R o m a , 2 5 n o v . ( A d n k r o n o s ) - U n o s t r u m e n t o a v a n z a t o p e r m i s u r a r e e r i d u r r e l ’ i m p a t t o a m b i e n t a l e d e l l e i m p r e s e i t a l i a n e c o n 2 5 0 d a t a s e t r e l a t i v i a i s e t t o r i c o m e a l l e v a m e n t o , f r u t t a , l e g u m i e o l i o d ’ o l i v a m a a n c h e f o n d e r i e d ’ a l l u m i n i o , c a r t a t i s s u e e c a r t o n g e s s o . È u n o d e i r i s u l t a t i d e g l i s t u d i d e l G r u p p o d i r i c e r c a G r i n s d e d i c a t o a l l a s o s t e n i b i l i t à d e l l e i m p r e s e e c o o r d i n a t o d a l l a S c u o l a S u p e r i o r e S a n t ’ A n n a d i P i s a e d a l l ’ U n i v e r s i t à B o c c o n i . I t e a m d i l a v o r o , c h e h a n n o v i s t o o l t r e 1 0 0 r i c e r c a t o r i d e l p a r t e n a r i a t o G r i n s i m p e g n a t i i n t r e a n n i d i p r o g e t t o P n r r , i n i z i a n o a p r e s e n t a r e i r i s u l t a t i p e r i d e n t i f i c a r e , m i s u r a r e e v a l u t a r e l e s t r a t e g i e a z i e n d a l i e l e a z i o n i n e c e s s a r i e p e r a f f r o n t a r e l e s f i d e d e l l a s o s t e n i b i l i t à , c o n p a r t i c o l a r e a t t e n z i o n e a g l i a s p e t t i a m b i e n t a l i e a i p e r c o r s i v e r s o l ’ e c o n o m i a c i r c o l a r e . “ A b b i a m o a d o t t a t o u n a p p r o c c i o o l i s t i c o e m u l t i d i s c i p l i n a r e , c o m b i n a n d o l a p r o s p e t t i v a d e l l a f i n a n z a s o s t e n i b i l e c o n q u e l l a d e i p r o c e s s i p r o d u t t i v i e g e s t i o n a l i a l i v e l l o d ’ i m p r e s a e i n t e g r a n d o a l t e m p o s t e s s o l e d i m e n s i o n i d e l c o n s u m o , d e i p r o d o t t i e d e l l e c a t e n e g l o b a l i d e l v a l o r e , f i n o a l l a g e s t i o n e d e l f i n e v i t a d e i b e n i - s p i e g a M a r c o F r e y , p r o f e s s o r e o r d i n a r i o d e l l a S c u o l a S u p e r i o r e S a n t ’ A n n a e c o o r d i n a t o r e d e l g r u p p o d i r i c e r c a G r i n s - L ’ a t t i v i t à h a p o r t a t o a l l a c r e a z i o n e d i d u e s t r u m e n t i p r i n c i p a l i : d a t a b a s e e c o n f i g u r a t o r i . I d a t a b a s e s v i l u p p a t i r i g u a r d a n o d a t i d i s u r v e y s u l l e a b i t u d i n i e l e s c e l t e ‘ g r e e n ’ d e i c o n s u m a t o r i , c o m e e s s i r e a g i s c a n o a m e s s a g g i s o c i a l e d i g i t a l i d i i m p r e s e c h e c o m u n i c a n o i l l o r o i m p e g n o v e r s o l a s o s t e n i b i l i t à e d a t a s e t d i i n v e n t a r i o d e i p r i n c i p a l i s e t t o r i p r o d u t t i v i i t a l i a n i ” . I n p a r t i c o l a r e , i d a t a s e t d i i n v e n t a r i o ( L i f e C y c l e I n v e n t o r y - L c i ) n a z i o n a l i e r e g i o n a l i r i g u a r d a n o i p r i n c i p a l i s i s t e m i p r o d u t t i v i i t a l i a n i , c o n l ’ o b i e t t i v o d i m i g l i o r a r e l ’ e f f i c i e n z a n e l l a g e s t i o n e c i r c o l a r e d e l l e r i s o r s e l u n g o l ’ i n t e r a c a t e n a d e l v a l o r e . S i s o n o a n a l i z z a t i g l i i m p a t t i a m b i e n t a l i d i f i l i e r e s t r a t e g i c h e c o m e q u e l l a a g r o a l i m e n t a r e ( a l l e v a m e n t o , f r u t t a , l e g u m i , o l i o d ’ o l i v a ) e i n d u s t r i a l e ( f o n d e r i e d i a l l u m i n i o e