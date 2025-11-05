R o m a , 5 n o v . ( A d n k r o n o s S a l u t e ) - I l v a c c i n o a n t i n f l u e n z a l e a d a l t o d o s a g g i o d i S a n o f i h a d i m o s t r a t o d i r i d u r r e s i g n i f i c a t i v a m e n t e i l r i s c h i o d i o s p e d a l i z z a z i o n e n e g l i a d u l t i d i e t à p a r i o s u p e r i o r e a 6 5 a n n i r i s p e t t o a l v a c c i n o a n t i n f l u e n z a l e a d o s a g g i o s t a n d a r d . S o n o i n u o v i d a t i d i f f u s i d a l l a f a r m a c e u t i c a e p u b b l i c a t i a o t t o b r e s u ' T h e L a n c e t ' , r e l a t i v i a l l o s t u d i o F l u n i t y - H D c o n d o t t o s u l a r g a s c a l a i n p i ù s t a g i o n i . " F l u n i t y - H D - s p i e g a T o r B i e r i n g - S ø r e n s e n , c a r d i o l o g o , c o o r d i n a t o r e s c i e n t i f i c o e p r o m o t o r e d e l l o s t u d i o - s f r u t t a l a p o t e n z a e i l r i g o r e s c i e n t i f i c o d e l l a r a n d o m i z z a z i o n e i n d i v i d u a l e i n c o n t e s t i r e a l i . Q u e s t o s t u d i o , p r i m o d e l s u o g e n e r e , h a v a l u t a t o i b e n e f i c i d e l v a c c i n o a n t i n f l u e n z a l e a d a l t o d o s a g g i o c o n t r o g l i e s i t i g r a v i d e l l ' i n f l u e n z a r i s p e t t o a l d o s a g g i o s t a n d a r d , i n c l u s e l e o s p e d a l i z z a z i o n i p e r c a u s e c a r d i o - r e s p i r a t o r i e , i n u n c o n t e s t o r a n d o m i z z a t o , c o p r e n d o 2 a r e e g e o g r a f i c h e . I r i s u l t a t i f o r n i s c o n o p r o v e f o n d a m e n t a l i , p o t e n z i a l m e n t e i n g r a d o d i r i d e f i n i r e l e s t r a t e g i e d i s a n i t à p u b b l i c a e l e l i n e e g u i d a c l i n i c h e " . A g g i u n g e F e d e r i c o M a r t i n o n - T o r r e s , c o - s p e r i m e n t a t o r e p r i n c i p a l e d e l l o s t u d i o F l u n i t y - H D : " Q u e s t e n u o v e e v i d e n z e r a f f o r z a n o l a f i d u c i a c l i n i c a c h e i p r o f e s s i o n i s t i s a n i t a r i r i p o n g o n o n e l f a t t o c h e i l v a c c i n o a n t i n f l u e n z a l e a d a l t o d o s a g g i o s i a i n g r a d o d i r a g g i u n g e r e u n a p r o t e z i o n e s u p e r i o r e r i s p e t t o a l d o s a g g i o s t a n d a r d c o n t r o g l i e s i t i g r a v i d e l l ' i n f l u e n z a n e g l i a d u l t i a n z i a n i , u n g r u p p o c o n s i d e r a t o v u l n e r a b i l e a c a u s a d i u n s i s t e m a i m m u n i t a r i o i n d e b o l i t o e d i u n r i s c h i o p i ù e l e v a t o d i s v i l u p p a r e c o m p l i c a n z e g r a v i a s e g u i t o d i u n ' i n f e z i o n e i n f l u e n z a l e " . N e l d e t t a g l i o - r i p o r t a S a n o f i i n u n a n o t a - r i s p e t t o a l d o s a g g i o s t a n d a r d , i l v a c c i n o a n t i n f l u e n z a l e a d a l t o d o s a g g i o o f f r e : 8 , 8 % ( I c 9 5 % , 1 , 7 - 1 5 , 5 ; p u n i l a t e r a l