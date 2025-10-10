R o m a , 1 0 o t t . ( A d n k r o n o s ) - G i o r n a t a c l o u p e r i l M e e t i n g d e g l i E r o i D i g i t a l i , l ' a t t e s o a p p u n t a m e n t o a n n u a l e o r g a n i z z a t o d a l l ’ a z i e n d a d i P e s a r o N e t h e s i s , d e d i c a t o a l l a s u a c o m m u n i t y d i p a r t n e r e p r o f e s s i o n i s t i d e l m o n d o I c t . ‘ L a g r a n d e o n d a ’ , q u e s t o i l t i t o l o d e l l a 1 3 a e d i z i o n e , a r r i v a p e r l a p r i m a v o l t a a R i m i n i e f a i l r e c o r d d i i s c r i t t i , c o n o l t r e 1 0 0 0 p r e s e n z e . “ C i a s c u n o d i n o i s i t r o v a c o n t i n u a m e n t e d i f r o n t e a g r a n d i o n d e , c i r c o s t a n z e i n e v i t a b i l i c h e n o n p o s s i a m o e s i m e r c i d a l l ’ a f f r o n t a r e ” , h a d e t t o C r i s t i a n M a n o n i C e o d i N e t h e s i s s p i e g a n d o i l t e m a d i q u e s t ’ a n n o . “ A f a r l a d i f f e r e n z a è i l m o d o c o n c u i c i s t i a m o d i f r o n t e : o c a v a l c h i a m o l ’ o n d a o c e n e f a c c i a m o t r a v o l g e r e ” . O c c a s i o n e u n i c a p e r i n c o n t r a r s i e r a f f o r z a r e l e r e l a z i o n i , i l m e e t i n g m e t t e a l c e n t r o l e p e r s o n e e l a c o n d i v i s i o n e d i e s p e r i e n z e r i s p e t t o a i n u m e r i e a i p i a n i e c o n o m i c i , c o n l ' o b i e t t i v o d i i s p i r a r e , a p p r e n d e r e e f a r e n e t w o r k i n g s u t e m i c r u c i a l i c o m e I n t e l l i g e n z a A r t i f i c i a l e , C y b e r s e c u r i t y e O p e n S o u r c e . ( F o t o ) P r o p r i o l a g i o r n a t a d i o g g i h a v i s t o u n a s e s s i o n e p l e n a r i a m a t t u t i n a d e d i c a t a a u n c o n f r o n t o a p e r t o s u l l e s f i d e e l e o p p o r t u n i t à c h e s t a n n o t r a s f o r m a n d o i l s e t t o r e I c t . S u l p a l c o , t r a g l i a l t r i , s o n o s a l i t i : E m a n u e l e F r o n t o n i , c o - d i r e c t o r d e l V r a i L a b , t r a g l i s c i e n z i a t i p i ù c i t a t i a l m o n d o s e c o n d o l a l i s t a ‘ W o r l d ’ s t o p 2 % s c i e n t i s t s ’ e M a r c o M i s i t a n o d e l C o m i t a t o S c i e n t i f i c o d i C l u s i t ( A s s o c i a z i o n e I t a l i a n a p e r l a S i c u r e z z a I n f o r m a t i c a ) . “ O c c o r r e s e m p r e p i ù c o n s a p e v o l e z z a p e r c a v a l c a r e l ’ o n d a d e l l ’ I n t e l l i g e n z a A r t i f i c i a l e ” , h a d e t t o F r o n t o n i , c o n u n a s e m p r e m a g g i o r e c o l l a b o r a z i o n e t r a e s s e r i u m a n i e m a c c h i n e , c h e v a n n o t r a t t a t e c o m e t a l i e n o n c o m e p e r s o n e . C ’ è a n c h e u n a s f i d a e t i c a , s o p r a t t u t t o p e r l ’ E u r o p a , h a p o i s o t t o l i n e a t o , e l e a z i e