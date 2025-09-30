R o m a , 2 9 s e t . ( A d n k r o n o s / L a b i t a l i a ) - S e è v e r o c h e i n u n v i a g g i o n o n c o n t a l a d e s t i n a z i o n e m a i l p e r c o r s o , i l V i a g g i a t o r G o l o s o è u n c o m p a g n o d ’ e c c e z i o n e a l q u a l e a f f i d a r s i p e r s c o p r i r e l e n u o v e f o r m e c h e p u ò a s s u m e r e i l g u s t o . I l b r a n d p r e m i u m d e l G r u p p o F i n i p e r C a n o v a , p r o m o t o r e d i u n ’ e s p e r i e n z a e n o g a s t r o n o m i c a l e g a t a a l l a t r a d i z i o n e i t a l i a n a , c o n s o l i d a i l p r o p r i o p o s i z i o n a m e n t o a t t r a v e r s o u n ' a c c u r a t a s e l e z i o n e d e l l e m a t e r i e p r i m e e d e i p a r t n e r p i ù a f f i d a b i l i . O g n i p r o d o t t o è i l f r u t t o d i u n v i a g g i o a l l a s c o p e r t a d e l l e e c c e l l e n z e d e l t e r r i t o r i o , u n i n v i t o a e s p l o r a r e e a v i v e r e i l c i b o c o m e u n ' e s p e r i e n z a c u l t u r a l e e s e n s o r i a l e . L e u l t i m e t a p p e d i q u e s t o p e r c o r s o , r e a l i z z a t e i n c o l l a b o r a z i o n e c o n l ' a g e n z i a c r e a t i v a B b d o , a m p l i a n o u l t e r i o r m e n t e g l i o r i z z o n t i d e l b r a n d . L a c a m p a g n a d i c o m u n i c a z i o n e , l a n c i a t a n e l 2 0 2 4 , s i è e v o l u t a c o n n u o v i s o g g e t t i e s i è a r r i c c h i t a c o n ‘ W e l c H o m e B o x ’ , u n ’ a t t i v i t à c o i n v o l g e n t e d e d i c a t a a i v i a g g i a t o r i i n a r r i v o a l l ’ a e r o p o r t o T o r i n o C a s e l l e . Q u e s t a c a m p a g n a h a c o n t r i b u i t o a s a n c i r e i l d e f i n i t i v o p a s s a g g i o d e i l V i a g g i a t o r G o l o s o d a p r i v a t e l a b e l a b r a n d v e r o e p r o p r i o , t r a d u c e n d o i n i m m a g i n i c o i n v o l g e n t i i l r a c c o n t o d e l s u o v a l o r e . L e d e c l i n a z i o n i d e i d i v e r s i s o g g e t t i f o n d o n o p r o d o t t o e t e r r i t o r i o e s a l t a n d o n e i l l e g a m e i n e s t r i c a b i l e . C o n i n u o v i v i s u a l d e d i c a t i a l P e s t o G e n o v e s e e a i K r u m i r i , l a s t r a t e g i a i m p o s t a t a l o s c o r s o a n n o r a g g i u n g e n u o v i t r a g u a r d i e t o r n a a d a r v i t a a i l V i a g g i a t o r G o l o s o , i m m a g i n a n d o l o u n e s p l o r a t o r e c h e o g n i g i o r n o p a r t e p e r u n a n u o v a a v v e n t u r a d i g u s t o . A T o r i n o , i l t e m a d e l v i a g g i o h a t r o v a t o l a s u a e s p r e s s i o n e p i ù c o n c r e t a c o n ‘ W e l c H o m e B o x ’ , u n ’ i n i z i a t i v a s p e c i a l e p e n s a t a p e r s o r p r e n d e r e l e p e r s o n e i n a r r i v o a l l ’ A e r o p o r t o I n t e r n a z i o n a l e d i C a s e l l e . N e l l ' u l t i m o f i n e s e t t i m a n a d i a g o s t o , l ' a e r o p o r t o s i è v e s t i t o d e i c o l o r i e d e i m e s s a g g i d e i l V i a g g i a t o r G o l o s o , c r e a n d o u n p e r c o r s o c h e h a g u i d a t o i p a s s e g g e r i d a l l o r o a r r i v o f i n o a u n a s o r p r e s a f i n a l e . L ' i n i z i a t i v a h a c o i n v o l t o o l t r e 1 5 . 0 0 0 p e r s o n e , o f f r e n d o l a p o s s i b i l i t à d i v i n c e r e u n a d e l l e 2 . 0 0 0 b o x c o n u n a s e l e z i o n e d i p r o d o t t i d e l b r a n d , p e r u n t o t a l e d i o l t r e 5 . 5 0 0 o m a g g i s u d d i v i s i p e r i d i v e r s i m o m e n t i d e l l a g i o r n a t a : c o l a z i o n e , m e r e n d a , p r a n z o o c e n a . P e r r e n d e r e l ' e s p e r i e n z a a n c o r a p i ù c o i n v o l g e n t e , t u t t i i p a r t e c i p a n t i h a n n o a v u t o a n c h e l ' o p p o r t u n i t à d i i s c r i v e r s i a l l ' e s t r a z i o n e d i u n a G i f t C a r d d e l v a l o r e d i 1 . 0 0 0 e u r o , u n i n v i t o a p r o s e g u i r e i l p r o p r i o v i a g g i o n e l g u s t o a l l a s c o p e r t a d e l m o n d o d e i l V i a g g i a t o r G o l o s o .