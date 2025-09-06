Cernobbio, 6 set. (Adnkronos) - Una Europa dinamica ha bisogno di imprese dinamiche: sono loro il vero motore della crescita e della trasformazione del continente per rimanere competitivo nel panorama globale. Così Markus Kerber, managing partner 1886 Ventures; former ceo and managing director of the Federation of German Industries - Bdi e advisor scientifico della ricerca Guidare il futuro: le aziende capofiliera come motore di innovazione e sostenibilità per le filiere industriali italiane ed europeedi Philip Morris Italia e Teha, presentata al 51° Forum di Cernobbio di The European House Ambrosetti, intitolato Lo Scenario di oggi e di domani per le strategie competitive e in svolgimento fino al 7 settembre a Villa dEste. Secondo Kerber, infatti: Aziende dotate di solide competenze manageriali, capaci di guardare al futuro con una visione e strategia chiare, sono ciò di cui lEuropa ha bisogno per cavalcare le sfide, anziché subirle - spiega - In questo contesto, lUnione europea non può creare aziende innovative e visionarie dal nulla, ma può svolgere il ruolo cruciale di catalizzatore, creando le condizioni affinché queste aziende crescano e competano sui mercati globali. In unEuropa dove il 97% delle imprese sono Pmi, responsabili del 41% del valore aggiunto e del 49% delloccupazione, diventa indispensabile affiancare al tessuto di Piccole e Medie imprese grandi aziende leader di settore in grado di trainare e guidare lintera filiera a essere più competitiva e innovativa, conclude.