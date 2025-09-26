( A d n k r o n o s S a l u t e ) - “ E s s e r e a l l a g u i d a d e l l o s t a b i l i m e n t o d i C a p r i a t a i n q u e s t o m o m e n t o c h e c o m p i e i s u o i p r i m i 4 0 a n n i è s i c u r a m e n t e m o t i v o d i g r a n d e o r g o g l i o . È u n p e r c o r s o c h e a f f o n d a l e r a d i c i i n u n p a s s a t o , u n a l u n g a s t o r i a m a n u f a t t u r i e r a e g u a r d i a m o c o n e n t u s i a s m o a l f u t u r o e a l l ' i n n o v a z i o n e ” . C o s ì G a b r i e l l a D e l l a P o r t a , d i r e t t r i c e d e l s i t o p r o d u t t i v o d i M o n d e l e z I n t e r n a t i o n a l i n I t a l i a i n p r o v i n c i a d i A l e s s a n d r a , a l l e c e l e b r a z i o n i p e r i l t r a g u a r d o q u a r a n t e n n a l e , e v i d e n z i a c h e “ l o s t a b i l i m e n t o o g g i è u n p u n t o d i r i f e r i m e n t o n o n s o l o p e r i l P i e m o n t e e p e r l ' I t a l i a m a a n c h e p e r t u t t a l ' E u r o p a p e r c h é n e l n o s t r o s i t o s i p r o d u c o n o b r a n d c o n o s c i u t i a l i v e l l o n a z i o n a l e e a l i v e l l o e u r o p e o c o m e O r o s a i w a , T u c , R i t z e C h i p s t e r ” . N e g l i a n n i “ s o n o s t a t i f a t t i g r a n d i i n v e s t i m e n t i - i l l u s t r a D e l l a P o r t a - l e l i n e e s o n o s t a t e p o t e n z i a t e , i c o n f e z i o n a m e n t i s o n o d i v e n t a t i t u t t i a u t o m a t i z z a t i , i n o s t r i f o r n i s i s o n o i n g r a n d i t i e i n o s t r i c o n s u m i e n e r g e t i c i s o n o d i v e n t a t i s e m p r e p i ù s o s t e n i b i l i . N e g l i a n n i l o s t a b i l i m e n t o h a a l l a r g a t o l a s u a p r o d u z i o n e . I n t o r n o a g l i a n n i 2 0 0 0 è p a s s a t o d a 2 0 . 0 0 0 a 4 0 . 0 0 0 t o n n e l l a t e , o g g i a b b i a m o p i ù d i 3 0 0 d i p e n d e n t i . L o s t a b i l i m e n t o - a g g i u n g e - h a i l 3 0 % d i p r o d u z i o n e d e s t i n a t a a l l ' e x p o r t e i l 7 0 % p e r i l t e r r i t o r i o n a z i o n a l e , g u i d a t o d a O r o s a i w a , i l p r o d o t t o p i ù i m p o r t a n t e d e l n o s t r o s t a b i l i m e n t o . O g n i a n n o p r o d u c i a m o 3 3 m i l i o n i d i p a c c h e t t i c h e c o r r i s p o n d o n o c i r c a a 3 m i l i a r d i d i b i s c o t t i . A o g g i l o s t a b i l i m e n t o u t i l i z z a 1 0 0 % d i g r a n o i t a l i a n o , p r e v a l e n t e m e n t e d a l l a r e g i o n e P i e m o n t e , c i r c a 3 6 m i l a t o n n e l l a t e d i f a r i n a a l l ' a n n o , p r o d o t t a d a 4 5 0 a z i e n d e a g r i c o l e p e r u n ' e s t e n s i o n e d i c i r c a 5 m i l a e t t a r i ” . L a s o s t e n i b i l i t à “ è v e r a m e n t e i m p o r t a n t e p e r M o n d e l e z . P e r l o s t a b i l i m e n t o d i C a p r i a t a l a v o r i a m o s u t r e a r e e c h i a v e - e l e n c a l a d i r e t t r i c e d e l s i t o p r o d u t t i v o - P r i m a f r a t u t t i g l i i n g r e d i e n t i . D a l m o m e n t o c h e i l 7 0 % d e l l e e m i s s i o n i t o t a l i d i C o 2 d e r i v a d a l l e n o s t r e m a t e r i e p r i m e , i n v e s t i a m o p e r s o s t e n e r e d e l l e c a t e n e d i a p p r o v v i g i o n a m e n t o r e s i l i e n t i e p r o m u o v e r e f o r n i t u r e s o s t e n i b i l i p e r q u a n t o r i g u a r d a i n o s t r i p r i n c i p a l i i n g r e d i e n t i . C i f o c a l i z z i a m o s u l p a c k a g i n g p e r c h é s i a s e m p r e p i ù s o s t e n i b i l e . I l 1 0 0 % d e l p a c k a g i n g c h e u t i l i z z i a m o a C a p r i a t a - r i m a r c a - è d i s e g n a t o p e r e s s e r e r i c i c l a b i l e . E i n f i n e s u l c l i m a , c i i m p e g n i a m o p e r c o n s u m a r e m e n o e m e g l i o . L o s t a b i l i m e n t o d a a n n i u t i l i z z a f o n t i d i e n e r g i a r i n n o v a b i l e , i n p a r t i c o l a r e i l f o t o v o l t a i c o c h e d a s o l o r i e s c e a s o s t e n e r e i l 2 0 % d e l c o n s u m o t o t a l e d e l l o s t a b i l i m e n t o . A b b i a m o l ' a m b i z i o n e d i c o n t i n u a r e a d i n v e s t i r e s e m p r e d i p i ù i n f o n t i d i e n e r g i a r i n n o v a b i l e - r i c o r d a D e l l a P o r t a - C o n s i d e r a t o i l f a b b i s o g n o e n e r g e t i c o d e l l o s t a b i l i m e n t o a b b i a m o u n p i a n o s t r u t t u r a t o p e r r i d u r r e g l i i m p a t t i , i n p a r t i c o l a r e a n d a n d o p r o g r e s s i v a m e n t e a s o s t i t u i r e i n o s t r i f o r n i c o n s o l u z i o n i p i ù i n n o v a t i v e a r i d o t t o i m p a t t o a m b i e n t a l e . E , a l c e n t r o d i t u t t o , c i s o n o l e n o s t r e p e r s o n e c h e c o n p a s s i o n e e i m p e g n o h a n n o t r a s f o r m a t o l e s t r a t e g i e a z i e n d a l i i n r i s u l t a t i c o n c r e t i . G r a z i e a l o r o n o n s o l o l o s t a b i l i m e n t o m a n t i e n e a l t a l a q u a l i t à e l ' e f f i c i e n z a p r o d u t t i v a , m a a c c o m p a g n a i l c a m b i a m e n t o r i n f o r z a n d o i l e g a m i c o n l a c o m u n i t à e - c o n c l u d e - c o s t r u e n d o u n a c u l t u r a a z i e n d a l e s o l i d a e c o n d i v i s a ” .