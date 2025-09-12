R o m a , 1 2 s e t . ( A d n k r o n o s S a l u t e ) - I n L o m b a r d i a o g n i a n n o i t u m o r i f a n n o r e g i s t r a r e p i ù d i 6 4 m i l a n u o v e d i a g n o s i . O g n i p a z i e n t e d o v r e b b e s e m p r e e s s e r e s o t t o p o s t o a 5 f o n d a m e n t a l i v a c c i n a z i o n i : l ' a n t i p n e u m o c o c c i c a , l ' a n t i n f l u e n z a l e , q u e l l a c o n t r o l ' H e r p e s z o s t e r , l ' a n t i - H p v e q u e l l a c o n t r o i l C o v i d - 1 9 . A t t u a l m e n t e p e r ò s i r i s c o n t r a u n a c e r t a ' e s i t a z i o n e v a c c i n a l e ' d a p a r t e s i a d e i m a l a t i c h e d e i c a r e g i v e r . P e r q u e s t o F o n d a z i o n e A i o m ( A s s o c i a z i o n e i t a l i a n a d i o n c o l o g i a m e d i c a ) h a l a n c i a t o l a n u o v a e d i z i o n e d e l l a c a m p a g n a n a z i o n a l e ' L a v a c c i n a z i o n e n e l p a z i e n t e o n c o l o g i c o ' c o n t a n t o d i t o u r - g i à p a r t i t o - i n 1 0 r e g i o n i i n c u i s o n o o r g a n i z z a t i i n c o n t r i c o n o n c o l o g i m e d i c i , a s s o c i a z i o n i p a z i e n t i e a l t r e f i g u r e d e l t e a m m u l t i d i s c i p l i n a r e o n c o l o g i c o . O g g i a l P o l i c l i n i c o S a n M a t t e o d i P a v i a F o n d a z i o n e I r c c s s i s v o l g e l a t a p p a l o m b a r d a d e l p r o g e t t o r e s o p o s s i b i l e c o n i l s o s t e g n o n o n c o n d i z i o n a n t e d i G l a x o S m i t h K l i n e . G l i i n c o n t r i e l a c a m p a g n a h a n n o l ' o b i e t t i v o d i a p p r o f o n d i r e l ' i m p o r t a n z a d e l l a v a c c i n a z i o n e n e i p a z i e n t i e f o r n i r e i n f o r m a z i o n i s c i e n t i f i c h e a g g i o r n a t e . " I n t u t t a I t a l i a i t a s s i d i g u a r i g i o n e e s o p r a v v i v e n z a d a t u m o r e s o n o i n c o s t a n t e m i g l i o r a m e n t o - s o t t o l i n e a A n g i o l e t t a L a s a g n a , o n c o l o g o m e d i c o F o n d a z i o n e I r c c s P o l i c l i n i c o S a n M a t t e o d i P a v i a e c o o r d i n a t r i c e d e l l e L i n e e g u i d a A i o m s u l l e v a c c i n a z i o n i - L ' a s s i s t e n z a a l p a z i e n t e d e v e q u i n d i t e n e r e c o n t o d i n u o v i a s p e t t i i n e r e n t i a l s u o b e n e s s e r e p s i c o - f i s i c o a 3 6 0 g r a d i . U n m a l a t o o n c o l o g i c o p r e s e n t a u n s i s t e m a i m m u n i t a r i o s p e s s o c o m p r o m e s s o a c a u s a s i a d e l l a m a l a t t i a c h e d e l l e s u c c e s s i v e t e r a p i e . R i s u l t a p e r c i ò p i ù v u l n e r a b i l e e d e s p o s t o a l r i s c h i o d i i n f e z i o n i e a n c h e o s p e d a l i z z a z i o n i . F o n d a m e n t a l e è p r o t e g g e r e t u t t i i m a l a t i d a c o m p l i c a z i o n i a v o l t e a n c h e f a t a l i . L a n o s t r a s o c i e t à s c i e n t i f i c a è s t a t a u n a d e l l e p r i m e