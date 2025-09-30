V e r o n a , 3 0 s e t . ( A d n k r o n o s / L a b i t a l i a ) - “ S i s e n t e t a n t o p a r l a r e d i i n t e l l i g e n z a a r t i f i c i a l e e i n t e l l i g e n z a a r t i f i c i a l e g e n e r a t i v a e c i s e m b r a v a i m p o r t a n t e r i m e t t e r e a l c e n t r o l e p e r s o n e . L e t e c n o l o g i e c h e a b b i a m o a d i s p o s i z i o n e s o n o d e g l i a s s e t c h e f a c i l i t a n o e a c c e l e r a n o i l p e r c o r s o d i t r a s f o r m a z i o n e , m a l e p e r s o n e r e s t a n o c e n t r a l i e a l o r o s o n o d e l e g a t i g l i a s p e t t i d i v a l o r i z z a z i o n e e s o p r a t t u t t o , l e d e c i s i o n i ” . C o s ì F r i d a M u r a , h e a d o f s a l e s & p a r t n e r s h i p h r s o l u t i o n d i A r c h i v a G r o u p , i n t e r v e n e n d o , a l l a C a m e r a d i C o m m e r c i o d i V e r o n a , a l l ’ e v e n t o ‘ C h a n g e U p ’ , o r g a n i z z a t o d a l l ’ a z i e n d a p e r l a b u s i n e s s c o m m u n i t y i t a l i a n a . U n a p p u n t a m e n t o a n n u a l e c h e p e r l ’ e d i z i o n e 2 0 2 5 h a v i s t o l a p a r t e c i p a z i o n e d i o l t r e 3 0 0 d e c i s o r i a z i e n d a l i a c o n f r o n t o s u l l a ‘ P e o p l e c e n t r i c i t y ’ , i l r u o l o f o n d a m e n t a l e d e l l e p e r s o n e i n u n c o n t e s t o s e g n a t o d a u n a p r o f o n d a t r a s f o r m a z i o n e e t r a n s i z i o n e d e g l i s p a z i d i g i t a l i . D u r a n t e l ’ e v e n t o è e m e r s a “ l a c o n s a p e v o l e z z a d i u n a p e o p l e s t r a t e g y c h e s i a s e m p r e p i ù f o c a l i z z a t a s u l l o s v i l u p p o d e l l e p e r s o n e - r a c c o n t a M u r a - l a p e o p l e c e n t r i c i t y è p r o p r i o q u e s t o : p e r s o n e c h e g u i d a n o i l c a m b i a m e n t o ” , d i c e . P e r A r c h i v a G r o u p m e t t e r e s u l t a v o l o t e m i c o m e q u e l l i d i s c u s s i d u r a n t e l ’ e v e n t o v e r o n e s e “ è i m p o r t a n t e p e r c h é a f f i a n c h i a m o l e a z i e n d e n e l p e r c o r s o d i t r a n s i z i o n e d i g i t a l e ” , s o t t o l i n e a l a h e a d o f s a l e s & p a r t n e r s h i p h r s o l u t i o n , l a b u s i n e s s u n i t d i A r c h i v a G r o u p “ p a r t n e r d i p i ù d i 5 0 0 g r u p p i d i a z i e n d e i t a l i a n e e i n t e r n a z i o n a l i ” , i n c u i l ’ a z i e n d a “ s v i l u p p a s e r v i z i c h e p o s s a n o s u p p o r t a r e i m a n a g e r n e l m e t t e r e l e p e r s o n e a l c e n t r o , a t t r a v e r s o l o s v i l u p p o d e l l e c o m p e t e n z e ” , c o n c l u d e .