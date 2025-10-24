R o m a , 2 4 o t t . ( A d n k r o n o s ) - " B i s o g n a p r e n d e r e a t t o c h e s e l e c o s e r e s t a n o f e r m e v a a v a n t i u n p r o c e s s o d i d e i n d u s t r i a l i z z a z i o n e . S p e s s o v e d i a m o n u m e r i s u g l i o c c u p a t i c h e a p p a i o n o c o n f o r t a n t i m a i n v e r i t à s o n o l a c o n s e g u e n z a d e l f a t t o c h e u n a p a r t e i m p o r t a n t e d e i p o s t i d i l a v o r o s i s p o s t a n o d a l l ' i n d u s t r i a a l t e r z i a r i o . N o n è l a s t e s s a c o s a p e r c h é n e l l ' i n d u s t r i a i s a l a r i e i c o n t r a t t i h a n n o u n a q u a l i t à b e n s u p e r i o r e d i q u e l l a c h e s i p u ò r e a l i z z a r e i n u n a m b i t o c o m e q u e l l o d e l t u r i s m o d o v e s i r i s u l t a o c c u p a t i s e s i è l a v o r a t o q u a t t r o m e s i o s e s i h a u n p a r t - t i m e i n v o l o n t a r i o " . L o h a d e t t o l ' e x m i n i s t r o d e l L a v o r o e r e s p o n s a b i l e P o l i t i c h e i n d u s t r i a l i d e l P d , A n d r e a O r l a n d o , a m a r g i n e d i u n i n c o n t r o c o n i s i n d a c a t i a R o v e r e t o , i n s i e m e a l l a d e p u t a t a S a r a F e r r a r i , a l l a s i n d a c a G i u l i a R o b o l e a i c o n s i g l i e r i d e m o c r a t i c i , n e l c o r s o d e l l a p r i m a t a p p a i n T r e n t i n o - A l t o A d i g e d e l V i a g g i o d e l P d n e l l e r e a l t à i n d u s t r i a l i . " L a d i f e s a d e l l a p r e s e n z a i n d u s t r i a l e è u n a c o n d i z i o n e p e r d i f e n d e r e l a q u a l i t à d e l l a v o r o , l a s o v r a n i t à d e l n o s t r o P a e s e e l a c a p a c i t à d i i n n o v a z i o n e - h a a g g i u n t o l ' e x m i n i s t r o d e m - m o l t o l e g a t a a l l a p r e s e n z a d e l l ' i n d u s t r i a e d e l m a n i f a t t u r i e r o . N o n p o s s i a m o c h e a c c o g l i e r e l ' a p p e l l o d i C o n f i n d u s t r i a e r i l a n c i a r l o a l i v e l l o n a z i o n a l e : c ' è b i s o g n o d i u n g r a n d e c o n f r o n t o t r a l e f o r z e s o c i a l i p e r d e f i n i r e q u a l i s o n o i s e t t o r i n e i q u a l i l ' I t a l i a v u o l e m a n t e n e r e u n a d i m e n s i o n e s t r a t e g i c a e q u a l i i f a t t o r i s u i q u a l i i n t e r v e n i r e . N o i a b b i a m o f a t t o a l c u n e p r o p o s t e , s u l t r a s f e r i m e n t o t e c n o l o g i c o , s u l c o s t o d e l l ' e n e r g i a , s u i s e r v i z i a l l e i m p r e s e . T u t t e c o s e c h e f a n n o l a d i f f e r e n z a t r a c h i f a i m p r e s a n e l n o s t r o P a e s e e c h i l a f a i n a l t r i c o n t e s t i a s c a p i t o d e l l ' I t a l i a . I l p r i m o p u n t o d i g r a n d e a l l a r m e r i g u a r d a a p p u n t o l a q u e s t i o n e d e l c o s t o d e l l ' e n e r g i a " . I n o l t r e , a g g i u n g e O r l a n d o , " a b b i a m o u n e n o r m e p r o b l e m a d i s i c u r e z z a d e l l e f i l i e r e . S e n o n s i a m o i n g r a d o d i c o n t r o l l a r e i d i v e r s i p a s s a g g i d e l l a p r o d u z i o n e r i s c h i a m o d i e s s e r e o s t a g g i o d i a l t r i P a e s i . Q u i n d i i l t e m a d e l l a q u a l i t à d e l l a v o r o e d e l l a m a n i f a t t u r a r i d i v e n t a n o a s s o l u t a m e n t e c e n t r a l i . G l i S t a t i U n i t i s t a n n o f a c e n d o u n a p o l i t i c a t u t t a c e n t r a t a s u q u e s t o . L ' E u r o p a n o n p u ò r i m a n e r e f e r m a e n o n p u ò r i m a n e r e f e r m o i l n o s t r o P a e s e . A n c h e p e r c h é i P a e s i s e n z a m a n i f a t t u r a r i s c h i a n o d i e s s e r e c o l o n i z z a t i d a g l i a l t r i . N o n è u n a p r o s p e t t i v a c h e p u ò d a r e l a v o r o a i g i o v a n i e a c h i h a s t u d i a t o p e r a v e r e u n o s b o c c o p r o f e s s i o n a l e . S i c u r a m e n t e i l t e m a d e l l a c a s a e ' e s p l o s o a l i v e l l o n a z i o n a l e p e r c h é i l c o m b i n a t o d i s p o s t o t r a l e d i f f i c o l t à s a l a r i a l i e l ' e s p l o s i o n e d e l l e f o r m e d i a f f i t t o b r e v e - o s s e r v a l ' e x m i n i s t r o d e m - h a f a t t o s ì c h e t r o v a r e s o s t a n z i a l m e n t e u n a c a s a s i a i m p o s s i b i l e . E d è u n o d e i p r i n c i p a l i o s t a c o l i p e r i l t r a s f e r i m e n t o d e l l a f o r z a l a v o r o . F i n o a q u a l c h e a n n o f a , i n o l t r e , c h i r a p p r e s e n t a v a l e i m p r e s e c h i e d e v a d i r i m u o v e r e g l i o s t a c o l i , o g g i c h i e d o n o u n a g u i d a . L a p o l i t i c a p u r t r o p p o o g g i a n c o r a s t e n t a a r i c o n o s c e r s i q u e s t o r u o l o c h e i n v e c e , n e l r e s t o d e l m o n d o , h a a s s u n t o . S e s t i a m o f e r m i - c o n c l u d e O r l a n d o - r i s c h i a m o d i v e d e r c i s o t t r a t t o q u e l g r a n d e p a t r i m o n i o c h e è s t a t o c o s t r u i t o n e l n o s t r o c o n t i n e n t e . L ' E u r o p a è a n c h e e s o p r a t t u t o l a s u a i n d u s t r i a " .