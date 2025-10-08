P a l e r m o , 8 o t t . ( A d n k r o n o s ) - S f r u t t a r e l ’ i n n o v a z i o n e d i g i t a l e p e r u n d i a l o g o p i ù s e m p l i c e e t r a s p a r e n t e f r a i m p r e s e e C a m e r a d i c o m m e r c i o , m i g l i o r a n d o l ’ e f f i c i e n z a d e i p r o c e s s i e r i d u c e n d o i c o s t i . ' C a m e r a d e l f u t u r o ' è i l p r o g e t t o p l u r i e n n a l e d i t r a s f o r m a z i o n e d i g i t a l e d e l l a C a m e r a d i c o m m e r c i o d i P a l e r m o e d E n n a , r e a l i z z a t o i n c o l l a b o r a z i o n e c o n I n f o C a m e r e e p r e s e n t a t o q u e s t a m a t t i n a a P a l e r m o , c o n c u i l ’ e n t e c a m e r a l e p u n t a a m e t t e r e i t e m i d e l l ’ i n n o v a z i o n e e d e l l a d i g i t a l i z z a z i o n e a l c e n t r o d e l l e p r o p r i e i n i z i a t i v e a l s e r v i z i o d e l l e i m p r e s e e d e l l o s v i l u p p o d i g i t a l e d e l t e r r i t o r i o . " C o n q u e s t a i n i z i a t i v a l a n o s t r a C a m e r a d i c o m m e r c i o - h a d e t t o i l p r e s i d e n t e A l e s s a n d r o A l b a n e s e - s i c o n f e r m a n e l r u o l o d i a g e n z i a d i i n n o v a z i o n e s u l t e r r i t o r i o , a d i s p o s i z i o n e d e l t e s s u t o p r o d u t t i v o p e r f a c i l i t a r e i l p e r c o r s o v e r s o l a t r a n s i z i o n e d i g i t a l e . S o n o d u e g l i o b i e t t i v i t e c n i c i p r i o r i t a r i d e l p r o g e t t o : m i g l i o r a r e r a d i c a l m e n t e l ’ e s p e r i e n z a d i i m p r e n d i t o r i e p r o f e s s i o n i s t i n e l l ’ u t i l i z z o d e i s e r v i z i c a m e r a l i e a u m e n t a r e l ' e f f i c i e n z a e l a s o s t e n i b i l i t à d e i p r o c e s s i i n t e r n i a l l a C a m e r a r i d u c e n d o i t e m p i d e l l a b u r o c r a z i a " . " C o m p i a m o u n p a s s o i m p o r t a n t e – h a a g g i u n t o i l s e g r e t a r i o g e n e r a l e G u i d o B a r c e l l o n a - v e r s o u n a P u b b l i c a a m m i n i s t r a z i o n e p i ù v i c i n a a l l e e s i g e n z e d e l l e i m p r e s e e p i ù a l l i n e a t a a l l e s f i d e d e l l a t r a n s i z i o n e d i g i t a l e , c h e n o n è s o l t a n t o u n ’ i n n o v a z i o n e t e c n o l o g i c a , m a , s o p r a t t u t t o , u n c a m b i a m e n t o o r g a n i z z a t i v o , c a p a c e d i m i g l i o r a r e l ’ e f f i c i e n z a i n t e r n a e s e m p l i f i c a r e i l r a p p o r t o c o n g l i u t e n t i . L ’ o b i e t t i v o è a r r i v a r e a u n a v e r a e p r o p r i a b u r o c r a z i a z e r o , e l i m i n a n d o i n u t i l i p a s s a g g i e r e n d e n d o i s e r v i z i p i ù a c c e s s i b i l i , r a p i d i e t r a s p a r e n t i . V o g l i a m o e s s e r e u n p u n t o d i r i f e r i m e n t o d i n a m i c o , e f f i c i e n t e e i n n o v a t i v o p e r t u t t o i l t e s s u t o p r o d u t t i v o d e l t e r r i t o r i o " . P e r i l d i r e t t o r e g e n e r a l e d i I n f o C a m e r e , P a o l o G h e z z i , " l a t r a s f o r m a z i o n e d i g i t a l e d e l l e i m p r e s e p a s s a p e r i t e r r i t o r i e d è p e r q u e s t o c h e I n f o C a m e r e h a s v i l u p p a t o q u e s t a i n i z i a t i v a a s o s t e