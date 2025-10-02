G i a c a r t a , 2 o t t . ( A d n k r o n o s ) - I s o c c o r r i t o r i n o n h a n n o r i l e v a t o " p i ù s e g n i d i v i t a " s o t t o l e m a c e r i e d e l l a s c u o l a c r o l l a t a l u n e d ì n e l l ' i s o l a d i G i a v a , d o v e r i s u l t a n o a n c o r a d i s p e r s e 5 9 p e r s o n e . L o h a d i c h i a r a t o i l c a p o d e l l ' A g e n z i a n a z i o n a l e p e r l a m i t i g a z i o n e d e i d i s a s t r i , d u r a n t e u n a c o n f e r e n z a s t a m p a s u l l u o g o d e l c r o l l o , a l i m e n t a n d o i l t i m o r e c h e n o n s i t r o v i n o s o p r a v v i s s u t i . " A b b i a m o u t i l i z z a t o a t t r e z z a t u r e a d a l t a t e c n o l o g i a c o m e i d r o n i t e r m i c i e n o n r i s u l t a n o p i ù s e g n i d i v i t a " .