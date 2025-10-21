R o m a , 2 1 o t t . ( A d n k r o n o s ) - H a p r e s o i l v i a q u e s t a m a t t i n a n e l l a S a l a d e l l a L u p a d i M o n t e c i t o r i o l a t r e g i o r n i d e l l a s e c o n d a e d i z i o n e d e g l i S t a t i g e n e r a l i s u l l a s a l u t e e l a i c u r e z z a s u l l a v o r o o r g a n i z z a t i d a l l a c o m m i s s i o n e d ’ i n c h i e s t a p a r l a m e n t a r e s u l l e C o n d i z i o n i d i l a v o r o d e l l a C a m e r a d e i d e p u t a t i p r e s i e d u t a d a C h i a r a G r i b a u d o . L e r e a l t à c h e s i o c c u p a n o d e l t e m a s i t r o v a n o a d i a l o g a r e s u t e c n o l o g i e , f o r m a z i o n e , l o g i s t i c a e p r o p o s t e . L a g i o r n a t a d i d o m a n i s i a p r i r à c o n i l s a l u t o i n t r o d u t t i v o d e l l a v i c e p r e s i d e n t e d e l l a C a m e r a , A n n a A s c a n i e s a r à d e d i c a t a a l f u t u r o d e l l e g e n e r a z i o n i p i ù g i o v a n i , c o n p a n e l c h e t r a t t a n o d e i t e m i d e l l a f o r m a z i o n e e d e l l e n u o v e t e c n o l o g i e , a n c h e c o n i l c o n t r i b u t o e i p r o g e t t i d e l l e u n i v e r s i t à . P r e n d e r a n n o l a p a r o l a , t r a g l i a l t r i , P a t r i z i a M a r r o c c o , v i c e p r e s i d e n t e d e l l a c o m m i s s i o n e p a r l a m e n t a r e d i i n c h i e s t a , N u n z i a C a t a l f o , c o m p o n e n t e d e l C o n s i g l i o d ’ a m m i n i s t r a z i o n e I n a i l , T i z i a n o T r e u , p r o f e s s o r e e m e r i t o p r e s s o l ’ U n i v e r s i t à c a t t o l i c a d e l S a c r o c u o r e . G l i S t a t i g e n e r a l i s i c o n c l u d e r a n n o g i o v e d ì 2 3 o t t o b r e a l l e 1 0 c o n l ' i n t e r v e n t o d i G r i b a u d o e a l l e 1 1 . 3 0 c o n l a r e l a z i o n e d e l l a m a g i s t r a t a R i t a S a n l o r e n z o e l ' i l l u s t r a z i o n e d e l l e p r o p o s t e e m e r s e d a i t a v o l i d a c o n s e g n a r e a l l a p o l i t i c a . L a t r e g i o r n i v i e n e t r a s m e s s a i n d i r e t t a w e b t v .