R o m a , 2 0 n o v . ( A d n k r o n o s / L a b i t a l i a ) - C r e s c o n o i n n u m e r o e r i l e v a n z a l e s o c i e t à b e n e f i t i t a l i a n e , m a l a l o r o g o v e r n a n c e è a n c o r a i n u n a f a s e d i t r a n s i z i o n e v e r s o m o d e l l i p i ù i n c l u s i v i , s o s t e n i b i l i e p a r t e c i p a t i v i . È q u a n t o e m e r g e d a l r e p o r t ' L a g o v e r n a n c e d e l l e s o c i e t à b e n e f i t i n I t a l i a ” , f r u t t o d i u n p r o g e t t o d i r i c e r c a c o n d o t t o i n c o l l a b o r a z i o n e t r a i l d i p a r t i m e n t o d i s c i e n z e a z i e n d a l i d e l l ’ A l m a M a r t e r S t u d i o r u m - U n i v e r s i t à d i B o l o g n a , I n f o C a m e r e e C a m e r a d i c o m m e r c i o d i B r i n d i s i - T a r a n t o , b a s a t o s u d a t i d e l R e g i s t r o d e l l e i m p r e s e e s u u n ’ i n d a g i n e c o n d o t t a s u o l t r e 3 . 3 0 0 i m p r e s e . I n t r o d o t t e d a l l a l e g g e 2 0 8 / 2 0 1 5 , l e s o c i e t à b e n e f i t i n t e g r a n o f i n a l i t à d i b e n e f i c i o c o m u n e c o n l ’ a t t i v i t à e c o n o m i c a . S e c o n d o i d a t i I n f o C a m e r e 2 0 2 5 , i n p o c h i a n n i s o n o p a s s a t e d a 1 7 7 n e l 2 0 1 7 a o l t r e 4 . 5 0 0 n e l 2 0 2 4 - p e r p o i s u p e r a r e l a s o g l i a d e l l e 5 . 0 0 0 n e l 2 0 2 5 , r a p p r e s e n t a n d o u n a d e l l e e s p e r i e n z e p i ù d i n a m i c h e d e l p a n o r a m a i m p r e n d i t o r i a l e n a z i o n a l e . T u t t a v i a , l a r i c e r c a e v i d e n z i a c o m e l a n o r m a t i v a l a s c i a g l i a m m i n i s t r a t o r i a m p i m a r g i n i d i d i s c r e z i o n a l i t à , r e n d e n d o l a g o v e r n a n c e u n e l e m e n t o c r u c i a l e p e r b i l a n c i a r e l a m o l t e p l i c i t à d i o b i e t t i v i e c o n o m i c i , s o c i a l i e a m b i e n t a l i . " L e s o c i e t à b e n e f i t r a p p r e s e n t a n o u n l a b o r a t o r i o a v a n z a t o d i g o v e r n a n c e r e s p o n s a b i l e " , o s s e r v a M a g a l ì F i a , d o c e n t e d i e t i c a e s o s t e n i b i l i t à a l l ’ U n i v e r s i t à d i B o l o g n a e c o o r d i n a t r i c e s c i e n t i f i c a d e l l a r i c e r c a . " I d a t i m o s t r a n o p r o g r e s s i s i g n i f i c a t i v i , m a a n c h e l a n e c e s s i t à d i r a f f o r z a r e i l b i l a n c i a m e n t o n e l l e s c e l t e e n e i p r o c e s s i d e c i s i o n a l i , i n s i e m e a u n a m a g g i o r e p a r t e c i p a z i o n e e f o r m a z i o n e e t i c a , p e r r e n d e r e q u e s t i m o d e l l i p i e n a m e n t e c r e d i b i l i e t r a s f o r m a t i v i " , s o t t o l i n e a . " L ’ i n t e r e s s e s u l l e i m p r e s e b e n e f i t s t a c r e s c e n d o d i p a r i p a s s o c o n l ’ i n c r e m e n t o d e l l a l o r o n u m e r o s i t à . È i l m o t i v o p e r i l q u a l e , c o m e E n t e c a m e r a l e , s o s t e n i a m o c o n v i n t a m e n t e r i c e r c h e s e m p r e p i ù a p p r o f o n d i t e s u l m o d e l l o , i n m o d o d a e n t r a r e n e i g a n g l i v i t a l i d e l l e S B , c o m p r e n d e r n e p o t e n z i a l i t à e d e v e n t u a l i l i m i t i , s u g g e r i r e m i g l i o r a m e n t i " , a f f e r m a V i n c e n z o C e s a r e o , p r e s i d e n t e d e l l a C a m e r a d i c o m m e r c i o d i B r i n d i s i – T a r a n t o . " C o n q u e s t o r e p o r t - c o n t i n u a - a b b i a m o i d e n t i f i c a t o m o l t i p u n t i d i f o r z a n e l m o d o i n c u i g l i s t a k e h o l d e r p a r t e c i p a n o a i p r o c e s s i d e c i s i o n a l i , m a a n c h e m o l t a d i s o m o g e n e i t à n e i c o m p o r t a m e n t i e d i v e r s i a m b i t i d i p o s s i b i l e c r e s c i t a – c o m e , a d e s e m p i o , q u e l l o d e l l a f o r m a z i o n e e d e i s e r v i z i d i s u p p o r t o e t i c o . N e d i s c e n d e , a n o s t r o a v v i s o , l ’ i m p o r t a n z a d i r i n s a l d a r e a n c o r a d i p i ù l e r e t i d i l a v o r o c o n d i v i s o e a l i m e n t a r e q u e l l i