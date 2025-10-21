M i l a n o , 2 1 o t t . ( A d n k r o n o s / L a b i t a l i a ) - " I n I t a l i a i l s i s t e m a i m p r e n d i t o r i a l e è c o s t i t u i t o d a i m p r e s e c h e a l 9 0 % h a n n o m e n o d i 1 0 d i p e n d e n t i . E ’ n e c e s s a r i o , p e r t a n t o , a c c o r c i a r e l e d i s t a n z e t r a q u e s t e i m p r e s e , d o v e s p e s s o c i s o n o l a v o r a z i o n i p e r i c o l o s e e n u m e r o s i i n c i d e n t i , e i l m o n d o d e l l ' I n a i l ” . L o h a d e t t o M a r c e l l o F i o r i , d i r e t t o r e g e n e r a l e d e l l ' I n a i l , a l l ’ i n c o n t r o o r g a n i z z a t o d a I n a i l e d e d i c a t o a l l e n u o v e s t r a t e g i e p e r l a s i c u r e z z a n e i l u o g h i d i l a v o r o e a d a l c u n i d e i p i ù r e c e n t i p r o g e t t i d i r i c e r c a a d a l t o t a s s o t e c n o l o g i c o s v i l u p p a t i d a i r i c e r c a t o r i I n a i l , i n o c c a s i o n e d e l l a S e t t i m a n a e u r o p e a p e r l a s a l u t e e l a s i c u r e z z a s u l l a v o r o o r g a n i z z a t a d a l l ’ E u - O s h a , d i c u i l ’ I s t i t u t o è f o c a l p o i n t p e r l ’ I t a l i a . “ A b b i a m o d e c i s o d i a c c o r c i a r e n o i q u e s t a d i s t a n z a : c o n d u e t r u c k , i n f a t t i , p r e s e n t e r e m o n e i 1 0 0 d i s t r e t t i i n d u s t r i a l i e n e i c o n s o r z i a g r i c o l i d i t u t t a I t a l i a c i ò c h e s i p u ò f a r e i n s i e m e a l l ' I n a i l , c o n l i n e e c h e a c c o m p a g n i n o l a c r e s c i t a d e l l a s a l u t e e d e l l a s i c u r e z z a d i q u e s t e a z i e n d e , s i a s o t t o i l p r o f i l o d e g l i i n c e n t i v i c h e m e t t i a m o a d i s p o s i z i o n e , s i a s o t t o i l p r o f i l o d e l l e m i s u r e i n n o v a t i v e , c o m e l a r i c e r c a , n o n c h é l e m i g l i o r i p r o c e d u r e p e r g e s t i r e s a l u t e e s i c u r e z z a i n m o d o i n n o v a t i v o e p i ù s i c u r o ” , h a c o n c l u s o .