R o m a , 2 0 o t t . ( A d n k r o n o s / L a b i t a l i a ) - I l s i s t e m a i m p r e n d i t o r i a l e i t a l i a n o m o s t r a u n r a f f o r z a m e n t o d e l l a s u a v i t a l i t à n e l t r i m e s t r e e s t i v o 2 0 2 5 . T r a l u g l i o e s e t t e m b r e , i l R e g i s t r o d e l l e i m p r e s e d e l l e C a m e r e d i C o m m e r c i o – i n b a s e a l l ' a n a l i s i t r i m e s t r a l e M o v i m p r e s e c o n d o t t a d a U n i o n c a m e r e e I n f o C a m e r e – h a r e g i s t r a t o u n s a l d o p o s i t i v o d i 1 6 . 9 2 0 a t t i v i t à e c o n o m i c h e , r i s u l t a t o d e l l a d i f f e r e n z a f r a 6 1 . 2 5 7 n u o v e i s c r i z i o n i e 4 4 . 3 3 7 c e s s a z i o n i d i a t t i v i t à e s i s t e n t i . A l s a l d o c o r r i s p o n d e u n t a s s o d i c r e s c i t a n a z i o n a l e d e l l o 0 , 2 9 % , i n a u m e n t o r i s p e t t o a l l o 0 , 2 6 % r e g i s t r a t o n e l l o s t e s s o p e r i o d o d e l 2 0 2 4 . L a d i n a m i c a c o m p l e s s i v a c o n t i n u a a r i f l e t t e r e u n a c r e s c i t a t r a i n a t a s o p r a t t u t t o d a l l e i m p r e s e c o s t i t u i t e i n t i p o l o g i e s o c i e t a r i e ( c h e d e t e r m i n a n o l ’ 8 6 % d e l l a c r e s c i t a ) e d a q u e l l e o p e r a n t i n e i s e t t o r i d e i s e r v i z i ( c h e , p r e s e i n s i e m e , v a l g o n o l ’ 8 0 % d e l l ’ i n c r e m e n t o d e l t r i m e s t r e ) , m e n t r e p e r s i s t o n o l e d i f f i c o l t à t r a l e i m p r e s e c o s t i t u i t e i n f o r m a i n d i v i d u a l e e t r a q u e l l e d e i c o m p a r t i s t o r i c a m e n t e p i ù r i l e v a n t i c o m e l e a t t i v i t à m a n i f a t t u r i e r e , i l c o m m e r c i o e l ’ a g r i c o l t u r a . I l m o t o r e d e l l a c r e s c i t a r i m a n e r a p p r e s e n t a t o d a l l e S o c i e t à d i c a p i t a l i , c h e i n q u e s t o t r i m e s t r e h a n n o g e n e r a t o l a q u a s i t o t a l i t à d e l l ' i n c r e m e n t o d e l l o s t o c k . C o n 1 4 . 5 4 8 u n i t à i n p i ù e u n t a s s o d i c r e s c i t a d e l l o 0 , 7 5 % ( i n l i e v e m i g l i o r a m e n t o r i s p e t t o a l l o 0 , 7 2 % d e l 2 0 2 4 ) , q u e s t a f o r m a g i u r i d i c a s i c o n f e r m a l a s c e l t a p r i v i l e g i a t a d a i n e o - i m p r e n d i t o r i . S e g n a l i d i r i p r e s a s i n o t a n o a n c h e t r a l e i m p r e s e i n d i v i d u a l i , c h e , p u r c o n t i n u a n d o a d a t t r a r r e i l m a g g i o r n u m e r o d i n u o v e i s c r i z i o n i ( i l 5 7 % d i t u t t e l e n u o v e i m p r e s e ) , h a n n o c o n t r i b u i t o a l s a l d o c o n s o l e 3 . 5 0 7 u n i t à i n p i ù p a r i a d u n t a s s o d i c r e s c i t a d i + 0 , 1 2 % n e l t r i m e s t r e . L e S o c i e t à d i p e r s o n e c o n t i n u a n o i n v e c e l a l o r o f a s e d i d e c l i n o , r e g i s t r a n d o u n s a l d o n e g a t i v o d i - 1 . 