e = 0 , 0 0 8 ) d i p r o t e z i o n e a g g i u n t i v a c o n t r o l e o s p e d a l i z z a z i o n i p e r p o l m o n i t e / i n f l u e n z a ; 6 , 3 % ( I c 9 5 % , 2 , 5 - 1 0 , 0 ; p < 0 , 0 0 1 ) d i r i d u z i o n e a g g i u n t i v a d e l l e o s p e d a l i z z a z i o n i p e r e v e n t i c a r d i o - r e s p i r a t o r i ; 3 1 , 9 % ( I c 9 5 % , 1 9 , 7 - 4 2 , 2 ; p < 0 , 0 0 1 ) d i r i d u z i o n e a g g i u n t i v a d e l l e o s p e d a l i z z a z i o n i p e r i n f l u e n z a c o n f e r m a t e i n l a b o r a t o r i o ; 2 , 2 % ( I c 9 5 % , 0 , 3 - 4 , 1 ; p = 0 , 0 1 2 ) d i p r o t e z i o n e a g g i u n t i v a c o n t r o l e o s p e d a l i z z a z i o n i p e r t u t t e l e c a u s e , c h e s i t r a d u c e i n u n ' o s p e d a l i z z a z i o n e e v i t a t a o g n i 5 1 5 i n d i v i d u i v a c c i n a t i c o n i l v a c c i n o a d a l t o d o s a g g i o a n z i c h é c o n u n v a c c i n o a d o s a g g i o s t a n d a r d ( I c 9 5 % , 2 7 8 - 3 . 9 2 9 ) . O l t r e a l l e e v i d e n z e c l i n i c h e , q u e s t i r i s u l t a t i h a n n o m e s s o i n e v i d e n z a p o t e n z i a l i b e n e f i c i p e r l a s a n i t à p u b b l i c a e l a s o c i e t à . " F i n o a l 7 0 % d e l l e o s p e d a l i z z a z i o n i p e r i n f l u e n z a i n t e r e s s a i s o g g e t t i a d u l t i d a i 6 5 a n n i d i e t à - s o t t o l i n e a B o g d a n a C o u d s y , G l o b a l H e a d o f M e d i c a l , S a n o f i , V a c c i n e s - I d a t i d i F l u n i t y - H D c o n f e r m a n o c h e i l n o s t r o v a c c i n o a n t i n f l u e n z a l e a d a l t o d o s a g g i o f o r n i s c e u n a p r o t e z i o n e s u p e r i o r e c o n t r o l e o s p e d a l i z z a z i o n i r i s p e t t o a i v a c c i n i a d o s a g g i o s t a n d a r d n e i s o g g e t t i a n z i a n i . V a c c i n a r e 5 1 5 a n z i a n i c o n i l v a c c i n o a n t i n f l u e n z a l e a d a l t o d o s a g g i o i n v e c e d i q u e l l o a d o s e s t a n d a r d p o t r e b b e p r e v e n i r e 1 o s p e d a l i z z a z i o n e p e r q u a l s i a s i c a u s a . Q u e s t o p u ò s i g n i f i c a r e m o l t o , s o p r a t t u t t o p e r g l i a n z i a n i v u l n e r a b i l i , r i d u c e n d o l ' i m p a t t o s u l l a l o r o q u a l i t à d i v i t a e a i u t a n d o l i a m a n t e n e r e l a l o r o a u t o n o m i a p i ù a l u n g o . I n o l t r e , p r e v e n i r e l e o s p e d a l i z z a z i o n i p e r i n f l u e n z a p u ò p o r t a r e b e n e f i c i s o c i a l i c o m e l a r i d u z i o n e d e i c o s t i s a n i t a r i , u n a m i n o r e p r e s s i o n e s u i r e p a r t i o s p e d a l i e r i e u n c a r i c o r i d o t t o p e r i c a r e g i v e r " . C o n l ' a g g i u n t a d i q u e s t i n u o v i d a t i - c o n c l u d e S a n o f i - l a r i c e r c a c o m p l e t a s u l v a c c i n o a n t i n f l u e n z a l e a d a l t o d o s a g g i o c o p r e 1 5 a n n i d i e v i d e n z e c l i n i c h e c h e c o i n v o l g o n o o l t r e 4 5 m i l i o n i d i a d u l t i a n z i a n i .