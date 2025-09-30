V e r o n a , 3 0 s e t . ( A d n k r o n o s / L a b i t a l i a ) - “ S t i a m o i m p l e m e n t a n d o l a t e c n o l o g i a d i A I g e n e r a t i v a a l l ' i n t e r n o d i t u t t i i n o s t r i s e r v i z i p e r p o t e r o f f r i r e u n s u p p o r t o d i v e r s o e a d e g u a t o r i s p e t t o a l l e r i c h i e s t e d e l m e r c a t o , i n t u t t i g l i a m b i t i i n c u i o p e r i a m o ” . L o h a d e t t o S a m u e l e F i n i , s a l e s d i r e c t o r - a p p l i e d s o l u t i o n s d i A r c h i v a G r o u p , a l l ’ e v e n t o ‘ C h a n g e U p ’ , o r g a n i z z a t o d a l l ’ a z i e n d a p e r l a b u s i n e s s c o m m u n i t y i t a l i a n a , a l l a C a m e r a d i C o m m e r c i o d i V e r o n a . A l c e n t r o d e l l ' e d i z i o n e 2 0 2 5 , c h e h a v i s t o l a p a r t e c i p a z i o n e d i o l t r e 3 0 0 d e c i s o r i a z i e n d a l i , i l r u o l o f o n d a m e n t a l e d e l l e p e r s o n e i n u n c o n t e s t o s e g n a t o d a l v e l o c e c a m b i a m e n t o d e g l i s p a z i d i g i t a l i . “ C h a n g e u p è p e r n o i u n p u n t o f e r m o - a f f e r m a F i n i - S i a m o a r r i v a t i o r m a i a l l a q u i n t a e d i z i o n e e v o g l i a m o c o n d i v i d e r e c o n i n o s t r i c l i e n t i u n m o m e n t o d i r i f l e s s i o n e s t r u t t u r a t o s u d u e d i v e r s i o r i z z o n t i t e m p o r a l i : i l p r i m o a l u n g o t e r m i n e , t r e c i n q u e a n n i r i s p e t t o a q u e l l e c h e s o n o l e t e n d e n z e t e c n o l o g i c h e e l e o r g a n i z z a z i o n e d e l l e a z i e n d e . I l s e c o n d o i n c e n t r a t o s u l l e t e m a t i c h e d i o g g i , d i v i d e n d o l e t r a t e m a t i c h e n o r m a t i v e e t e m a t i c h e i n v e c e p i ù d i r i s v o l t o t e c n o l o g i c o ” . A n c h e A r c h i v a G r o u p è a t t r a v e r s a t a d a u n p r o f o n d o c a m b i a m e n t o t e c n o l o g i c o , m a s i p o n e n e i s u o i c o n f r o n t i i n u n a p o s i z i o n e d i c o n t r o l l o . L ’ a z i e n d a “ c h e o g g i c o n t a p i ù d i 2 5 0 0 c l i e n t i e p i ù d i 2 5 0 d i p e n d e n t i - r i c o r d a F i n i - h a f a t t o l a s c e l t a s t r a t e g i c a d i c o n t i n u a r e a d a v e r e i l g o v e r n o d i t u t t i i s e r v i z i c h e e r o g a . A n c h e i n a m b i t o d i A i g e n e r a t i v a , i m p l e m e n t i a m o a l g o r i t m i d i n o s t r a p r o p r i e t à , c o n l e n o s t r e p e r s o n e i n c o n t i n u o s k i l l i n g o r e s k i l l i n g - i l l u s t r a - q u e s t o c i p e r m e t t e d i a v e r e i l g o v e r n o t o t a l e d e g l i a l g o r i t m i c h e a n d i a m o a i m p l e m e n t a r e e d e i d a t i s u c u i q u e s t i l a v o r a n o ” . “ A r c h i v a è u n ' a z i e n d a i t a l i a n a c h e d a s e m p r e s i o c c u p a d i t e m a t i c h e l e g a t e a l l a g e s t i o n e d e i d o c u m e n t i e a l l a d i g i t a l i z z a z i o n e d e i p r o c e s s i - a p p r o f o n d i s c e F i n i - s i a m o f o c a l i z z a t i p r i n c i p a l m e n t e a l l ' e r o g a z i o n e d e i s e r v i z i p e r q u e l l o c h e r i g u a r d a l e t e m a t i c h e a m m i n i s t r a t i v e d i p r o c u r e m e n t , d i h r e d e l m o n d o l e g a l . O p e r i a m o a l l ' i n t e r n o d e l s e t t o r e p u b b l i c o e p r i v a t o d e l l e g r a n d i e m e d i e a z i e n d e - s p i e g a - e q u e s t ’ a n n o a b b i a m o f o r m a l i z z a t o d u e a c q u i s i z i o n i : q u e l l a c o n M i t r i c , c h e c i p e r m e t t e d i a m p l i a r e l a n o s t r a p r o p o s t a a l l ' i n t e r n o d i n u o v i r e p a r t i a z i e n d a l i e q u e l l a c o n D d m , c h e a l l a r g a l e t e m a t i c h e d i g e s t i o n e d o c u m e n t a l e d i g i t a l i z z a z i o n e d e i p r o c e s s i a l l ' i n t e r n o d i S a p ” , c o n c l u d e .