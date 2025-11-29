R o m a , 2 9 n o v . ( A d n k r o n o s ) - “ G l i i m p r e n d i t o r i n o n p o s s o n o a f f r o n t a r e l e g r a n d i t r a n s i z i o n i d i q u e s t o m o m e n t o ( t e c n o l o g i c a , g r e e n e d e m o g r a f i c a ) d a s o l i , i n u n ’ E u r o p a c h e t r a l ’ a l t r o è s e m p r e p i ù r e g o l a t o r i a " . L o h a d e t t o M a u r i z i o M a r c h e s i n i , V i c e P r e s i d e n t e d i C o n f i n d u s t r i a p e r i l l a v o r o e l e r e l a z i o n i i n d u s t r i a l i , i n t e r v e n e n d o a l l ’ e v e n t o d e l P d “ C o s t r u i r e l ’ a l t e r n a t i v a ” i n c o r s o a M o n t e p u l c i a n o . " Q u a n d o d i c o c h e n o n p o s s i a m o f a r l o d a s o l i m i r i f e r i s c o a n c h e a q u e l l o c h e è i l n o s t r o i n t e r l o c u t o r e n a t u r a l e , c h e è i l s i n d a c a t o . A b b i a m o f r e q u e n t i i n t e r l o c u z i o n i c o n t u t t e l e g r a n d i o r g a n i z z a z i o n i s i n d a c a l i c h e s t a n n o p o r t a n d o a s o l u z i o n i i m p o r t a n t i , c o m e i l c o n t r a t t o d e i m e t a l m e c c a n i c i c h e a b b i a m o a p p e n a r i n n o v a t o . A d e s s o l ' 8 6 , 6 % d e i l a v o r a t o r i c o p e r t i d a c o n t r a t t i d i C o n f i n d u s t r i a h a u n c o n t r a t t o i n v i g o r e : l a c o n t r a t t a z i o n e b u o n a è p o s s i b i l e , s i p u ò f a r e , n o i n e a b b i a m o d a t o u n a d i m o s t r a z i o n e c o n c r e t a " . " L a c o n t r a t t a z i o n e n o n è u n r i t o , l a c o n t r a t t a z i o n e è u n a c o s a s e r i a , f a m u o v e r e l ' a s c e n s o r e s o c i a l e . N e l l a c o n t r a t t a z i o n e p o s s i a m o f a r e a n c h e t a n t e a l t r e c o s e , n e s t i a m o d i s c u t e n d o c o n i s i n d a c a t i : s t i a m o p a r l a n d o d i s i c u r e z z a s u l l a v o r o , s t i a m o p a r l a n d o d i w e l f a r e i n t e g r a t i v o , s t i a m o p a r l a n d o d i t e m i c h e r i g u a r d a n o t u t t o i l m o n d o d e l l a v o r o c o n u n a c o n v i n z i o n e m o l t o p r o f o n d a , e c i o è c h e i n q u e s t a f a s e c o m p l e s s a i p r o b l e m i o l i a f f r o n t i a m o a s s i e m e o s e m p l i c e m e n t e n o n r i u s c i a m o a d a f f r o n t a r l i ” .