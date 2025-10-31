M i l a n o , 3 0 o t t . ( A d n k r o n o s ) - “ A s c o l t o , d i g i t a l i z z a z i o n e e s o s t e n i b i l i t à s o n o l e c h i a v i p e r i l p r o c u r e m e n t d e i m a t e r i a l i i n d i r e t t i ( M r o ) d e l f u t u r o . L a r i c e r c a p e r n o i è i n n a n z i t u t t o u n m o m e n t o d i a l l i n e a m e n t o c o n l ’ e c o s i s t e m a i n c u i o p e r i a m o . L ’ M r o è u n ’ a r e a i n p r o f o n d a e v o l u z i o n e e p e r n o i c o m p r e n d e r e l e n e c e s s i t à , i n p a r t i c o l a r e d e i n o s t r i c l i e n t i e d e g l i s p e c i a l i s t i d e l p r o c u r e m e n t , è f o n d a m e n t a l e p e r r i s p o n d e r e a t r e n d , c r i t i c i t à e d o m a n d e d e l s e t t o r e ” . C o s ì M a s s i m i l i a n o R o t t o l i , a m m i n i s t r a t o r e d e l e g a t o d i R s I t a l i a , c o m m e n t a n d o i r i s u l t a t i d e l l a r i c e r c a ‘ I l P r o c u r e m e n t d e i m a t e r i a l i I n d i r e t t i i n I t a l i a 2 0 2 5 ’ , p r o m o s s a d a R s I t a l i a i n c o l l a b o r a z i o n e c o n l ’ U n i v e r s i t à E u r o p e a d i R o m a e A d a c i ( A s s o c i a z i o n e I t a l i a n a A c q u i s t i e S u p p l y M a n a g e m e n t ) p r e s e n t a t a o g g i a M i l a n o . S e c o n d o R o t t o l i , l a c o m p l e s s i t à d e l l ’ a r e a M r o “ è l e g a t a a l l ’ e l e v a t o n u m e r o d i f o r n i t o r i e a l l a v a r i e t à d e i p r o d o t t i n e c e s s a r i p e r g e s t i r e e m a n u t e n e r e l e i m p r e s e ” . U n c o n t e s t o n e l q u a l e , s o t t o l i n e a , “ R s I t a l i a p u ò o f f r i r e u n v a l o r e c o n c r e t o g r a z i e a l l ’ a m p i e z z a d e l l a p r o p r i a g a m m a e a s o l u z i o n i i n t e g r a t e c h e s e m p l i f i c a n o l a g e s t i o n e d e g l i a p p r o v v i g i o n a m e n t i ” . I l t e m a d e l l a d i g i t a l i z z a z i o n e , p o i , e m e r g e c o n f o r z a a n c h e d a i r i s u l t a t i d e l l a r i c e r c a : i l 7 4 % d e l l e i m p r e s e i n d i c a l a d i g i t a l i z z a z i o n e d e l p r o c e s s o d ’ a c q u i s t o c o m e p r i o r i t à , m e n t r e i l 6 7 % r i c o n o s c e a l l ’ u f f i c i o a c q u i s t i u n r u o l o s e m p r e p i ù c e n t r a l e n e l l a g o v e r n a n c e a z i e n d a l e , s i l e g g e i n u n a n o t a . “ L a d i g i t a l i z z a z i o n e - e v i d e n z i a R o t t o l i - è u n ’ a r e a d i i n v e s t i m e n t o o r m a i i n d i s p e n s a b i l e p e r c r e a r e e f f i c i e n z a e s o s t e n i b i l i t à n e i p r o c e s s i d i p r o c u r e m e n t e o g g i s i i n t r e c c i a s e m p r e p i ù c o n l e o p p o r t u n i t à o f f e r t e d a l l ’ i n t e l l i g e n z a a r t i f i c i a l e , a r g o m e n t o c h e p e r l a p r i m a v o l t a i n s e r i a m o n e l l a r i c e r c a p e r c a p i r e d a g l i s p e c i a l i s t i d e l p r o c u r e m e n t c o m e v e d o n o q u e s t a d i n a m i c a n e l c o n t e s t o d e l l ' a r e a M r o ” , a p p r o f o n d i s c e . S u l f r o n t e E s g , a g g i u n g e , “ l a m a g g i o r p a r t e d e l l e a z i e n d e s e g u e q u e s t o p e r c o r s o d o v e R s I t a l i a , t r a l ' a l t r o , è m o l t o a t t i v a e p r o a t t i v a . T r a s p a r e n z a e r i s p e t t o a m b i e n t a l e d i v e n t a n o c o n d i z i o n i n e c e s s a r i e p e r p o t e r f a r e b u s i n e s s i n m a n i e r a s o s t e n i b i l e ” s o t t o l i n e a . L a r i c e r c a , g i u n t a a l l a s u a q u a r t a e d i z i o n e , c o n f e r m a l a m a t u r a z i o n e d e l s e t t o r e , p u r i n u n c o n t e s t o a n c o r a s f i d a n t e . “ I l n o s t r o o b i e t t i v o - c o n c l u d e R o t t o l i - è s u p p o r t a r e l e i m p r e s e p a r t n e r n e l l ’ a f f r o n t a r e q u e s t a c o m p l e s s i t à , o f f r e n d o s o l u z i o n i d i g i t a l i d i e - p r o c u r e m e n t o f i s i c h e , d i g e s t i o n e d e g l i s t o c k , c h e u n i s c o n o t e c n o l o g i a , e f f i c i e n z a e t r a s p a r e n z a ” .