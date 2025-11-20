R o m a , 2 0 n o v . ( A d n k r o n o s ) - " N e l l a G i o r n a t a i n t e r n a z i o n a l e d e d i c a t a a i d i r i t t i d e l l ’ i n f a n z i a e d e l l ’ a d o l e s c e n z a , r i b a d i a m o t u t t o i l n o s t r o i m p e g n o a p o r r e a l c e n t r o d e l l ’ a g e n d a p u b b l i c a i l b e n e s s e r e , l a t u t e l a e l e o p p o r t u n i t à d e i p i ù g i o v a n i . O g n i b a m b i n o e o g n i a d o l e s c e n t e , i n d i p e n d e n t e m e n t e d a l l u o g o i n c u i n a s c e , h a d i r i t t o a d e s s e r e p r o t e t t o , a s c o l t a t o e a c c o m p a g n a t o n e l p r o p r i o p e r c o r s o d i v i t a " . C o s ì l a s e n a t r i c e d i F o r z a I t a l i a e v i c e p r e s i d e n t e d e l S e n a t o L i c i a R o n z u l l i . " U n d i r i t t o a n c o r a o g g i t r o p p o s p e s s o n e g a t o i n u n c o n t e s t o i n t e r n a z i o n a l e s e g n a t o d a v i o l e n z e , c o n f l i t t i , p o v e r t à , e f r a g i l i t à c h e r i c h i e d o n o a t t e n z i o n e c o s t a n t e e i n t e r v e n t i c o n c r e t i . È r e s p o n s a b i l i t à d e l l e i s t i t u z i o n i , i n s i e m e a f a m i g l i e , s c u o l e , e n t i l o c a l i e s o c i e t à c i v i l e , g a r a n t i r e a m b i e n t i s i c u r i e i n c l u s i v i , c o n t r a s t a r e o g n i f o r m a d i a b u s o , v i o l e n z a e d e m a r g i n a z i o n e . E ' d a q u e s t o i m p e g n o c h e p a s s a i l f u t u r o d i o g n i P a e s e " , c o n c l u d e .