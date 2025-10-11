B o l o g n a , 1 1 o t t . - ( A d n k r o n o s ) - T r e p e r s o n e s o n o m o r t e o g g i i n u n i n c i d e n t e s t r a d a l e c h e h a c o i n v o l t o t r e v e i c o l i a v v e n u t o s u l l a s t a t a l e 1 6 ' A d r i a t i c a ' a F e r r a r a . L o r i f e r i s c e A n a s p r e c i s a n d o c h e l a s t r a d a a t t u a l m e n t e è c h i u s a a l t r a f f i c o i n e n t r a m b e l e d i r e z i o n i . L ' i n c i d e n t e è a v v e n u t o a l k m 9 1 , 5 5 e i l t r a f f i c o è m o m e n t a n e a m e n t e d e v i a t o l u n g o l a v i a b i l i t à l o c a l e , p e r c o n s e n t i r e l e o p e r a z i o n i d i r i l i e v o e s o c c o r s i . S u l p o s t o s o n o p r e s e n t i l e s q u a d r e A n a s e l e f o r z e d e l l ’ o r d i n e e i l p e r s o n a l e d e l 1 1 8 , p e r c o n s e n t i r e l a r i a p e r t u r a d e l t r a t t o n e l p i ù b r e v e t e m p o p o s s i b i l e .