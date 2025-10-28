P a r m a , 2 8 o t t . ( A d n k r o n o s / L a b i t a l i a ) - C i n q u a n t ’ a n n i d i s t o r i a c e l e b r a t i c o n u n g r a n d e a b b r a c c i o d i p i a z z a , d a n o r d a s u d I t a l i a : u n t u f f o n e i r i c o r d i c h e h a n n o u n i t o g e n e r a z i o n i d i i t a l i a n i . S i è c o n c l u s o i l ' t o u r ' d e l l a M u l i n o S v e g l i a , l ’ i n s t a l l a z i o n e g i g a n t e c h e , d o p o a v e r t o c c a t o M i l a n o , P a r m a e B a r i , h a c h i u s o i l s u o v i a g g i o a d A s c o l i P i c e n o , u l t i m a t a p p a p e r c e l e b r a r e i n s i e m e 5 0 a n n i d i M u l i n o B i a n c o , u n o d e i b r a n d p i ù a m a t i e r i c o n o s c i u t i d e l P a e s e . L ’ i n s t a l l a z i o n e , c h e r i p r o d u c e f e d e l m e n t e i n f o r m a t o m a x i l ’ i c o n i c a S v e g l i a a f o r m a d i M u l i n o d e g l i a n n i ‘ 8 0 , u n o d e i p r e m i p i ù r a p p r e s e n t a t i v i d e l b r a n d , h a r i c h i a m a t o c i r c a 6 5 m i l a c o n s u m a t o r i , q u a s i 1 0 0 g i o r n a l i s t i e o l t r e 4 0 i n f l u e n c e r e c e l e b r i t à . D u r a n t e l e g i o r n a t e n e l l e p i a z z e q u a s i 6 1 m i l a b o x d e g u s t a z i o n e o m a g g i o s o n o s t a t e d i s t r i b u i t e . G l i e v e n t i i n p i a z z a r i e n t r a n o i n u n a n n o d i c e l e b r a z i o n i s c a n d i t o d a u n f i t t o c a l e n d a r i o d i a t t i v i t à p e n s a t e p e r o m a g g i a r e l a l u n g a s t o r i a d i u n “ l o v e b r a n d ” , l e a d e r n e l m e r c a t o n e l s e t t o r e d e i p r o d o t t i d a f o r n o i n I t a l i a , p r e s e n t e o g g i n e l l e c a s e d i 2 3 m i l i o n i d i f a m i g l i e . ( V I D E O ) T a p p a d o p o t a p p a , l a M u l i n o S v e g l i a h a s a p u t o c o n q u i s t a r e l ’ I t a l i a , p o r t a n d o n e l l e p i a z z e d i M i l a n o , P a r m a , B a r i e A s c o l i P i c e n o u n ’ e s p e r i e n z a i m m e r s i v a e c o i n v o l g e n t e . A l s u o i n t e r n o , i v i s i t a t o r i h a n n o p o t u t o a m m i r a r e d a v i c i n o g l i o g g e t t i i c o n i c i c h e h a n n o f a t t o l a s t o r i a d e l m a r c h i o , d a l l a g a l l i n a R o s i t a a l l a p o l t r o n a d e l f a m o s o m u g n a i o d e g l i s p o t t v , f i n o a l l e p r i m e S o r p r e s i n e , p a s s a n d o p e r i l C o c c i o , i f r a m e d e g l i s p o t c h e c i h a n n o f a t t o e m o z i o n a r e e u n a n o v i t à a c c o l t a c o n e n t u s i a s m o : i l r i t o r n o d e l P i c c o l o M u g n a i o B i a n c o . A l l ’ e s t e r n o d e l l ’ i n s t a l l a z i o n e , i l n u m e r o s o p u b b l i c o h a r i c e v u t o u n a b o x d e g u s t a z i o n e i s p i r a t a a l l a M u l i n o S v e g l i a c o n t e n e n t e a l c u n i p r o d o t t i M u l i n o B i a n c o . “ E m o z i o n i , s o r r i s i , p a s s i o n i , r i c o r d i . S i è c o n c l u s o i l n o s t r o v i a g g i o n e i c i n q u a n t ’ a n n i d i M u l i n o B i a n c o . S i a m o v e r a m e n t e c o n t e n t i d e l l a r i s p o s t a d e l l e p e r s o n e " , c o m m e n t a L a u r a S i g n o r e l l i , m a r k e t i n g d i r e c t o r e q u i t y M u l i n o B i a n c o . “ I l 2 0 2 5 è s t a t a u n ’ o p p o r t u n i t à u n i c a p e r r i c o n n e t t e r c i c o n l e p e r s o n e . U n a n n o r i c c o d i t a n t e i n i z i a t i v e c h e c i h a n n o c o n s e n t i t o d i r i a t t i v a r e i r i c o r d i d e g l i i t a l i a n i , c r e a n d o m o m e n t i d i c o n d i v i s i o n e i n t e r g e n e r a z i o n a l e c h e r a p p r e s e n t a n o p e r n o i u n a l t r o i m p o r t a n t e c a p i t o l o d e l l a s t o r i a d e l l a m a r c a " , s p i e g a . L o s c o r s o f e b b r a i o , a M i l a n o s i è t e n u t o l ’ e v e n t o d i l a n c i o d e i 5 0 a n n i M u l i n o B i a n c o c o n l a m a x i M u l i n o S v e g l i a p r e s e n t e i n P i a z z a G a e A u l e n t i , u n o d e i l u o g h i p i ù r a p p r e s e n t a t i v i d e l l a c i t t à . L ’ e v e n t o è s t a t o v i s s u t o c o n g r a n d e p a r t e c i p a z i o n e e d e n t u s i a s m o d a p