n s i b i l i z z a z i o n e m a s o p r a t t u t t o i n r e s p o n s a b i l i z z a z i o n e . S u b i t o d o p o v e n g o n o i c o n t r o l l i , l a f o r m a z i o n e , l ’ a t t e n z i o n e a l l e c r i t i c i t à n a s c o s t e n e i s u b a p p a l t i e l ’ a p e r t u r a a d o g n i f o r m a p o s i t i v a d i i n n o v a z i o n e , a c o m i n c i a r e d a g l i s t r u m e n t i f o r n i t i d a l l ’ I A " . C o s ì l a s e n a t r i c e d i F r a t e l l i d ’ I t a l i a P a o l a M a n c i n i . " E l a c o n d i v i s i o n e t r a i s t i t u z i o n i , f o r z e e c o n o m i c h e e s o c i a l i è s t a t o p r o p r i o l ’ o b i e t t i v o d e l c o n v e g n o t e n u t o s i o g g i i n S e n a t o , i n c u i a b b i a m o r e s o p u b b l i c o i l d e c a l o g o d e l l e a z i o n i d a v a l o r i z z a r e e m e t t e r e i n a t t o , o g n u n o p e r l a p r o p r i a r e s p o n s a b i l i t à , a l f i n e d i d e b e l l a r e q u e s t o f e n o m e n o c h e m i e t e o g n i a n n o t r o p p e v i t e u m a n e e r e g i s t r a c e n t i n a i a d i m i g l i a i a d i i n f o r t u n a t i s u l l a v o r o . R a c c o g l i e r e l ’ i n v i t o c o n t e n u t o n e i m e s s a g g i d e l P r e s i d e n t e d e l l a R e p u b b l i c a e d e l S e n a t o s i g n i f i c a a s c o l t a r e l e e s i g e n z e d i u n m o n d o d e l l a v o r o i n c u i l a p r o d u t t i v i t à d e v e c o r r e r e d i p a r i p a s s o c o n l a s i c u r e z z a . È i l n o s t r o i m p e g n o p r i o r i t a r i o d e i p r o s s i m i a n n i " , c o n c l u d e .