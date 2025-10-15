R o m a , 1 5 o t t . ( A d n k r o n o s / L a b i t a l i a ) - “ C o m e I n p s a b b i a m o f i r m a t o p e r e n t r a r e n e l c o n s o r z i o E l i s . È u n m o m e n t o m o l t o i m p o r t a n t e , c h e v a i n c o n t r o a l l ’ a t t u a l i t à . D o b b i a m o c o n t e s t u a l i z z a r e l e n o s t r e r e a l t à a l f i n e d i g u a r d a r e a l f u t u r o , a p r e s c i n d e r e d a l f a t t o c h e s i a m o p u b b l i c o e p r i v a t o " . E ' q u a n t o h a a n n u n c i a t o i l p r e s i d e n t e I n p s G a b r i e l e F a v a , n e l c o r s o d e l s u o i n t e r v e n t o a l C e o M e e t i n g , i n c u i i l c o n s o r z i o E l i s h a p r e s e n t a t o ' G e n e r A z i o n e T a l e n t o ' , i l n u o v o p r o g e t t o c h e v a l o r i z z a i l a v o r a t o r i s e n i o r . “ I l f u t u r o è d a c o s t r u i r e i n s i e m e , n o n d a a t t e n d e r l o . N o i d i I n p s c e r c h i a m o d i a n t i c i p a r e e g o v e r n a r e f e n o m e n i n u o v i c o m e l ’ I a , t a n t o c h e c i a b b i a m o i n v e s t i t o a t t r a v e r s o 3 8 p r o g e t t i d i c u i 2 3 a t t i v i s e n z a s o s t i t u i r e n e a n c h e u n a r i s o r s a . E n t r i a m o i n E l i s p e r c h é d a q u i p a r t o n o c a n t i e r i d i s u c c e s s o c o n c r e t i p e r i l P a e s e . N o i c i v o g l i a m o e s s e r e . L ’ a d e s i o n e d e v ’ e s s e r e s c a r i c a t a a t e r r a c o n p r o g e t t i e f a t t i c o n c r e t i , t a n t o c h e s t i a m o l a v o r a n d o a s s i e m e a d u n a p r o g e t t u a l i t à " , h a c o n c l u s o F a v a .