a r t e d e l p u b b l i c o m i l a n e s e . P e r c i n q u e g i o r n i l a m a x i M u l i n o S v e g l i a h a r i c h i a m a t o o l t r e 2 1 m i l a c o n s u m a t o r i , q u a s i 6 0 g i o r n a l i s t i e o l t r e 2 5 i n f l u e n c e r e c e l e b r i t à c h e h a n n o p a r t e c i p a t o a l l e i n i z i a t i v e o r g a n i z z a t e d a l b r a n d . O l t r e a s c o p r i r e l ’ i n s t a l l a z i o n e , i v i s i t a t o r i h a n n o r i c e v u t o u n l e a f l e t p e r p a r t e c i p a r e a l c o n c o r s o a t t i v o t u t t o l ’ a n n o e v i n c e r e p r e m i i c o n i c i e h a n n o p o t u t o c o n d i v i d e r e u n “ r i c o r d o b u o n o ” l e g a t o a M u l i n o B i a n c o , r i c e v e n d o i n c a m b i o u n a S o r p r e s i n a , c o m e p i c c o l o o m a g g i o a g g i u n t i v o . D a l 5 a l 7 a p r i l e , l a M u l i n o S v e g l i a h a f a t t o t a p p a i n P i a z z a G a r i b a l d i a P a r m a , l u o g o s i m b o l o d e l s a p e r f a r e B a r i l l a . P e r t r e g i o r n i i l c u o r e d e l l a c i t t à s i è t r a s f o r m a t o i n u n l u o g o d i f e s t a , a c c o g l i e n d o o l t r e 1 5 m i l a p e r s o n e , t r a v i s i t a t o r i , g i o r n a l i s t i e i n f l u e n c e r . A n c h e i n q u e s t a t a p p a i v i s i t a t o r i h a n n o p o t u t o r i v i v e r e m e z z o s e c o l o d i s t o r i a d e l b r a n d a t t r a v e r s o o g g e t t i e i m m a g i n i e l ’ e s p e r i e n z a è s t a t a p e n s a t a p e r e s s e r e a c c e s s i b i l e a t u t t i , a l l ’ i n s e g n a d e l l ’ i n c l u s i v i t à , a n c h e p e r l e p e r s o n e c o n d i s a b i l i t à u d i t i v a , g r a z i e a b r o c h u r e c h e r a c c o n t a v a n o i n i t a l i a n o , f r a n c e s e e i n g l e s e l ’ a t m o s f e r a e i c o n t e n u t i d e l p e r c o r s o . L a c e l e b r a z i o n e è p o i p r o s e g u i t a p r e s s o B o t t e g a B a r i l l a , l o s t o r i c o n e g o z i o d e l G r u p p o n e l c e n t r o d i P a r m a , t r a m o m e n t i d i c o n d i v i s i o n e , o m a g g i e d e g u s t a z i o n i . D a l 1 7 a l 1 9 o t t o b r e , l a m a x i M u l i n o S v e g l i a è a r r i v a t a i n L a r g o G i a n n e l l a a B a r i , a f f a c c i a t a s u l l u n g o m a r e , p o r t a n d o c o n s é l ’ a t m o s f e r a f e s t o s a d e l l e c e l e b r a z i o n i p e r i 5 0 a n n i d i M u l i n o B i a n c o . P e r t r e g i o r n i , i l c a p o l u o g o p u g l i e s e s i è r i e m p i t o d i e m o z i o n i e s o r r i s i : o l t r e 2 1 m i l a p e r s o n e h a n n o r i s p o s t o c o n e n t u s i a s m o a l l ’ i n v i t o a d e n t r a r e i n c o n t a t t o c o n M u l i n o B i a n c o e a v i s i t a r e l a M u l i n o S v e g l i a . I l c a l o r e e l a p a r t e c i p a z i o n e d e l p u b b l i c o h a n n o r e s o B a r i u n a t a p p a p a r t i c o l a r m e n t e s i g n i f i c a t i v a d e l v i a g g i o . P e r l a t a p p a f i n a l e d e i c i n q u a n t ’ a n n i d i M u l i n o B i a n c o n e l l e p i a z z e d ’ I t a l i a , i l 2 5 e i l 2 6 o t t o b r e l a m a x i M u l i n o S v e g l i a è a r r i v a t a i n P i a z z a V e n t i d i o B a s s o a d A s c o l i P i c e n o . L a s c e l t a d i q u e s t a c i t t à n o n è c a s u a l e : q u i h a s e d e l o s t o r i c o s t a b i l i m e n t o M u l i n o B i a n c o , d o v e d a o l t r e q u a r a n t ’ a n n i n a s c o n o a l c u n i d e i s u o i p r o d o t t i p i ù a m a t i . P e r d u e g i o r n i , A s c o l i è d i v e n t a t a i l p a l c o s c e n i c o d e l g r a n d e a b b r a c c i o f i n a l e c o n i f a n d e l b r a n d . O l t r e 6 m i l a v i s i t a t o r i s o n o e n t r a t i i n c o n t a t t o c o n M u l i n o B i a n c o e c o n i s u o i i c o n i c i p r o d o t t i e h a n n o a v u t o l ’ o c c a s i o n e d i v i s i t a r e l a M u l i n o S v e g l i a . C o n l a t a p p a d i A s c o l i P i c e n o s i è c h i u s o u n a n n o d i c e l e b r a z i o n i c h e h a r i p e r c o r s o l a s t o r i a e i v a l o r i d i M u l i n o B i a n c o , r i n n o v a n d o i l l e g a m e p r o f o n d o c o n l e f a m i g l i e i t a l i a n e e g u a r d a n d o a i p r o s s i m i 5 0 a n n i c o n l a s t e s s a p a s s i o n e e a u t e n t i c i t à d i s e m p r e .