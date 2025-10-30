M i l a n o , 3 0 o t t . ( A d n k r o n o s ) - È p a r t i t o i l 2 9 o t t o b r e , d a l l a C a s a d e l l e i m p r e s e d i S a c e a M i l a n o - d o v e s i s o n o r a d u n a t e o l t r e 1 0 0 a z i e n d e - i l r o a d s h o w i t i n e r a n t e ‘ E n e r g i e p e r i l f u t u r o d e l l ' e x p o r t ’ , l ’ i n i z i a t i v a d e l l a E x p o r t c r e d i t a g e n c y p a r t e c i p a t a d a l m i n i s t e r o d e l l ’ E c o n o m i a e d e l l e F i n a n z e p e n s a t a p e r a s c o l t a r e i b i s o g n i d e l l e i m p r e s e i t a l i a n e , c a m b i a t i d i p a r i p a s s o a l c o n t e s t o e c o n o m i c o . L ’ o b i e t t i v o è s t u d i a r e l e g i u s t e s t r a t e g i e p e r v a l o r i z z a r e a l m a s s i m o i l p o t e n z i a l e d i c r e s c i t a d e l l ’ e x p o r t M a d e i n I t a l y p e r i l p r o s s i m o f u t u r o . I l v i a g g i o , l u n g o p i ù d i 1 3 0 0 k m , c o i n v o l g e r à 3 0 0 i m p r e s e a t t r a v e r s o l e s e d i t e r r i t o r i a l i d i S a c e , l u o g h i c h e o g n i g i o r n o s u p p o r t a n o l e a z i e n d e n e i l o r o p e r c o r s i d i c r e s c i t a i n I t a l i a e n e l m o n d o . “ E n e r g i e p e r i l f u t u r o d e l l ' e x p o r t p e r c o r r e r à l ' I t a l i a d a n o r d a s u d , t o c c a n d o M i l a n o , V e n e z i a , F i r e n z e , B o l o g n a , R o m a , N a p o l i e B a r i - s p i e g a M a r i a n g e l a S i c i l i a n o , h e a d o f e d u c a t i o n & c o n n e c t s S a c e - U n ’ i n i z i a t i v a c h e n o n v u o l e s o l o r a f f o r z a r e l a n o s t r a m i s s i o n e i s t i t u z i o n a l e d i E x p o r t c r e d i t a g e n c y a s u p p o r t o d e l l ' e x p o r t e d e l l ' i n t e r n a z i o n a l i z z a z i o n e - a p p r o f o n d i s c e - m a a n c h e q u e l l a d i c a l a r c i s u i t e r r i t o r i p e r c o n s o l i d a r e i l l e g a m e d i S a c e c o n i l t e s s u t o i m p r e n d i t o r i a l e , c r e a n d o d e i m o m e n t i d i c o n f r o n t o a u t e n t i c o e d i a s c o l t o , c o n l ' o b i e t t i v o d i i d e n t i f i c a r e s o l u z i o n i s u m i s u r a p e r l e n o s t r e i m p r e s e . S o l u z i o n i c h e r i s p o n d o n o a l l e l o r o a m b i z i o n i g l o b a l i ” . O l t r e c e n t o l e i m p r e s e g i u n t e a l l ’ i n c o n t r o m i l a n e s e d a l N o r d o v e s t , d o v e S a c e è a l f i a n c o d i o l t r e 1 1 m i l a a z i e n d e e t r a i l 2 0 2 4 e i p r i m i m e s i d e l 2 0 2 5 h a s u p p o r t a t o e x p o r t e g a r a n t i t o i n v e s t i m e n t i p e r o l t r e 2 2 m i l i a r d i d i e u r o , c o n u n ’ i n c i d e n z a s u l r e l a t i v o P i l d e l 3 4 % . T r a l e r e a l t à p r e s e n t i a l l a p r i m a t a p p a d e l r o a d s h o w , a n c h e C a n t i e r i N a v a l i M a r i o t t i . “ S a c e c i h a s e m p r e s e g u i t i d u r a n t e i n o s t r i p r o g e t t i - a f f e r m a M a r c o G h i g l i o n e , a m m i n i s t r a t o r e d e l e g a t o C a n t i e r i n a v a l i M a r i o t t i - C i a i u t a a f o r n i r e g a r a n z i e d a d a r e a g l i a r m a t o r i , m a s o p r a t t u t t o c i s u p p o r t a i n d i r e t t a m e n t e c o p r e n d o i l c r e d i t o a l l ' e x p o r t . U n e l e m e n t o f o n d a m e n t a l e p e r p o t e r a t t i r a r e c l i e n t i s t r a n i e r i c h e p e r c o s t r u i r e n a v i v e n g o n o i n I t a l i a ” . A l l ’ i n c o n t r o n e l c a p o l u o g o m e n e g h i n o h a p o r t a t o l a s u a t e s t i m o n i a n z a a n c h e l ’ a z i e n d a l o m b a r d a I m i F a b i , u n o d e i t o p p l a y e r m o n d i a l i d i t a l c o , a f f i a n c a t a d a S a c e g i à d a m o l t i a n n i . “ S a c e c i s u p p o r t a d a m o l t i a n n i e l o h a f a t t o a n c h e d u r a n t e i l n o s t r o p r o c e s s o d i i n t e r n a z i o n a l i z z a z i o n e - f a s a p e r e P a t r i z i a Z u p p i n i , d i r e t t o r e f i n a n z i a r i o e m e m b r o C d A d i I m i F a b i - P e r i l f u t u r o - a u s p i c a - c i a s p e t t i a m o c h e c o n t i n u i a c r e d e r e i n n o i . S t i a m o v a l u t a n d o d e l l e n u o v e o p e r a z i o n i , c o m e l ' a s s i c u r a z i o n e d e l c r e d i t o , c h e f i n o a d o g g i n o n a v e v a m o a n c o r a v a l u t a t o ” .