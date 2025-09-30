Verona, 30 set. (Adnkronos/Labitalia) - Si sente tanto parlare di intelligenza artificiale e intelligenza artificiale generativa e ci sembrava importante rimettere al centro le persone. Le tecnologie che abbiamo a disposizione sono degli asset che facilitano e accelerano il percorso di trasformazione, ma le persone restano centrali e a loro sono delegati gli aspetti di valorizzazione e soprattutto, le decisioni. Così Frida Mura, head of sales & partnership hr solution di Archiva Group, intervenendo, alla Camera di Commercio di Verona, allevento Change Up, organizzato dallazienda per la business community italiana. Un appuntamento annuale che per ledizione 2025 ha visto la partecipazione di oltre 300 decisori aziendali a confronto sulla People centricity, il ruolo fondamentale delle persone in un contesto segnato da una profonda trasformazione e transizione degli spazi digitali. Durante levento è emersa la consapevolezza di una people strategy che sia sempre più focalizzata sullo sviluppo delle persone - racconta Mura - la people centricity è proprio questo: persone che guidano il cambiamento, dice. Per Archiva Group mettere sul tavolo temi come quelli discussi durante levento veronese è importante perché affianchiamo le aziende nel percorso di transizione digitale, sottolinea la head of sales & partnership hr solution, la business unit di Archiva Group partner di più di 500 gruppi di aziende italiane e internazionali, in cui lazienda sviluppa servizi che possano supportare i manager nel mettere le persone al centro, attraverso lo sviluppo delle competenze, conclude.