c a r t a t i s s u e ) , p r o m u o v e n d o m o d e l l i d i s i m b i o s i i n d u s t r i a l e e s o l u z i o n i i n n o v a t i v e e s o s t e n i b i l i . L ’ i n v e n t a r i o , s v i l u p p a t o s e c o n d o l a m e t o d o l o g i a L i f e C y c l e A s s e s s m e n t ( L c a ) e i n t e g r a t o c o n s i s t e m i G i s , r a c c o g l i e d a t i d a f o n t i s t a t i s t i c h e , m o n i t o r a g g i t e r r i t o r i a l i e i n d a g i n i d i r e t t e , f o r n e n d o c o s ì s o l i d e f o n d a m e n t a s u c u i p r e n d e r e d e l l e d i r e z i o n i p i ù m i r a t e e c o n m i n o r r i s c h i . C o n f o r m e a g l i s t a n d a r d d e l l ’ I n t e r n a t i o n a l R e f e r e n c e L i f e C y c l e D a t a S y s t e m ( I l c d ) d e l J r c , i l d a t a b a s e s a r à o s p i t a t o s u l l a p i a t t a f o r m a A m e l i a d i G r i n s e i n c l u d e r à o l t r e 2 5 0 d a t a s e t r e l a t i v i a i s e t t o r i a n a l i z z a t i , o f f r e n d o u n o s t r u m e n t o a v a n z a t o p e r m i s u r a r e e r i d u r r e l ’ i m p a t t o a m b i e n t a l e d e l l e i m p r e s e i t a l i a n e . U n s e c o n d o f i l o n e s t r a t e g i c o d i r i c e r c a e a n a l i s i r i g u a r d a l ’ i m p a t t o a m b i e n t a l e d e l l e f i l i e r e e l a v a l u t a z i o n e d e l l a s o s t e n i b i l i t à e r e s i l i e n z a d e l l e P m i i t a l i a n e r i s p e t t o a i c a m b i a m e n t i c l i m a t i c i . S u q u e s t o t e m a s i è c o n c e n t r a t o u n t e a m d i l a v o r o c o m p o s t o d a 3 0 r i c e r c a t o r i d i c i n q u e u n i v e r s i t à i t a l i a n e p a r t n e r s - T o r i n o , B o l o g n a , C a ’ F o s c a r i V e n e z i a , R o m a T o r V e r g a t a e S a n t ’ A n n a P i s a - i n s i e m e a l C e n t r o d i r i c e r c a U n i o n c a m e r e G u g l i e l m o T a g l i a c a r n e , c o o r d i n a t o d a V e r a P a l e a , U n i v e r s i t à d i T o r i n o . L ’ a m p i a i n d a g i n e e s a m i n a i l l i v e l l o d i p e r c e z i o n e d e l r i s c h i o c l i m a t i c o , i l g r a d o d i p r e p a r a z i o n e o r g a n i z z a t i v a e l ’ a c c e s s o a i f i n a n z i a m e n t i v e r d i d e l l e P m i i t a l i a n e , f o r n e n d o u n q u a d r o d e t t a g l i a t o d e l l e d i n a m i c h e i n a t t o . H a c o i n v o l t o 9 . 6 3 0 i m p r e s e n o n q u o t a t e i n 5 r e g i o n i ( E m i l i a - R o m a g n a , P i e m o n t e , V e n e t o , L a z i o e T o s c a n a ) , c o n a t t e n z i o n e a l p e r i o d o 2 0 2 1 – 2 0 2 6 , c o n s i d e r a n d o a n c h e g l i i n v e s t i m e n t i p r e v i s t i . I r i s u l t a t i d e l i n e a n o q u a t t r o p r o f i l i d i i m p r e s a : d a l l e ‘ a t t e n d i s t e ’ , c h e n o n h a n n o a n c o r a a v v i a t o i n v e s t i m e n t i d i m i t i g a z i o n e , a l l e ‘ p r o a t t i v e ’ , g i à i m p e g n a t e n e l p e r c o r s o v e r s o l a s o s t e n i b i l i t à . C o l p i s c e i l d a t o s u l l a p e r c e z i o n e d e l r i s c h i o c h e e v i d e n z i a l a s c a r s a c o n s a p e v o l e z z a : c i r c a i l 5 3 % d e l l e i m p r e s e r i t i e n e c h e i l c a m b i a m e n t o c l i m a t i c o n o n i n c i d a s i g n i f i c a t i v a m e n t e s u l l e p r o p r i e a t t i v i t à e i l 4 5 % r i e n t r a t r a l e a z i e n d e a t t e n d i s t e . S o l o i l 1 3 % h a i n v e s t