n d e c h e g i à f a n n o u s o d i A I d e v o n o g e n e r a r e s e m p r e p i ù f i d u c i a s u q u e s t i t e m i . “ È a n c h e u n a b e l l a o c c a s i o n e p e r c h i e d e r c i c o s a v u o l d i r e e s s e r e u m a n i ” . M a r c o M i s i t a n o , c h e è a n c h e P a s t P r e s i d e n t d e l C a p i t o l o I t a l i a n o d i I S C 2 ( I n t e r n a t i o n a l I n f o r m a t i o n S y s t e m S e c u r i t y C e r t i f i c a t i o n C o n s o r t i u m ) , h a f o r n i t o i l q u a d r o a t t u a l e d e l l e m i n a c c e d i C y b e r S e c u r i t y n e l m o n d o . “ A r i g u a r d a r e l ’ I t a l i a s o n o i l 1 0 % d e g l i a t t a c c h i e q u e s t o d e v e f a r r i f l e t t e r e s u q u a n t o s i t r a t t i o r m a i d i u n t e m a c u l t u r a l e n o n p i ù p e r a d d e t t i a i l a v o r i , m a c h e r i g u a r d a t u t t i ” . M i s i t a n o h a p a r l a t o a n c h e d e l l ’ i m p o r t a n z a d e l l a s o v r a n i t à d e i d a t i e h a e v i d e n z i a t o l ’ i m p o r t a n z a d i s o l u z i o n i o p e n s o u r c e c o m e q u e l l e s v i l u p p a t e d a N e t h e s i s . E c ’ e r a g r a n d e a t t e s a a n c h e p e r l o s h o w d i P a o l o C e v o l i , c h e h a d i v e r t i t o l a p l a t e a d e g l i E r o i D i g i t a l i r i p e r c o r r e n d o a l c u n e s t o r i e d i ‘ e r o i a n a l o g i c i ’ , c o m e i l g r a n d e E n e a . T r a a n e d d o t i e s i l a r a n t i e s t o r i e d i m a r k e t i n g r o m a g n o l o , i l c o m i c o r i c c i o n e s e h a a n c h e f a t t o r i f l e t t e r e i l p u b b l i c o s u l l ’ i m p o r t a n z a d e l ‘ s e r v i r e ’ n e l p r o p r i o l a v o r o : “ s e n o n s e r v i , n o n s e r v i ” e h a m o s t r a t o q u a n t o s i a i m p o r t a n t e l a r i s c o p e r t a c r e a t i v a d e l l e p r o p r i e o r i g i n i p e r l a r i n a s c i t a d e l l a n o s t r a s o c i e t à . N e t h e s i s è u n ’ O p e n C o m p a n y , è i l p r i n c i p a l e p r o d u t t o r e i t a l i a n o d i s o l u z i o n i O p e n S o u r c e p e r i l b u s i n e s s . D a l 2 0 0 3 p r e p a r a i p r o p r i p a r t n e r e c l i e n t i a l f u t u r o d e l l ’ I C T , c r e a n d o u n p o n t e t r a l ’ i n n o v a z i o n e d e l l ’ O p e n S o u r c e e i l b u s i n e s s . I v a l o r i d e l l ’ O p e n S o u r c e , c o m e l a m e r i t o c r a z i a , l a c r e a z i o n e d i c o m m u n i t y e l a t r a s p a r e n z a h a n n o t r a s f o r m a t o i l s u o a p p r o c c i o a l l a v o r o e a l l a v i t a . I n u m e r i : 5 0 p e r s o n e ( + 1 5 n e g l i u l t i m i 3 a n n i , e t à m e d i a 3 9 a n n i ) ; q u a s i 6 0 0 p a r t n e r ( + 1 0 0 n e g l i u l t i m i 2 a n n i ) ; 3 5 0 0 0 i n s t a l l a z i o n i e n t e r p r i s e a t t i v e ; 5 0 0 0 0 0 u t e n t i e n t e r p r i s e s t i m a t i ; 4 0 0 0 0 i n s t a l l a z i o n i c o m m u n i t y a t t i v e i n 1 2 2 P a e s i .