C e r n o b b i o , 6 s e t . ( A d n k r o n o s ) - “ U n a E u r o p a d i n a m i c a h a b i s o g n o d i i m p r e s e d i n a m i c h e : s o n o l o r o i l v e r o m o t o r e d e l l a c r e s c i t a e d e l l a t r a s f o r m a z i o n e d e l c o n t i n e n t e p e r r i m a n e r e c o m p e t i t i v o n e l p a n o r a m a g l o b a l e ” . C o s ì M a r k u s K e r b e r , m a n a g i n g p a r t n e r 1 8 8 6 V e n t u r e s ; f o r m e r c e o a n d m a n a g i n g d i r e c t o r o f t h e F e d e r a t i o n o f G e r m a n I n d u s t r i e s - B d i e a d v i s o r s c i e n t i f i c o d e l l a r i c e r c a “ G u i d a r e i l f u t u r o : l e a z i e n d e c a p o f i l i e r a c o m e m o t o r e d i i n n o v a z i o n e e s o s t e n i b i l i t à p e r l e f i l i e r e i n d u s t r i a l i i t a l i a n e e d e u r o p e e ” d i P h i l i p M o r r i s I t a l i a e T e h a , p r e s e n t a t a a l 5 1 ° F o r u m d i C e r n o b b i o d i T h e E u r o p e a n H o u s e A m b r o s e t t i , i n t i t o l a t o ‘ L o S c e n a r i o d i o g g i e d i d o m a n i p e r l e s t r a t e g i e c o m p e t i t i v e ’ e i n s v o l g i m e n t o f i n o a l 7 s e t t e m b r e a V i l l a d ’ E s t e . S e c o n d o K e r b e r , i n f a t t i : “ A z i e n d e d o t a t e d i s o l i d e c o m p e t e n z e m a n a g e r i a l i , c a p a c i d i g u a r d a r e a l f u t u r o c o n u n a v i s i o n e e s t r a t e g i a c h i a r e , s o n o c i ò d i c u i l ’ E u r o p a h a b i s o g n o p e r c a v a l c a r e l e s f i d e , a n z i c h é s u b i r l e - s p i e g a - I n q u e s t o c o n t e s t o , l ’ U n i o n e e u r o p e a n o n p u ò c r e a r e a z i e n d e i n n o v a t i v e e v i s i o n a r i e d a l n u l l a , m a p u ò s v o l g e r e i l r u o l o c r u c i a l e d i c a t a l i z z a t o r e , c r e a n d o l e c o n d i z i o n i a f f i n c h é q u e s t e a z i e n d e c r e s c a n o e c o m p e t a n o s u i m e r c a t i g l o b a l i ” . “ I n u n ’ E u r o p a d o v e i l 9 7 % d e l l e i m p r e s e s o n o P m i , r e s p o n s a b i l i d e l 4 1 % d e l v a l o r e a g g i u n t o e d e l 4 9 % d e l l ’ o c c u p a z i o n e , d i v e n t a i n d i s p e n s a b i l e a f f i a n c a r e a l t e s s u t o d i P i c c o l e e M e d i e i m p r e s e g r a n d i a z i e n d e l e a d e r d i s e t t o r e i n g r a d o d i t r a i n a r e e g u i d a r e l ’ i n t e r a f i l i e r a a e s s e r e p i ù c o m p e t i t i v a e i n n o v a t i v a ” , c o n c l u d e .