a l m o n d o a p u b b l i c a r e d e l l e l i n e e g u i d a s p e c i f i c h e . A b b i a m o v o l u t o d a r e a t u t t i i m e d i c i d e l l e i n d i c a z i o n i p r e c i s e s u t e m p i s t i c h e e m o d a l i t à d i s o m m i n i s t r a z i o n e d e l l e i m m u n i z z a z i o n i " . " L e v a c c i n a z i o n i v a n n o o f f e r t e i n t e r c e t t a n d o i p a z i e n t i n e i l o r o p e r c o r s i d i c u r a - p r o s e g u e A n n a O d o n e , o r d i n a r i o e d i r e t t o r e d e l l a S c u o l a d i f o r m a z i o n e s p e c i a l i s t i c a i n I g i e n e e M e d i c i n a p r e v e n t i v a , u n i v e r s i t à d e g l i S t u d i d i P a v i a - P e r f a v o r i r e l ' a d e s i o n e a l l e i m m u n i z z a z i o n i è p r e f e r i b i l e v a c c i n a r e d i r e t t a m e n t e i n o s p e d a l e e q u i n d i n e l l u o g o d o v e g i à i l p a z i e n t e s t a r i c e v e n d o i t r a t t a m e n t i . Q u e s t o è g i à u n a r e a l t à i n a l c u n e d e l l e s t r u t t u r e s a n i t a r i e p i ù g r a n d i a t t i v e i n R e g i o n e L o m b a r d i a " . L e i n f e z i o n i v a c c i n o - p r e v e n i b i l i s o n o u n p e r i c o l o a n c h e p e r c h é p o s s o n o d e t e r m i n a r e a u n a s o s p e n s i o n e t e m p o r a n e a d e l l e t e r a p i e a n t i t u m o r a l i , e v i d e n z i a n o g l i o n c o l o g i . R i s u l t a t o t a l m e n t e i n g i u s t i f i c a t a l a d i f f i d e n z a o a d d i r i t t u r a l a p a u r a v e r s o i v a c c i n i c h e p o s s o n o i n v e c e p r o t e g g e r e d a r i s c h i c o n c r e t i p e r l a s a l u t e . P e r e s e m p i o è d i m o s t r a t o c o m e i l v i r u s H e r p e s z o s t e r s i a p i ù f r e q u e n t e t r a i p a z i e n t i o n c o l o g i c i . I m o t i v i s o n o d a r i c e r c a r e s i a n e l t u m o r e s i a a n c h e n e l l ' u t i l i z z o d i a l c u n i f a r m a c i c o m e q u e l l i c h e m i o t e r a p i c i . " S p e t t a a l l ' o n c o l o g o s e n s i b i l i z z a r e m a l a t i e c a r e g i v e r e c o m b a t t e r e i n u t i l i d i f f i d e n z e - c o n c l u d e L a s a g n a - E ' u n o d e g l i o b i e t t i v i c h e c i p o n i a m o c o n l a n o s t r a n u o v a c a m p a g n a n a z i o n a l e , c h e i n t e n d e a n c h e c o i n v o l g e r e g l i a l t r i o p e r a t o r i s a n i t a r i e i n c r e m e n t a r e l a l o r o p r e p a r a z i o n e v e r s o l e i m m u n i z z a z i o n i " . L a c a m p a g n a ' L a v a c c i n a z i o n e n e l p a z i e n t e o n c o l o g i c o ' è s t a t a l a n c i a t a l o s c o r s o a p r i l e d a F o n d a z i o n e A i o m p e r p r o m u o v e r e i l v a l o r e d e l l e v a c c i n a z i o n i t r a i m a l a t i d i t u m o r e . O l t r e a l t o u r i n 1 0 r e g i o n i p r e v e d e l a d i f f u s i o n e d i o p u s c o l i , u n p o r t a l e i n f o r m a t i v o ( v a c c i n i n e l p a z i e n t e o n c o l o g i c o . i t ) , s p o t d i s e n s i b i l i z z a z i o n e e a t t i v i t à s u i s o c i a l m e d i a .