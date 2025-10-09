P a l e r m o , 8 o t t . ( A d n k r o n o s ) - " V i v i a m o u n a f a s e d i c a m b i a m e n t o e p o c a l e e l a t e c n o l o g i a n o n è p i ù u n ' o p z i o n e . D a l l ' i n d a g i n e s u l l a d i g i t a l i z z a z i o n e è e m e r s o c h e , s e m b r a u n o s s i m o r o , s e m p l i f i c a r e è m o l t o c o m p l i c a t o . N e l n o s t r o P a e s e s o l o i l 5 6 % d e l l e p e r s o n e è d e n t r o u n c i r c u i t o d i g i t a l i z z a t o . C e r t o , l a m e d i a e u r o p e a s i a t t e s t a s u q u e s t a p e r c e n t u a l e , m a q u a n d o s i a m o s t a t i i n m i s s i o n e i n E s t o n i a , a b b i a m o v i s t o u n a n a z i o n e d i g i t a l i z z a t a a l 1 0 0 % . H a n n o p e r s i n o c o s t r u i t o d e i s e r v e r c o l l o c a t i a l l ' e s t e r o e a n c h e c o n u n ' i n v a s i o n e m i l i t a r e , c h e s a r e b b e s o l o g e o g r a f i c a , l o S t a t o c o n t i n u e r e b b e a f u n z i o n a r e a n c h e d a r e m o t o , d a l v o t o e l e t t o r a l e a l c e r t i f i c a t o . C e r t o , l ' E s t o n i a è u n p i c c o l o P a e s e m a i l m o d e l l o c h e s i s o n o d a t i d o v r e m m o c o p i a r l o e s p i n g e r e s u l l a i n t e r o p e r a b i l i t à . I n I t a l i a a b b i a m o t a n t i s s i m e p i a t t a f o r m e e c i s i a m o p o s t i m e n o i l p r o b l e m a d e l d i a l o g o t r a l e s t e s s e , m a a v e r e t a n t i s i s t e m i c h e n o n s i p a r l a n o t r a l o r o n o n c o n s e n t e d i r a g g i u n g e r e l ' o b i e t t i v o " . L o h a d e t t o i l d e p u t a t o d i N o i M o d e r a t i F r a n c e s c o S a v e r i o R o m a n o , p r e s i d e n t e d e l l a C o m m i s s i o n e p a r l a m e n t a r e p e r l a S e m p l i f i c a z i o n e , c h i u d e n d o i l a v o r i p e r l a p r e s e n t a z i o n e d i ' C a m e r a d e l f u t u r o ' , i l p r o g e t t o d i d i g i t a l i z z a z i o n e d e l l a C a m e r a d i C o m m e r c i o d i P a l e r m o e d E n n a . " U n a l t r o p r o b l e m a c h e a b b i a m o n o t a t o i n a l c u n i C o m u n i - h a a g g i u n t o - è q u e l l o r e l a t i v o a l l a s o v r a p p o s i z i o n e d e l d i g i t a l e s u l s i s t e m a c a r t a c e o , s e n z a a l c u n a m o d i f i c a . C ' è q u i n d i u n ' e s i g e n z a d i f o r m a r e c o m p e t e n z e a l l ' i n t e r n o d e l l a p a n o n s o l o p e r l ' u t i l i z z o d e i d a t i m a a n c h e p e r c h é s i a n o c o r r e t t a m e n t e m e s s i a d i s p o s i z i o n e d e g l i u t e n t i . U n e s e m p i o ? L ' I n p s h a 1 1 . 0 0 0 p i a t t a f o r m e e 2 5 . 0 0 0 d i p e n d e n t i . Q u a n d o c ' è q u e s t a s o v r a b b o n d a n z a d i t e c n o l o g i a , s e n o n l a s i u s a c o r r e t t a m e n t e , c o n c o m p i t i b e n p r e c i s i , s i c r e a n o s u p e r f e t a z i o n i c h e i n v e c e d i s e m p l i f i c a r e c o m p l i c a n o u l t e r i o r m e n t e l e c o s e ” .