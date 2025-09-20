R o m a , 2 0 s e t . ( A d n k r o n o s ) - " I l T e s e o S c r e p o l a t o d i M i t o r a j n o n p u ò a n d a r e v i a : è d i v e n t a t o i l s i m b o l o d e l l ’ E t n a , e q u i d e v e r i m a n e r e " . C o n q u e s t a c e r t e z z a d e l s i n d a c o d i R a g a l n a , N i n o C a r u s o , s i è a p e r t a l a p r i m a g i o r n a t a d e d i c a t a a l f i n i s s a g e d e l l a m o s t r a ' M i t o r a j : L o s g u a r d o – H u m a n i t a s P h y s i s ' , i n c u i s i p o t r a n n o a m m i r a r e , f i n o a l 3 1 o t t o b r e , l e 2 9 o p e r e m o n u m e n t a l i d e l l o s c u l t o r e p o l a c c o i n s t a l l a t e d a l l ’ A t e l i e r M i t o r a j a S i r a c u s a ( n e l P a r c o a r c h e o l o g i c o N e a p o l i s e a c c a n t o a l C a s t e l l o M a n i a c e d i O r t i g i a ) e s u l l e p i e t r e l a v i c h e d e l l ’ E t n a , n e l c o m u n e d i R a g a l n a . L a m o s t r a , i n a u g u r a t a i l g i o r n o i n c u i I g o r M i t o r a j a v r e b b e c o m p i u t o 8 0 a n n i , i l 2 6 m a r z o 2 0 2 4 , n e l d e c e n n a l e d e l l a s c o m p a r s a , s t a v o l g e n d o a l t e r m i n e , m a o r m a i l e o p e r e s o n o p a r t e d e i l u o g h i c h e l e h a n n o o s p i t a t e . N e è c e r t o i l s i n d a c o C a r u s o : " I l T e s e o s c r e p o l a t o s u l n o s t r o t e r r i t o r i o p e r n o i è n o n s o l t a n t o u n e l e m e n t o p o s i z i o n a t o i n u n l u o g o , p e r n o i è s i m b o l o d e l l a r i n a s c i t a . S t i a m o l a v o r a n d o a f f i n c h é i l T e s e o r i m a n g a a d i s p o s i z i o n e d e l l a c o m u n i t à e d i t u t t e l e p e r s o n e c h e v e r r a n n o n e l n o s t r o t e r r i t o r i o " . L u c a P i z z i , d i r e t t o r e d e l l ’ A t e l i e r M i t o r a j e o r g a n i z z a t o r e , c o n l a G a l l e r i a d ’ A r t e C o n t i n i , d e l f i n i s s a g e , h a a n n u n c i a t o l ’ a c c o r d o t r o v a t o c o n l ’ a m m i n i s t r a z i o n e c o m u n a l e : l a s c u l t u r a r i m a r r à p e r u n a l t r o a n n o , p r o r o g a n e c e s s a r i a p e r t r o v a r e u n a s o l u z i o n e d e f i n i t i v a . N e l f r a t t e m p o l ’ A t e l i e r s t a s t u d i a n d o c o n i l C o m u n e u n p r o g e t t o d i u l t e r i o r e v a l o r i z z a z i o n e d e l T e s e o S c r e p o l a t o . S u g g e s t i v a è s t a t a l a s e r a t a c o n l o s p e t t a c o l o d e l l a C o m p a g n i a M a g m a , c h e h a a c c o m p a g n a t o c o n m u s i c a m e d i e v a l e e g i o c h i d i f u o c o l ’ o m a g g i o a l l ’ E t n a e a l l ’ o p e r a d i M i t o r a j . " Q u a n d o a b b i a m o i n i z i a t o a s t r u t t u r a r e l a m o s t r a a b b i a m o l a v o r a t o s u i 4 e l e m e n t i . S i a m o p a r t i t i d a l F u o c o : l ’ E t n a . H o i m p i e g a t o p i ù d i s e i m e s i p e r t r o v a r e l a p o s t a z i o n e g i u s t a , c h e p e r m e t t e s s e d i g u a r d a r e d i r e t t a m e n t e , a t t r a v e r s o l ’ A r i a , v e r s o O r t i g i a , l ’ A c q u a , d o v e a b b i a m o i n s t a l l a t o l ’ I k a r i a G r a n d e , p e r e n t r a r e i n f i n e d e n t r o i l p a r c o a r c h e o l o g i c o , l a T e r r a " , h a s p i e g a t o L u c a P i z z i , c h e a g g i u n g e : " N o n m i è m a i c a p i t a t o d i a v e r e u n r i s u l t a t o d e l g e n e r e , c o s ì e m o z i o n a n t e , n e l l ’ i n s t a l l a r e u n a s c u l t u r a . Q u a n d o s o n o a r r i v a t o q u i i q u a t t r o e l e m e n t i s i s o n o u n i t i , h o c a p i t o c h e e r a i l p o s t o e c h e l a s c u l t u r a g i u s t a e r a i l T e s e o S c r e p o l a t o , n a t a d a u n a f u s i o n e , r e a l i z z a t a n e l 2 0 1 2 c o n l a F o n d e r i a M a r i a n i : è s c r e p o l a t a , è d i v e n t a t a m a t e r i a s t e s s a d e l t e r r i t o r i o . C a m b i a c o n i l c a m b i a r e d e i c o l o r i e d e l l e s t a g i o n i , s i f o n d e c o s t a n t e m e n t e , f u s i o n e d o p o f u s i o n e , c o n q u e s t o t e r r i t o r i o . E m i s e m b r a d a v v e r o i m p o s s i b i l e t o g l i e r l a d a q u i : e c c o p e r c h é h o r i s p o s t o p o s i t i v a m e n t e a l l a r i c h i e s t a d i p r o r o g a d e l s i n d a c o . E c c o p e r c h é f a r e m o d i t u t t o p e r c h é r i m a n g a q u i a n c h e d o p o " . T r a i p r e s e n t i , r a p p r e s e n t a n t i i s t i t u z i o n a l i e m o l t i c o l l e z i o n i s t i d i M i t o r a j , a c c o m p a g n a t i d a l s i n d a c o d i P i e t r a s a n t a , A l b e r t o S t e f a n o G i o v a n n e t t i . S t e f a n o C o n t i n i , G a l l e r i a d ’ A r t e C o n t i n i , h a r a c c o n t a t o , c o n d u e a n e d d o t i , l a p a r t e p i ù u m a n a d i M i t o r a j : " E r a u n a p e r s o n a r i s e r v a t a , m a q u a n d o v o l e v a e r a s i m p a t i c o , e r a u n a p e r s o n a e s t r e m a m e n t e s e n s i b i l e . È s t a t o u n a p e r s o n a b a c i a t a d a l l a v i t a , d a l l a f o r t u n a d a l l a b e l l e z z a c h e p o i h a r a p p r e s e n t a t o c o s t a n t e m e n t e " . F r a n k B o e h m , d i r e t t o r e d e l l a F o n d a z i o n e M u s e o M i t o r a j a P i e t r a s a n t a , h a a n n u n c i a t o : " S p e r i a m o d i a p r i r e p r e s t o , e n t r o l ’ a n n o , s e l e c o s e a n d r a n n o b e n e . C o m u n q u e n o n m a n c a t a n t o " . S t a s e r a i l s e c o n d o f i n i s s a g e , a l P a r c o A r c h e o l o g i c o N e a p o l i s d i S i r a c u s a .