R o m a , 1 3 n o v . - ( A d n k r o n o s ) - N e i p r i m i n o v e m e s i d e l l ' a n n o I t a l i a n E x h i b i t i o n G r o u p , s o c i e t à l e a d e r i n I t a l i a n e l l ’ o r g a n i z z a z i o n e d i e v e n t i f i e r i s t i c i i n t e r n a z i o n a l i e q u o t a t a s u E u r o n e x t M i l a n , h a f a t t o r e g i s t r a r e u n a " s o l i d a c r e s c i t a o r g a n i c a d e g l i e v e n t i o r g a n i z z a t i " c o m e t e s t i m o n i a n o i r i s u l t a t i a p p r o v a t i d a l C d a . S u l l o s t e s s o p e r i o d o d e l 2 0 2 4 i r i c a v i s o n o s a l i t i a 1 9 0 , 8 m i l i o n i d i e u r o ( + 6 , 3 % ) c o n u n a d j u s t e d E b i t d a a 4 5 , 1 m i l i o n i , + 5 , 3 % r i s p e t t o a l 3 0 s e t t e m b r e 2 0 2 4 m e n t r e l ' a d j u s t e d E b i t s i a t t e s t a a 2 9 , 6 m i l i o n i , c o n u n a m a r g i n a l i t à a l 1 5 , 5 % . I l r i s u l t a t o p r i m a d e l l e i m p o s t e è p a r i a 2 4 , 9 m i l i o n i , + 1 % a n n u o m e n t r e l a P o s i z i o n e F i n a n z i a r i a N e t t a M o n e t a r i a è a 4 5 , 9 m i l i o n i . I e g c o n f e r m a l a g u i d a n c e d i f a t t u r a t o n e l l a p a r t e a l t a d e l r a n g e ( 2 6 0 - 2 6 2 m i l i o n i ) e l ' u p g r a d e d e l l ' E b i t d a ( a 6 9 - 7 1 m i l i o n i ) . I l g r u p p o a n t i c i p a u n a g g i o r n a m e n t o d e l P i a n o I n d u s t r i a l e 2 0 2 5 - 2 0 3 0 p r e v i s t o n e l p r o s s i m o m e s e d i f e b b r a i o P e r l ' a m m i n i s t r a t o r e d e l e g a t o d e l G r u p p o I E G C o r r a d o P e r a b o n i : " L ' a n d a m e n t o d e i p r i m i n o v e m e s i d e l l ' a n n o e v i d e n z i a u n a c r e s c i t a s o l i d a e s o s t e n u t a , c h e c o n f e r m a l a c a p a c i t à d e l G r u p p o d i c r e a r e v a l o r e a n c h e i n u n c o n t e s t o c a r a t t e r i z z a t o d a l l ' a s s e n z a d i a l c u n i e v e n t i b i e n n a l i . N o n o s t a n t e i l 2 0 2 5 s i a i n f a t t i u n a n n o " d i s p a r i " , I E G h a c o n t i n u a t o a r e g i s t r a r e r i s u l t a t i p o s i t i v i , g r a z i e a u n a c r e s c i t a o r g a n i c a i n g r a d o d i c o m p e n s a r e p i e n a m e n t e l ' e f f e t t o d e l l a b i e n n a l i t à e a u n p o r t a f o g l i o d i m a n i f e s t a z i o n i s e m p r e p i ù r i c o n o s c i u t o e c o m p e t i t i v o " .