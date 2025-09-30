R o m a , 3 0 s e t . ( A d n k r o n o s ) - S e c o n d o l e s t i m e p r e l i m i n a r i d e l l ' I s t a t a s e t t e m b r e l ’ i n d i c e n a z i o n a l e d e i p r e z z i a l c o n s u m o p e r l ’ i n t e r a c o l l e t t i v i t à ( N i c ) , a l l o r d o d e i t a b a c c h i , s i a t t e s t a a - 0 , 2 % s u b a s e m e n s i l e e a + 1 , 6 % s u b a s e a n n u a ( c o m e n e l m e s e p r e c e d e n t e ) . L a s t a b i l i t à d e l t a s s o d ’ i n f l a z i o n e - c o n t i n u a l ' i s t i t u t o d i s t a t i s t i c a - s o t t e n d e a n d a m e n t i d i f f e r e n z i a t i d e i d i v e r s i a g g r e g a t i d i s p e s a : i n r a l l e n t a m e n t o i p r e z z i d e g l i A l i m e n t a r i n o n l a v o r a t i ( d a + 5 , 6 % a + 4 , 8 % ) , i n a c c e l e r a z i o n e q u e l l i d e g l i A l i m e n t a r i l a v o r a t i ( d a + 2 , 7 % a + 3 , 0 % ) e d e g l i E n e r g e t i c i r e g o l a m e n t a t i ( d a + 1 2 , 9 % a + 1 4 , 0 % ) , a c u i s i a g g i u n g e l a r i p r e s a d e i p r e z z i d e g l i E n e r g e t i c i n o n r e g o l a m e n t a t i ( d a - 6 , 3 % a - 5 , 2 % ) . A s e t t e m b r e l ’ “ i n f l a z i o n e d i f o n d o ” , a l n e t t o d e g l i e n e r g e t i c i e d e g l i a l i m e n t a r i f r e s c h i , r e s t a i n v a r i a t a ( a + 2 , 1 % ) e q u e l l a a l n e t t o d e i s o l i b e n i e n e r g e t i c i r a l l e n t a ( d a + 2 , 3 % a + 2 , 1 % ) . L a c r e s c i t a t e n d e n z i a l e d e i p r e z z i d e i b e n i s i a c c e n t u a l i e v e m e n t e ( d a + 0 , 6 % a + 0 , 7 % ) , m e n t r e q u e l l a d e i s e r v i z i s i a t t e n u a ( d a + 2 , 7 % a + 2 , 6 % ) . P e r t a n t o , i l d i f f e r e n z i a l e i n f l a z i o n i s t i c o t r a i l c o m p a r t o d e i s e r v i z i e q u e l l o d e i b e n i s i r i d u c e , p o r t a n d o s i a + 1 , 9 p u n t i p e r c e n t u a l i ( d a i + 2 , 1 d e l m e s e p r e c e d e n t e ) . I l d a t o n e g a t i v o d e l l ’ i n d i c e g e n e r a l e r i f l e t t e s o p r a t t u t t o l a d i m i n u z i o n e d e i p r e z z i d e i S e r v i z i r e l a t i v i a i t r a s p o r t i ( - 3 , 3 % ) , p a r z i a l m e n t e a t t e n u a t a d a l l a c r e s c i t a d e i p r e z z i d e g l i A l i m e n t a r i n o n l a v o r a t i ( + 0 , 6 % ) . L ’ i n f l a z i o n e a c q u i s i t a p e r i l 2 0 2 5 è p a r i a + 1 , 7 % p e r l ’ i n d i c e g e n e r a l e e a + 2 , 0 % p e r l a c o m p o n e n t e d i f o n d o . I n b a s e a l l e s t i m e p r e l i m i n a r i , l ’ i n d i c e a r m o n i z z a t o d e i p r e z z i a l c o n s u m o ( I p c a ) r e g i s t r a u n a v a r i a z i o n e p a r i a + 1 , 3 % s u b a s e m e n s i l e , p e r e f f e t t o d e l l a f i n e d e i s a l d i e s t i v i d i c u i i l N I C n o n t i e n e c o n t o , e a + 1 , 8 % s u b a s e a n n u a ( d a + 1 , 6 % d e l m e s e p r e c e d e n t e ) .