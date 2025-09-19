R o m a , 1 9 s e t . ( A d n k r o n o s S a l u t e ) - " I l p r o g r e s s o s c i e n t i f i c o d e l l e t e r a p i e p e r l ’ H i v n e g l i u l t i m i v e n t ’ a n n i è s t a t o i n c r e d i b i l e . P u r t r o p p o , s i t r a t t a d i u n ' i n f o r m a z i o n e d e l l a q u a l e g r a n p a r t e d e l l e p e r s o n e ” c h e n o n c o n o s c o n o l a m a l a t t i a “ n o n s o n o a n c o r a c o n s a p e v o l i . T a n t i i n f a t t i n o n s a n n o c h e , o g g i , l a v i t a d i u n a p e r s o n a c o n l ’ H i v è a t u t t i g l i e f f e t t i n o r m a l e . L e t e r a p i e d i c u i d i s p o n i a m o s o n o e s t r e m a m e n t e p o t e n t i e , a n c h e s e n o n c o n s e n t o n o l a g u a r i g i o n e , c o n s e n t o n o u n p i e n o c o n t r o l l o d e l v i r u s e d i c o n d u r r e u n a v i t a n o r m a l e " . L o h a d e t t o R o b e r t o R o s s o t t i , m e d i c o i n f e t t i v o l o g o d e l l ’ A s s t g r a n d e o s p e d a l e m e t r o p o l i t a n o N i g u a r d a d i M i l a n o , a l l ’ i n c o n t r o ‘ P r e v e n t ( a c ) t i o n : H I V c o n e s e n z a i c o n f i n i d i u n c o r p o ’ , o r g a n i z z a t o c o n i l c o n t r i b u t o n o n c o n d i z i o n a t o d i V i i v H e a l t h c a r e n e l l a s e c o n d a g i o r n a t a d e l M i x F e s t i v a l d i C i n e m a L g b t q + e C u l t u r a Q u e e r d i M i l a n o , g i u n t o a l l a s u a 3 9 e s i m a e d i z i o n e . " C o n u n a t e r a p i a e f f i c a c e n o n s i è p i ù c o n t a g i o s i , s i r a g g i u n g e i l c o s i d d e t t o ' U = U ' ( n o n r i l e v a b i l e = n o n t r a s m i s s i b i l e ) . I f a r m a c i d i c u i d i s p o n i a m o n o n s o l o s o n o e s t r e m a m e n t e p o t e n t i m a a n c h e m o l t o b e n t o l l e r a t i . S i t r a t t a d i a s s u m e r e u n a p a s t i g l i a a l g i o r n o o , t a l v o l t a , d i f a r e d e l l e i n i e z i o n i a d i s t a n z a d i d i v e r s e s e t t i m a n e l ’ u n a d a l l ’ a l t r a . Q u i n d i , l ' i m p a t t o c h e q u e s t i f a r m a c i h a n n o p o i s u l l a q u o t i d i a n i t à è e s t r e m a m e n t e l i m i t a t o " c o n c l u d e .