3 7 0 u n i t à , c o n u n t a s s o d i c r e s c i t a d i - 0 , 1 7 % . A n a l i z z a n d o l a d i n a m i c a s e t t o r i a l e , d a l l ’ a n a l i s i d e l t r i m e s t r e e s t i v o e m e r g o n o d i f f e r e n z e m a r c a t e . L ' i n c r e m e n t o m a g g i o r e i n t e r m i n i p e r c e n t u a l i s i o s s e r v a n e l l e a t t i v i t à f i n a n z i a r i e e a s s i c u r a t i v e , c h e g u i d a n o l a c l a s s i f i c a c o n u n r o b u s t o t a s s o d i c r e s c i t a d e l l ' 1 , 5 6 % , s e g u i t e d a l l a f o r n i t u r a d i e n e r g i a e l e t t r i c a , g a s , v a p o r e e a r i a c o n d i z i o n a t a ( + 1 , 4 3 % ) e d a l l ' i s t r u z i o n e ( + 1 , 0 6 % ) . I n f o r t e e s p a n s i o n e s i c o l l o c a n o a n c h e l e a t t i v i t à l e g a t e a n o l e g g i o , a g e n z i e d i v i a g g i o e s e r v i z i d i s u p p o r t o a l l e i m p r e s e ( + 0 , 8 1 % ) e i l c o m p a r t o d e l t r a s p o r t o e m a g a z z i n a g g i o ( + 0 , 7 0 % ) . S i c o n f e r m a i n v e c e l a s o s t a n z i a l e s t a g n a z i o n e p e r i s e t t o r i t r a d i z i o n a l i c o m e i l c o m m e r c i o e l e a t t i v i t à m a n i f a t t u r i e r e , e n t r a m b i c o n u n a v a r i a z i o n e p e r c e n t u a l e p r o s s i m a a l l o z e r o ( - 0 , 0 3 % ) . i l s e t t o r e d e l l e c o s t r u z i o n i , i n v e c e , è q u e l l o c h e g a r a n t i s c e i l c o n t r i b u t o p i ù e l e v a t o i n t e r m i n i a s s o l u t i , c h i u d e n d o i l t r i m e s t r e c o n u n s a l d o d i 3 . 3 1 7 i m p r e s e i n p i ù . S e g u o n o l e a t t i v i t à d i a l l o g g i o e r i s t o r a z i o n e ( 2 . 7 9 7 i m p r e s e i n p i ù ) e q u e l l e p r o f e s s i o n a l i , s c i e n t i f i c h e e t e c n i c h e ( + 2 . 4 8 9 ) . U n a n o t a p o s i t i v a g i u n g e d a l c o m p a r t o a r t i g i a n o c h e i n v e r t e l a t e n d e n z a n e g a t i v a d e g l i a n n i p r e c e d e n t i e s i m o s t r a i n r i p r e s a . I l s a l d o d e l I I I t r i m e s t r e 2 0 2 5 s i a t t e s t a a 1 . 8 8 8 u n i t à i n p i ù , c o n u n t a s s o d i c r e s c i t a d e l l o 0 , 1 5 % . Q u e s t o v a l o r e r a p p r e s e n t a u n n e t t o b a l z o i n a v a n t i r i s p e t t o a l + 0 , 0 9 % r e g i s t r a t o n e l l o s t e s s o p e r i o d o d e l 2 0 2 4 . L a r i p r e s a a r t i g i a n a è t r a i n a t a p r i n c i p a l m e n t e d a l s e t t o r e d e l l e c o s t r u z i o n i ( + 1 . 2 2 4 u n i t à , + 0 , 2 5 % ) m e n t r e p e r s i s t o n o l e d i f f i c o l t à d e l l e a t t i v i t à m a n i f a t t u r i e r e ( - 7 0 7 i m p r e s e ) . A l i v e l l o t e r r i t o r i a l e l a c r e s c i t a a p p a r e d i f f u s a , c o n t u t t e l e m a c r o - a r e e i n a t t i v o . I l C e n t r o è l ' a r e a p i ù d i n a m i c a p e r t a s s o d i c r e s c i t a ( + 0 , 3 5 % ) c o r r i s p o n d e n t e a l s e c o n d o m i g l i o r s a l d o i n v a l o r e a s s o l u t o ( + 4 . 2 2 1 i m p r e s e ) . L a c i r c o s c r i z i o n e S u d e I s o l e h a r e g i s t r a t o i l s a l d o a s s o l u t o p i ù c o n s i s t e n t e c o n 6 . 2 0 2 i m p r e s e i n p i ù n e l t r i m e s t r e e u n t a s s o d i c r e s c i t a d e l l o 0 , 3 1 % , g r a z i e , i n p a r t i c o l a r e , a l l a p e r f o r m a n c e d e l l a S i c i l i a ( + 0 , 4 5 % ) . I l L a z i o s i d i s t i n g u e c o m e l a r e g i o n e c o n i l t a s s o d i c r e s c i t a p i ù e l e v a t o ( + 0 , 4 9 % ) , m e n t r e l a L o m b a r d i a s i c o n f e r m a l e a d e r i n t e r m i n i a s s o l u t i , c o n u n s a l d o d i 3 . 3 3 0 i m p r e s e i n p i ù . T r a l e p r o v i n c e , s p i c c a n o p e r t a s s o d i c r e s c i t a R a g u s a ( + 0 , 6 7 % ) , R o m a ( + 0 , 5 7 % ) e M i l a n o ( + 0 , 5 5 % ) .