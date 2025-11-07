R o m a , 7 n o v . ( A d n k r o n o s ) - “ O g g i , c o n l ’ a v v i s o d i c o n c l u s i o n e d e l l e i n d a g i n i p r e l i m i n a r i n o t i f i c a t o d a l l a P r o c u r a d e l l a R e p u b b l i c a n e i c o n f r o n t i d i P a s q u a l e S t r i a n o , e m e r g e c o n d r a m m a t i c a c h i a r e z z a l ’ u s o i m p r o p r i o e s p r e g i u d i c a t o c h e , p e r a n n i , è s t a t o f a t t o d e l l a P r o c u r a N a z i o n a l e A n t i m a f i a . U n u t i l i z z o d i s t o r t o d i s t r u m e n t i e d a t i s e n s i b i l i , a c c o m p a g n a t o d a u n p r e o c c u p a n t e s i s t e m a d i r e l a z i o n i e c o n n e s s i o n i c o n a l c u n e t e s t a t e g i o r n a l i s t i c h e e s i n g o l i c r o n i s t i , c h e s o l l e v a i n t e r r o g a t i v i p r o f o n d i s u l l a t u t e l a d e l l a l e g a l i t à e d e l l a t r a s p a r e n z a i s t i t u z i o n a l e ” . C o s ì i n u n a n o t a P i e t r o P i t t a l i s , d e p u t a t o d i F o r z a I t a l i a e m e m b r o d e l l a c o m m i s s i o n e A n t i m a f i a . “ T u t t e c i r c o s t a n z e c h e F o r z a I t a l i a h a p i ù v o l t e d e n u n c i a t o c o n f e r m e z z a i n c o m m i s s i o n e P a r l a m e n t a r e A n t i m a f i a , c h i e d e n d o c h i a r e z z a e r e s p o n s a b i l i t à , a n c h e d a p a r t e d i q u e i r a p p r e s e n t a n t i d e l l e o p p o s i z i o n i c h e o g g i s i e d o n o i n c o m m i s s i o n e e c h e , a l l ’ e p o c a d e i f a t t i , r i c o p r i v a n o r u o l i d i v e r t i c e n e l l a D i r e z i o n e N a z i o n a l e A n t i m a f i a . A l l a l u c e d i q u a n t o e m e r s o , t o r n e r e m o c o n m a g g i o r e d e t e r m i n a z i o n e a c h i e d e r e p i e n a l u c e s u q u e s t a v i c e n d a , c h e r a p p r e s e n t a u n g r a v e v u l n u s p e r l a c r e d i b i l i t à e i l c o r r e t t o f u n z i o n a m e n t o d i u n ’ i s t i t u z i o n e c e n t r a l e c o m e l a P r o c u r a N a z i o n a l e A n t i m a f i a , i l c u i r u o l o r e s t a f o n d a m e n t a l e p e r l a s i c u r e z z a e l a g i u s t i z i a d e l P a e s e ” , c o n c l u d e .