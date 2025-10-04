C a p r i , 4 o t t . ( A d n k r o n o s ) - " I l P r e m i o M a l a p a r t e s i a r r i c c h i s c e o g n i a n n o a n c h e g r a z i e a l l a c o l l a b o r a z i o n e c o n F e r r a r e l l e S o c i e t à B e n e f i t e a g l i a m i c i c h e o g n i a n n o c o n v e r g o n o i n t o r n o a l r i c o n o s c i m e n t o . C o n l a g i u r i a c e r c h i a m o d i i n d i v i d u a r e a u t o r i c h e a b b i a n o t r a t t i i n c o m u n e c o n l a f i g u r a d i C u r z i o M a l a p a r t e e c h e , a t t r a v e r s o l a s c r i t t u r a , s a p p i a n o t r a s m e t t e r e e m p a t i a e u m a n i t à a l l e t t o r e . " C o s ì G a b r i e l l a B u o n t e m p o , c u r a t r i c e d e l P r e m i o M a l a p a r t e , h a a p e r t o l a c o n f e r e n z a s t a m p a i n a u g u r a l e d e l l ’ e d i z i o n e 2 0 2 5 d e l p r e m i o c h e s i s v o l g e a C a p r i . Q u e s t ’ a n n o i l r i c o n o s c i m e n t o v a a l l o s c r i t t o r e s p a g n o l o F e r n a n d o A r a m b u r u , a u t o r e d i r o m a n z i e p o e s i e t r a d o t t i i n n u m e r o s i P a e s i e c o n s i d e r a t o u n a d e l l e v o c i l e t t e r a r i e p i ù a u t o r e v o l i d e l l a s c e n a e u r o p e a c o n t e m p o r a n e a . " A r a m b u r u è u n a v o c e c h e a p p a r t i e n e a l l ’ E u r o p a e a l m o n d o , c a p a c e d i r a c c o n t a r e c o n p r o f o n d i t à t e m i u n i v e r s a l i c o m e m e m o r i a , d o l o r e e r i c o n c i l i a z i o n e – h a s o t t o l i n e a t o B u o n t e m p o – . p r e m i a r l o s i g n i f i c a d a r e a l M a l a p a r t e u n a d i m e n s i o n e i n t e r n a z i o n a l e s e n z a p r e c e d e n t i e c o n f e r m a r e C a p r i c o m e l u o g o d i i n c o n t r o t r a c u l t u r e . " L a c u r a t r i c e h a r i c o r d a t o c o m e i r o m a n z i d i A r a m b u r u , p u b b l i c a t i i n I t a l i a d a G u a n d a , s i d i s t i n g u a n o p e r l a c a p a c i t à d i e s p l o r a r e l ’ u m a n i t à f a m i l i a r e . T r a l e o p e r e p i ù n o t e P a t r i a , v i n c i t o r e d e l P r e m i o S t r e g a E u r o p e o , e I l b a m b i n o , i n c e n t r a t o s u l t e m a d e l l a p e r d i t a e d e l l u t t o . " L a g r a n d e z z a d e i s u o i t e s t i – h a a g g i u n t o – r i s i e d e n e l l ’ u m a n i t à d e i p e r s o n a g g i e n e l l a c a p a c i t à d i p a r l a r e d i r e t t a m e n t e a l c u o r e d e l l e t t o r e . È q u e s t a l a l e t t e r a t u r a c h e i l M a l a p a r t e i n t e n d e c e l e b r a r e : u n a l e t t e r a t u r a c h e s u p e r a c o n f i n i g e o g r a f i c i e c u l t u r a l i . " A m p i o s p a z i o è s t a t o d e d i c a t o a l r u o l o d e l l ’ i s o l a , c h e f i n d a l l a n a s c i t a d e l P r e m i o , v o l u t o d a A l b e r t o M o r a v i a e l e g a t o a l l a f i g u r a d i G r a z i e l l a L o n a r d o B u o n t e m p o , è s t a t o p e n s a t o c o m e p r e s i d i o c u l t u r a l e e l u o g o d i s c a m b i o i n t e r n a z i o n a l e . " C a p r i d e v e r e s t a r e u n p u n t o d i i n c o n t r o , u n l a b o r a t o r i o v i v o d i i d e e – h a s p i e g a t o l a c u r a t r i c e – . Q u i s c r i t t o r i , c r i t i c i e p u b b l i c o s i c o n f r o n t a n o s u t e m i u n i v e r s a l i , f a c e n d o d e l l a l e t t e r a t u r a u n p o n t e t r a s t o r i e e c u l t u r e . " L ’ e d i z i o n e 2 0 2 5 s e g n a a n c h e u n r a f f o r z a m e n t o d e l l a v i s i o n e d e l P r e m i o c o m e p r e s i d i o d i l i b e r t à e d i a l o g o . " S t i a m o d i s c u t e n d o c o n M i c h e l e P o n t e c o r v o R i c c i a r d i p r e s i d e n t e d e l F a i C a m p a n i a , s u c o m e C a p r i e a l t r i l u o g h i i t a l i a n i p o s s a n o r a f f o r z a r e q u e s t o r u o l o – h a d e t t o B u o n t e m p o – . N o n è s o l o u n r i c o n o s c i m e n t o l e t t e r a r i o , m a u n a t t o d i t e s t i m o n i a n z a c i v i l e e c u l t u r a l e . " E l a C e r t o s a d i S a n G i a c o m o , c h e o s p i t a g l i e v e n t i d e l M a l a p a r t e , r e s t a c o r n i c e s i m b o l i c a d e l p r e m i o . " N o n è s o l t a n t o u n a s c e l t a d i t r a d i z i o n e – h a c o n c l u s o B u o n t e m p o – . Q u e s t o l u o g o , c u s t o d e d i s i l e n z i o e b e l l e z z a , r a p p r e s e n t a i l l e g a m e t r a s t o r i a , p a e s a g g i o e l e t t e r a t u r a . L a C e r t o s a d i v e n t a s i m b o l o c o n c r e t o d i c o m e u n p a t r i m o n i o c u l t u r a l e p o s s a d i a l o g a r e c o n l e v o c i c o n t e m p o r a n e e , p r o i e t t a n d o l e n e l p a n o r a m a i n t e r n a z i o n a l e . "