c h e d e f i n i a m o e c o s i s t e m i b e n e f i t " . " L a c o n o s c e n z a a p p r o f o n d i t a d e i f e n o m e n i i m p r e n d i t o r i a l i – s p e c i a l m e n t e d i m o d e l l i i n n o v a t i v i c o m e q u e l l o d e l l e s o c i e t à b e n e f i t - p a s s a d a l l a q u a l i t à e d a l l a p r o f o n d i t à d e i d a t i a d i s p o s i z i o n e . I l R e g i s t r o d e l l e i m p r e s e r a p p r e s e n t a u n a r i s o r s a u n i c a n e l p a n o r a m a e u r o p e o , f o n d a m e n t a l e n o n s o l o p e r t r a c c i a r e l a c r e s c i t a d i q u e s t e i m p r e s e , m a p e r c o m p r e n d e r n e l e d i n a m i c h e i n t e r n e e l ’ e f f i c a c i a d e l l o r o d o p p i o o b i e t t i v o e c o n o m i c o e s o c i a l e " , s o t t o l i n e a P a o l o G h e z z i , d i r e t t o r e g e n e r a l e d i I n f o C a m e r e . " A n a l i s i c o m e q u e s t a d i m o s t r a n o q u a n t o s i a c r u c i a l e v a l o r i z z a r e i d a t i p u b b l i c i p e r s u p p o r t a r e d e c i s i o n i i n f o r m a t e , p o l i t i c h e e f f i c a c i e , i n u l t i m a a n a l i s i , p e r c o n s o l i d a r e l a c u l t u r a d ’ i m p r e s a o r i e n t a t a a l l a s o s t e n i b i l i t à c h e l e s o c i e t à b e n e f i t i n c a r n a n o " , c o n c l u d e . D a l l ’ a n a l i s i e m e r g e c h e s o l o i l 1 7 % d e l l e s o c i e t à b e n e f i t i n t e r v i s t a t e i n c l u d e a m m i n i s t r a t o r i i n d i p e n d e n t i e a p p e n a i l 1 0 % a d o t t a p o l i t i c h e d i r a p p r e s e n t a n z a d i g e n e r e . L a m a g g i o r p a r t e d e l l e i m p r e s e p a r t e c i p a n t i a l l a s u r v e y c o n d o t t a n e l 2 0 2 4 s o n o m i c r o ( 6 0 % ) o p i c c o l e ( 2 4 % ) , f a t t o r e c h e c o n t r i b u i s c e a s p i e g a r e s t r u t t u r e d e c i s i o n a l i a n c o r a a c c e n t r a t e : n e l 5 3 % d e i c a s i i l p r e s i d e n t e o a m m i n i s t r a t o r e u n i c o c o n c e n t r a f u n z i o n i o p e r a t i v e e s t r a t e g i c h e . L ’ a l l i n e a m e n t o a i c r i t e r i e s g n e l l e p o l i t i c h e r e t r i b u t i v e p r e s e n t a a n c o r a a m p i m a r g i n i d i m i g l i o r a m e n t o : o l t r e l a m e t à d e l l e a z i e n d e ( 5 4 % ) n o n p r e v e d e i n d i c a t o r i s p e c i f i c i e s o l o i l 1 0 % i n t e g r a p a r a m e t r i d i s o s t e n i b i l i t à n e i s i s t e m i d i v a l u t a z i o n e . Q u a n t o a l l e c o m p e t e n z e , i l 5 2 % d e i C o n s i g l i d i a m m i n i s t r a z i o n e r i c h i e d e e s p e r i e n z a i n s o s t e n i b i l i t à , m a p r e v a l g o n o i p r o f i l i e c o n o m i c o - f i n a n z i a r i ( 3 4 % ) e c o n s u l e n z i a l i ( 2 7 % ) , m e n t r e i l c o n t r i b u t o d i a c c a d e m i c i e r a p p r e s e n t a n t i d e l t e r z o s e t t o r e r e s t a l i m i t a t o . S u l p i a n o e t i c o , i l 5 6 % d e l l e s o c i e t à b e n e f i t i n t e r v i s t a t e d i s p o n e d i u n c o d i c e e t i c o e i l 5 3 % d i s i s t e m i d i s e g n a l a z i o n e i n t e r n a , m a m e n o d e l l a m e t à o f f r e f o r m a z i o n e s u i t e m i d e l l a r e s p o n s a b i l i t à e s o l o i l 1 2 % p r e v e d e p e r c o r s i o b b l i g a t o r i p e r i m e m b r i d e l c d a . L e q u e s t i o n i e t i c h e v e n g o n o d i s c u s s e r e g o l a r m e n t e n e l 6 5 % d e i C o n s i g l i , m a r a r a m e n t e s i t r a d u c o n o i n m e t r i c h e d i p e r f o r m a n c e o i n l e g a m i d i r e t t i c o n l a r e t r i b u z i o n e d e i v e r t i c i . L o s t u d i o c o n c l u d e c h e l a d i f f u s i o n e d i p r a t i c h e d i r e n d i c o n t a z i o n e , l a p a r t e c i p a z i o n e d e g l i s t a k e h o l d e r e l ’ i n t e g r a z i o n e d i m e t r i c h e e t i c h e n e i p r o c e s s i d e c i s i o n a l i r a p p r e s e n t a n o i p r o s s i m i p a s s i p e r r e n d e r e i l m o d e l l o B e n e f i t u n a l e v a s t r u t t u r a l e d e l l a c o m p e t i t i v i t à s o s t e n i b i l e i n I t a l i a .