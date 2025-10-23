R o m a , 2 3 o t t . ( A d n k r o n o s / L a b i t a l i a ) - “ I l 1 2 a p r i l e 2 0 2 3 è s t a t o s i g l a t o i l r i n n o v o d e l c o n t r a t t o c o l l e t t i v o n a z i o n a l e c h e p r e v e d e , p e r i l 2 0 2 4 e d i l 2 0 2 5 , u n c o n t r i b u t o w e l f a r e o b b l i g a t o r i o p e r o g n i d i r i g e n t e , d a d e s t i n a r e a l l a p i a t t a f o r m a w e l f a r e C f m t . L ' a c c o r d o M a n a g e r i t a l i a - C o n f c o m m e r c i o d e l 1 6 g i u g n o 2 0 2 1 e d e l 2 1 g i u g n o h a d e t e r m i n a t o , p e r c o n t r a t t o , l a p o s s i b i l i t à p e r t u t t i i d i r i g e n t i d i f r u i r e d i u n w e l f a r e c o n t r a t t u a l e v o l t o a s o d d i s f a r e i l b e n e s s e r e d e l d i r i g e n t e e d e l l a s u a f a m i g l i a ” . S o n o l e p a r o l e d i E l i s a L o b e r t i , p r o j e c t s p e c i a l i s t w e l f a r e C f m t , i n o c c a s i o n e d e l l a s e c o n d a e d i z i o n e d e l G l o b a l w e l f a r e s u m m i t , i l p r i n c i p a l e a p p u n t a m e n t o i t a l i a n o d e d i c a t o a l l ’ e v o l u z i o n e d e l w e l f a r e , d e d i c a t a a l l e ' E c c e l l e n z e c h e i s p i r a n o ' , o r g a n i z z a t o a V i l l a M i a n i a R o m a . L ’ e d i z i o n e 2 0 2 5 d e l S u m m i t h a i n t r o d o t t o p e r l a p r i m a v o l t a u n a s e z i o n e d e d i c a t a a l l e e c c e l l e n z e c o n t r a t t u a l i e t e r r i t o r i a l i , c o n l ’ o b i e t t i v o d i v a l o r i z z a r e q u e i m o d e l l i c o l l e t t i v i c h e , a l i v e l l o n a z i o n a l e e l o c a l e , h a n n o s a p u t o a m p l i a r e l e t u t e l e , s p e r i m e n t a r e n u o v e s o l u z i o n i e g e n e r a r e r i c a d u t e c o n c r e t e s u i l a v o r a t o r i e s u l l e c o m u n i t à d i r i f e r i m e n t o . “ C f m t h a i n t e r p r e t a t o i l v o l e r e d e i s o c i , o s s i a q u e l l o d i s u p p o r t a r e n o n s o l o i l d i r i g e n t e i n q u a n t o p r o f e s s i o n i s t a , m a d i e s s e r e a f i a n c o a l l a p e r s o n a , i n u n p e r c o r s o d i c r e s c i t a c o n t i n u a , d e n t r o e f u o r i d a l l ’ a z i e n d a . D a q u i è n a t o l ’ O s s e r v a t o r i o W e l f a r e d i C f m t , c o n l a f i n a l i t à d i c e n s i r e l e i n i z i a t i v e d i w e l f a r e m e s s e i n a t t o d a l l e p r i n c i p a l i a z i e n d e d e l t e r z i a r i o - s p i e g a L o b e r t i - L ’ O s s e r v a t o r i o o f f r e a l l e a z i e n d e u n ' o p p o r t u n i t à p e r a p p r o f o n d i r e i l p r o p r i o m o d e l l o d i w e l f a r e , c o m p r e n d e r e i l p o s i z i o n a m e n t o r i s p e t t o a l s e t t o r e e r i c e v e r e i n d i c a z i o n i u t i l i p e r i l s u o s v i l u p p o ” . L ’ o s s e r v a t o r i o I t a l i a n W e l f a r e h a c o n f e r i t o i r i c o n o s c i m e n t i a l l e r e a l t à c h e s i s o n o d i s t i n t e p e r l a c a p a c i t à d i s v i l u p p a r e i n i z i a t i v e i n n o v a t i v e e i n c l u s i v e , v a l o r i z z a n d o e s p e r i e n z e c o n t r a t t u a l i , t e r r i t o r i a l i e a z i e n d a l i i n g r a d o d i g e n e r a r e v a l o r e s o c i a l e , o r g a n i z z a t i v o e d i c o m u n i t à : “ L ’ e s p e r i e n z a d i m o s t r a c h e u n p r o g e t t o b e n s t r u t t u r a t o , c o n u n a p i a t t a f o r m a d i g i t a l e e f f i c i e n t e e u n a g o v e r n a n c e c h i a r a , p u ò t r a s f o r m a r e i l w e l f a r e c o n t r a t t u a l e i n u n o s t r u m e n t o c o n c r e t o e a p p r e z z a t o , c a p a c e d i c o n i u g a r e e s i g e n z e a z i e n d a l i e b e n e s s e r e d e i d i r i g e n t i . Q u e s t o p r e m i o , c h e a c c o g l i a m o c o n e n t u s i a s m o , c i i n c o r a g g i a a f a r e m e g l i o i n q u e s t o p e r c o r s o d i s v i l u p p o c o n t i n u o ” , c o n c l u d e .