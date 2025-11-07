R o m a , 7 n o v . ( A d n k r o n o s ) - " L a v i c e n d a S t r i a n o e v i d e n z i a u n g r a v e s c a n d a l o i s t i t u z i o n a l e : s e c o n d o l e i n d a g i n i , d a t i r i s e r v a t i d e l l a D i r e z i o n e N a z i o n a l e A n t i m a f i a s a r e b b e r o s t a t i c o n s u l t a t i e d i f f u s i i l l e g a l m e n t e p e r a n n i , m i n a n d o l a f i d u c i a d e i c i t t a d i n i n e l l a g i u s t i z i a . I n c o m m i s s i o n e A n t i m a f i a c o n t i n u e r e m o a l a v o r a r e c o n s e n s o d i r e s p o n s a b i l i t à a f f i n c h é s i a f a t t a p i e n a l u c e s u i f a t t i , i n d i v i d u a n d o c o l p e e d e v e n t u a l i f a l l e n e i c o n t r o l l i " . C o s ì i l d e p u t a t o d i F r a t e l l i d ’ I t a l i a , c a p o g r u p p o i n c o m m i s s i o n e A n t i m a f i a d e l l a C a m e r a R i c c a r d o D e C o r a t o . " D e t e r m i n a n t e l a g u i d a d i C h i a r a C o l o s i m o i n C o m m i s s i o n e c h e , c e r t a m e n t e , l a v o r e r à c o n l a s o l i t a t r a s p a r e n z a e l e g a l i t à , p e r r i s t a b i l i r e l a v e r i t à , p e r c h é è e v i d e n t e c h e S t r i a n o n o n a b b i a a g i t o d a s o l o . E c c o p e r c h é v o g l i a m o c a p i r e s e i c a p i d e l l a P r o c u r a N a z i o n a l e A n t i m a f i a s i a n o r e i d i o m e s s o c o n t r o l l o o s e c ' è s t a t a l o r o c o m p l i c i t à . I l v a s o d i P a n d o r a è s t a t o s c o p e r c h i a t o : n o n c i l a s c e r e m o s f u g g i r e l ’ o c c a s i o n e c o n l a q u a l e g a r a n t i r e s i c u r e z z a a i c i t t a d i n i " , c o n c l u d e .