i t o p e r r i d u r r e i l r i s c h i o f i s i c o a c u t o , a n c h e i n a r e e c o l p i t e d a e v e n t i e s t r e m i c o m e l ’ E m i l i a - R o m a g n a . G l i i n t e r v e n t i p i ù d i f f u s i s o n o d i t i p o p r o t e t t i v o - c o m e l e p o l i z z e a s s i c u r a t i v e - p i ù c h e t r a s f o r m a t i v o . C i r c a i l 2 5 % d e l l e i m p r e s e h a i n v e c e a v v i a t o i n v e s t i m e n t i d i m i t i g a z i o n e , o r i e n t a t i a l l a r i d u z i o n e d e l l e e m i s s i o n i . I r i s u l t a t i m o s t r a n o i n o l t r e c h e l e i m p r e s e p i ù p r o a t t i v e s o n o a n c h e q u e l l e d o t a t e d i a s s e t t i o r g a n i z z a t i v i o r i e n t a t i a l l a s o s t e n i b i l i t à : l a p r e s e n z a d i u n C s r m a n a g e r , l a r e d a z i o n e d i u n b i l a n c i o d i s o s t e n i b i l i t à , l a f o r m a z i o n e s u i t e m i c l i m a t i c i e s u l l a n o r m a t i v a r i l e v a n t e s o n o f a t t o r i d e t e r m i n a n t i . I r i s u l t a t i d e l l ’ i n d a g i n e s a r a n n o d i s p o n i b i l i i n u n a d a s h b o a r d i n t e r a t t i v a a l l ’ i n t e r n o d e l l a p i a t t a f o r m a A m e l i a d i G r i n s , a t t u a l m e n t e i n f a s e d i f i n a l i z z a z i o n e . L a d a s h b o a r d s a r à a c c o m p a g n a t a d a u n o s t r u m e n t o d i b e n c h m a r k i n g c h e c o n s e n t i r à a l l e i m p r e s e d i c o n f r o n t a r s i c o n i p r o p r i p a r i p e r t e r r i t o r i o o s e t t o r e , v a l u t a n d o c o s ì i l p r o p r i o p o s i z i o n a m e n t o a l l ’ i n t e r n o d e l s i s t e m a p r o d u t t i v o d i r i f e r i m e n t o . L ’ o u t p u t d i q u e s t o l a v o r o , a s s i e m e a i r i s u l t a t i d e i g r u p p i d i r i c e r c a s u i t e m i d e l l a f i n a n z a s o s t e n i b i l e e d e l l ’ i n n o v a z i o n e c i r c o l a r e , è u n a d e l l e a t t i v i t à s t r a t e g i c h e d i G r i n s . L ’ o b i e t t i v o è o f f r i r e u n a s e r i e d i s e r v i z i w e b - b a s e d p e r l e P m i i t a l i a n e ( P o r t a l e I m p r e s e ) p e r m o n i t o r a r e e a c c r e s c e r e l a c o n s a p e v o l e z z a a l l a s o s t e n i b i l i t à e f o r n i r e a l c o n t e m p o s u p p o r t o a l m i n i s t e r o d e l l ' E c o n o m i a e d e l l e F i n a n z e , a l m i n i s t e r o d e l l ’ A m b i e n t e e d e l l a S i c u r e z z a e n e r g e t i c a a t t r a v e r s o t o o l k i t p r o g e t t a t i p e r m o n i t o r a r e l a s o s t e n i b i l i t à t e r r i t o r i a l e n e l t e m p o , c o n a t t e n z i o n e s i a a g l i a s p e t t i f i n a n z i a r i s i a a l l ' i m p a t t o m a t e r i a l e . “ O g g i - s o t t o l i n e a V e r a P a l e a o r d i n a r i a d i E c o n o m i a A z i e n d a l e a l l ’ U n i v e r s i t à d i T o r i n o - s i a m o i n g r a d o d i o f f r i r e u n u l t e r i o r e c o n f i g u r a t o r e c h e a i u t a l e i m p r e s e a v a l u t a r e l a p r o p r i a c a p a c i t à d i a d a t t a r s i a i c a m b i a m e n t i e c o n o m i c i , a m b i e n t a l i e o r g a n i z z a t i v i . I l c o n t e s t o s e m p r e p i ù c o m p e t i t i v o c r e a i n f a t t i s f i d e c o m p l e s s e c h e s o l o c o n s t r u m e n t i a d e g u a t i e u n a v i s i o n e c o n d i v i s a p o s s i a m o a f f r o n t a r e c o n s u c c e s s o ” .