g n o d e l l e C a m e r e d i c o m m e r c i o c o n l ’ o b i e t t i v o d i m i g l i o r a r e l ' e f f i c i e n z a , l ' a c c e s s i b i l i t à e l a q u a l i t à d e i s e r v i z i o f f e r t i a l l e i m p r e s e a t t r a v e r s o l ' a d o z i o n e d i t e c n o l o g i e a v a n z a t e . I l p u n t o d i f o r z a d i q u e s t o p r o g e t t o è l a c o l l a b o r a z i o n e c o n l a C a m e r a p e r i n d i v i d u a r e l e e s i g e n z e d e l t e r r i t o r i o e t r o v a r e i n s i e m e l e r i s p o s t e p i ù a d e g u a t e a l l o s v i l u p p o d i g i t a l e d e i s i s t e m i p r o d u t t i v i l o c a l i " . " E ’ u n p e r c o r s o c h e a b b i a m o a v v i a t o o r m a i d a t e m p o – h a p r o s e g u i t o A l b a n e s e - c o n l a m e s s a a d i s p o s i z i o n e d i n u m e r o s i s e r v i z i e p i a t t a f o r m e a b e n e f i c i o d i i m p r e n d i t r i c i e i m p r e n d i t o r i , n e l l a c o n v i n z i o n e c h e i s t i t u z i o n i m o d e r n e e d e f f i c i e n t i s i a n o u n d r i v e r e s s e n z i a l e p e r s u p p o r t a r e l e P i c c o l e e m e d i e i m p r e s e i n q u e s t a p r o f o n d a t r a s f o r m a z i o n e c h e , p r i m a d i e s s e r e t e c n o l o g i c a , è c u l t u r a l e . A t t r a v e r s o q u e s t o p r o g e t t o , g r a z i e a l l a c o l l a b o r a z i o n e d i I n f o C a m e r e - h a a g g i u n t o i l p r e s i d e n t e - , p u n t i a m o a f a r c r e s c e r e l a c u l t u r a d e l l ’ i n n o v a z i o n e e l e c o m p e t e n z e d i g i t a l i d e l l ’ e n t e a v a n t a g g i o d e l l e i m p r e s e e d e l n o s t r o t e r r i t o r i o " . " I l n o s t r o s i s t e m a e c o n o m i c o – h a s o t t o l i n e a t o G i u s e p p e T r i p o l i , s e g r e t a r i o g e n e r a l e U n i o n c a m e r e - è u n p a s s o i n d i e t r o n e l l ' u s o d e l l e t e c n o l o g i e d i g i t a l i , è u n s i s t e m a p a r t i c o l a r e c o n 5 m i l i o n i d i i m p r e s e a t t i v e , l a g r a n p a r t e m i c r o . S o l o p o c o p i ù d i 1 m i l i o n e 4 0 0 m i l a h a n n o d i p e n d e n t i . V i s t a l a r e a l t à c o s ì d i f f e r e n z i a t a , l e C a m e r e d i C o m m e r c i o p o s s o n o d a r e i l l o r o c o n t r i b u t o v e r s o l a d i g i t a l i z z a z i o n e " . " S t i a m o s o s t e n e n d o e s u p p o r t a n d o q u e s t a i n i z i a t i v a – h a c o n c l u s o E d y T a m a j o , a s s e s s o r e r e g i o n a l e a l l e a t t i v i t à p r o d u t t i v e - s i a m o m o l t o a t t e n t i a l p e r c o r s o d e l l a t r a n s i z i o n e d i g i t a l e . P r o p r i o n e i g i o r n i s c o r s i è u s c i t o u n b a n d o d e l m i o a s s e s s o r a t o , s i c h i a m a ' D i g i t i m p r e s e ' , p e r c h é d o b b i a m o c e r c a r e d i r a f f o r z a r e l a c o m p e t i t i v i t à d e l l e n o s t r e a z i e n d e , f a r l e a n d a r e a l l a s t e s s a v e l o c i t à d i t u t t e l e a l t r e i t a l i a n e e d e u r o p e e . S i a m o c o n v i n t i c h e l a d i g i t a l i z z a z i o n e s i a u n o s t r u m e n t o p e r f a r l e a n d a r e a n c o r a p i ù v e l o c i , m a s t i a m o m e t t e n d o a d i s p o s i z i o n e s t r u m e n t i e r i s o r s e p e r a c c o m p a g n a r e n e l p e r c o r s o d i c r e s c i t a l e i m p r e s e " .