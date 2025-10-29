R o m a , 2 9 o t t . ( A d n k r o n o s / L a b i t a l i a ) - " L ' a n n i v e r s a r i o d i q u e s t i o t t a n t a a n n i è u n t r a g u a r d o s t o r i c o m a a n c h e u n m o m e n t o r i f l e s s i o n e s u f i g u r a d e l m a n a g e r i e r i e t a n t o p i ù o g g i , n e l l a n o s t r a e c o n o m i a e s o c i e t à . S o l o i l 5 % d e l l e 3 7 0 m i l a i m p r e s e i n d u s t r i a l i è ' m a n a g e r i a l i z z a t o ' e d è u n d a t o c h e i m p o n e u n a p r o f o n d a r i f l e s s i o n e , i n u n c o n t e s t o i n r a p i d a e v o l u z i o n e c h e r i c h i e d e l a v o s t r a p r o f e s s i o n a l i t à . L a t r a n s i z i o n e d i g i t a l e e d e c o l o g i c a c h e s t i a m o a f f r o n t a n d o n o n r i g u a r d a s o l o l a t e c n o l o g i a m a a n c h e i l c o n t e s t o o r g a n i z z a t i v o e c u l t u r a l e " . L o h a d e t t o i l m i n i s t r o d e l l e I m p r e s e e d e l m a d e i n I t a l y , A d o l f o U r s o , i n t e r v e n e n d o c o n u n v i d e o m e s s a g g i o a l l ' a s s e m b l e a p e r g l i 8 0 a n n i d i F e d e r m a n a g e r . S e c o n d o U r s o , " l a c a p a c i t à d i a d a t t a r s i r a p i d a m e n t e , d i r i n n o v a r e i m o d e l l i d i m a n a g e m e n t e d i i n t e g r a r e n u o v e c o m p e t e n z e d i v e n t a u n a l e v a d i c o m p e t i t i v i t à e t a l v o l t a d i s o p r a v v i v e n z a s t e s s a p e r l ' i m p r e s a . U n a g o v e r n a n c e e f f i c a c e d e v e s a p e r e a c c o m p a g n a r e q u e s t e e v o l u z i o n i , i n c e n t i v a n d o l ' i n n o v a z i o n e e p r o m u o v e n d o l a r e s p o n s a b i l i t à , s i a s u l p i a n o s o c i a l e c h e s u q u e l l o a m b i e n t a l e " . " R i c o r d o c h e n e l l a l e g g e d i b i l a n c i o a b b i a m o m e s s o a d i s p o s i z i o n e d e l l e i m p r e s e o l t r e 9 m i l i a r d i d i e u r o i n p i ù p e r i l t r i e n n i o 2 0 2 6 - 2 0 2 8 , c o n v a r i e m i s u r e c h e r i c h i e d o n o l a v o s t r a c o l l a b o r a z i o n e p e r d i v e n t a r e p i e n a m e n t e o p e r a t i v i e c e n t r a r e g l i o b i e t t i v i d i s v i l u p p o e d i c r e s c i t a . I n p a r t i c o l a r e a b b i a m o s t a n z i a t o 4 m i l i a r d i d i e u r o p e r l a n u o v a t r a n s i z i o n e 5 . 0 , u n a m i s u r a a u t o m a t i c a e d i s e m p l i c e a c c e s s o c h e i n t e g r a i n u n i c o s t r u m e n t o i p r e c e d e n t i p i a n i 5 . 0 e i n d u s t r i a 4 . 0 , o f f r e n d o u n a f o r t e s p i n t a a l l ' i n n o v a z i o n e d i g i t a l e e d e n e r g e t i c a d e l l ' i m p r e s a , a t t r a v e r s o l o s t r u m e n t o d e l l ' i p e r a m m o r t a m e n t o c o n p r e m i a l i t à , a f r o n t e d i u n i n c r e m e n t o d i e f f i c i e n z a e n e r g e t i c a " . " A q u e s t o s t r u m e n t o s i a g g i u n g o n o 4 m i l i a r d i d i e u r o p e r l a Z e s u n i c a n e i p r o s s i m i 3 a n n i d i c u i 2 , 3 m i l i a r d i g i à n e l 2 0 2 6 . U n m i l i a r d o n e l 2 0 2 7 e 7 5 0 m i l i o n i n e l 2 0 2 8 . I n p i ù 7 5 0 m i l i o n i p e r l a n u o v a S a b a t i n i , 5 5 0 m i l i o n i p e r i c o n t r a t t i d i s v i l u p p o e 1 5 0 m i l i o n i p e r l e i m p r e s e t u r i s t i c h e e a l b e r g h i e r e . I n t u t t o , a p p u n t o , o l t r e 9 m i l i a r d i d i e u r o i n p i ù i n q u e s t o p r o g e t t o p o l i t i c a i n d u s t r i a l e n e i p r o s s i m i t r e a n n i " , h a c o n c l u s o .