M i l a n o , 8 s e t . ( A d n k r o n o s ) - " N o n v i è d u b b i o c h e s i t r a t t i d i u n f a t t o g r a v e " c h e h a d e t e r m i n a t o l a m o r t e d i u n g i o v a n e r a g a z z o , m a p e r G i u s t o C h i a c c h i o , i l p o l i z i o t t o d i 2 6 a n n i a c c u s a t o d i o m i c i d i o s t r a d a l e p e r a v e r i n v e s t i t o e u c c i s o M a t t e o B a r o n e , i l c a r c e r e n o n è l a m i s u r a i d o n e a : è s u f f i c i e n t e l a s o s p e n s i o n e d e l l a p a t e n t e . E ' q u a n t o h a s t a b i l i t o i l g i u d i c e p e r l e i n d a g i n i p r e l i m i n a r i d i M i l a n o R o b e r t o C r e p a l d i c h e h a c o n v a l i d a t o l ' a r r e s t o m a l a s c i a t o l i b e r o l ' a g e n t e . L ' i n d a g a t o c h e h a a m m e s s o l ' i n v e s t i m e n t o a v v e n u t o s u l l e s t r i s c e p e d o n a l i i n v i a P o r p o r a , a l l ' a l t e z z a d e l c i v i c o 1 5 7 , - h a p a r l a t o d i u n a v e l o c i t à c o m p r e s a t r a i 5 0 e g l i 8 0 c h i l o m e t r i l ' o r a - " h a d i m o s t r a t o n e l l ’ i n t e r r o g a t o r i o d i c o n v a l i d a u n a s c a r s a d o s e d i e m p a t i a n e i c o n f r o n t i d e l l a v i t t i m a " , m a i p r o f i l i d i c o l p a n o n s o n o a l l o s t a t o t a l i " n é d a d e s t a r e p a r t i c o l a r e a l l a r m e s u l l a p e r s o n a l i t à d e l r e o : l a v e l o c i t à e r a c e r t a m e n t e e c c e s s i v a m a n o n p u ò e s s e r e a t t u a l m e n t e s t i m a t a c o m e c o n d o t t a p a r t i c o l a r m e n t e s p r e g i u d i c a t a ; l o s t a t o d i i n t o s s i c a z i o n e ( e b r e z z a a l c o l i c a d i 0 , 6 0 g / l ) e r a c e r t a m e n t e m o d e s t o ; n o n v i s o n o , a l l o s t a t o e i n a t t e s a d i e v e n t u a l i a p p r o f o n d i m e n t i i n v e s t i g a t i v i , a l t r i a d d e b i t i p o s s i b i l i d i c o l p a " s c r i v e i l g i u d i c e n e l s u o p r o v v e d i m e n t o . A n c h e e s s e r s i a l l o n t a n a t o d a l p r o n t o s o c c o r s o , d o p o l ' i n c i d e n t e a v v e n u t o a l l ' a l b a d i s a b a t o 6 s e t t e m b r e , n o n è u n e l e m e n t o - a d i r e d e l g i p C r e p a l d i - c h e s o s t i e n e i l r i s c h i o d i r e i t e r a z i o n e d e l r e a t o s u c u i p u n t a v a i n v e c e l a P r o c u r a r a p p r e s e n t a t a d a l p m M a u r i z i o A s c i o n e . I l r i t r a t t o d e l l ' i n d a g a t o è q u e l l o d i u n p o l i z i o t t o c h e n o n h a p r o b l e m i d i a b u s i , u n p r e c e d e n t e l e g a t o a l l ' e c c e s s o d i a l c o l r i s a l e a q u a s i d u e a n n i f a " e d è c o m p l e t a m e n t e a s p e c i f i c o r i s p e t t o a l p e r i c o l o d i u l t e r i o r i c o n d o t t e d i g u i d a p e r i c o l o s e " . C h i a c c h i o , a s s i s t i t o d a l l ' a v v o c a t o G i u s e p p e M a r i a D e L a l l a , " è s o g g e t t o i n c e n s u r a t o , h a t e n u t o u n c o n t e g n o a m p i a m e n t e c o l l a b o r a t i v o i n s e d e d i u d i e n z a d i c o n v a l i d a e c h e i n c o n s e g u e n z a d e l s i n i s t r o s i p r o v v e d e r à i n d e f e t t i b i l m e n t e a l l a s o s p e n s i o n e d e l l a p a t e n t e d i g u i d a , a p p a r e e v i d e n z a l ’ i n s u s s i s t e n z a d i q u a l s i a s i p e r i c o l o d i r e i t e r a z i o n e d i c o n d o t t e a n a l o g h e " .