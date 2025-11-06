R o m a , 6 n o v . ( A d n k r o n o s ) - E c o p n e u s , s o c i e t à s e n z a s c o p o d i l u c r o e o p e r a t o r e p e r i l t r a c c i a m e n t o , l a r a c c o l t a , i l t r a t t a m e n t o e i l r e c u p e r o d e g l i P n e u m a t i c i F u o r i U s o ( P f u ) , p r e s e n t a ' L ’ u n i c a t r a c c i a c h e v o g l i a m o l a s c i a r e n e l f u t u r o ' , l a n u o v a c a m p a g n a d i c o m u n i c a z i o n e i n t e g r a t a c h e u t i l i z z a l i n g u a g g i , c r e a t i v i t à e c o n t e n u t i r i n n o v a t i p e r r a c c o n t a r e i n m o d o i m m e d i a t o i l v a l o r e d e l l a f i l i e r a d e i P f u , a m p l i a n d o l a c a p a c i t à d i d i a l o g a r e c o n u n p u b b l i c o s e m p r e p i ù v a s t o . A n t i c i p a t a a l p u b b l i c o d i E c o m o n d o , l ' e v e n t o a n n u a l e l e a d e r n e i s e t t o r i d e l l a G r e e n a n d C i r c u l a r E c o n o m y i n c o r s o a R i m i n i f i n o a l 7 n o v e m b r e , l a c a m p a g n a n a s c e d a l d e s i d e r i o d i r a c c o n t a r e - c o n u n r e g i s t r o p o p e c o i n v o l g e n t e - u n a f i l i e r a i n d u s t r i a l e e f f i c i e n t e e s o s t e n i b i l e , c h e n o n s i l i m i t a a g e s t i r e u n r i f i u t o m a n e a m p l i f i c a l e p o t e n z i a l i t à , t r a s f o r m a n d o l a f i n e d i u n p e r c o r s o i n u n n u o v o i n i z i o . U n o s t r u m e n t o a t t r a v e r s o i l q u a l e E c o p n e u s i n t e n d e r e n d e r e a n c o r a p i ù c o n c r e t a l a s u a m i s s i o n e d i s e n s i b i l i z z a z i o n e e i n f o r m a z i o n e , u n i m p e g n o c h e t r o v a p i e n a e s p r e s s i o n e n e l m e s s a g g i o c o n c l u s i v o d e l v i d e o ' A l s e r v i z i o d e l l ’ I t a l i a , p e r l ’ e c o n o m i a c i r c o l a r e ' c o n t r i b u e n d o a l l a d i f f u s i o n e d i u n a c u l t u r a c o n d i v i s a e o r i e n t a t a a g l i o b i e t t i v i d i s o s t e n i b i l i t à . I l v i d e o c o s t i t u i s c e l ’ a s s e n a r r a t i v o d e l p r o g e t t o e f a d a g u i d a a u n a p i a n i f i c a z i o n e m u l t i c a n a l e c h e i n c l u d e s t a m p a , r a d i o , p o d c a s t , d i g i t a l , t r a c u i i l s i t o w w w . e c o p n e u s . i t , i p r o f i l i s o c i a l d i E c o p n e u s ( L i n k e d I n , F a c e b o o k , I n s t a g r a m e Y o u T u b e ) o l t r e a t e s t a t e d i g i t a l g e n e r a l i s t e e d i s e t t o r e , r a f f o r z a n d o l a n u o v a c o m u n i c a z i o n e d i E c o p n e u s e r e n d e n d o l a n a r r a z i o n e a n c o r a p i ù a c c e s s i b i l e e c o n t e m p o r a n e a . L a p a r o l a c h i a v e è ' t r a c c i a ' : l a t r a c c i a c h e r e s t a c o m e v a l o r e d e l r i c i c l o d e i P f u e c h e r i t o r n a a l l e p e r s o n e s o t t o f o r m a d i s u p e r f i c i s p o r t i v e p i ù r e s i l i e n t i , p a v i m e n t a z i o n i s t r a d a l i p i ù s i l e n z i o s e e d u r a t u r e , a r r e d i u r b a n i e s p a z i d i g i o c o s i c u r i e i n c l u s i v i . I l v i d e o d e l l a c a m p a g n a è c o n c e p i t o c o m e u n ’ o p e r a c h e m e t t e i n r e l a z i o n e d u e m o n d i . D a u n l a t o , i l c i c l o d i f i n e v i t a d e l l o p n e u m a t i c o : i g e s t i t e c n i c i d e l l a l a v o r a z i o n e , l a t r a c c i a b i l i t à , i l c o n t r o l l o d e i p r o c e s s i , l a t r a s f o r m a z i o n e d e i P f u . D a l l ’ a l t r o , l e a p p l i c a z i o n i d e l l a g o m m a r i c i c l a t a , c h e p r e n d o n o n u o v a f o r m a e f u n z i o n e n e l l e c i t t à . A n c h e i l s u o n o è p r o t a g o n i s t a d e l l a n a r r a z i o n e : i r u m o r i d e l l a f i l i e r a - p r e c i s i , m e c c a n i c i , i n d u s t r i a l i - s i c o m p o n g o n o , s i s t r a t i f i c a n o e d i v e n t a n o m u s i c a . N e l 2 0 2 4 , E c o p n e u s h a r a c c o l t o o l t r e 1 6 8 m i l a t o n n e l l a t e d i P f u s u t u t t o i l t e r r i t o r i o n a z i o n a l e , s u p e r a n d o d e l 1 0 % i l t a r g e t d i l e g g e e g a r a n t e n d o u n s e r v i z i o c o n t i n u a t i v o a 1 8 . 7 6 4 p u n t i d i g e n e r a z i o n e . L e a t t i v i t à h a n n o p e r m e s s o d i e v i t a r e 9 2 . 9 2 6 t o n n e l l a t e d i C O 2 e i l b e n e f i c i o c o m p l e s s i v o p e r i l P a e s e è s t i m a t o i n 7 4 , 7 m i l i o n i d i e u r o . U n i m p a t t o c h e s i t r a d u c e a n c h e n e l l ’ e s p e r i e n z a q u o t i d i a n a : o l t r e 9 0 0 k m d i s t r a d e r e a l i z z a t e c o n a s f a l t i m o d i f i c a t i c o n g o m m a r i c i c l a t a , s u p e r f i c i s p o r t i v e a d a l t e p r e s t a z i o n i e s p a z i u r b a n i p i ù s i c u r i .