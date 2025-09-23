Roma, 23 set.-(Adnkronos) - Vedere la propria immagine distorta, replicata su migliaia di siti, ti toglie il sonno. Io e altre colleghe lo abbiamo provato, ma tante donne lo subiscono nel silenzio delle mura domestiche. Lintelligenza artificiale può salvare vite, ma può anche diventare strumento di violenza e ricatto psicologico. I cosiddetti leoni da tastiera, protetti dallanonimato, usano volti, voci e immagini manipolate per umiliare e intimidire". Così la senatrice di Forza Italia e vice presidente del Senato, Licia Ronzulli, intervenendo al Policy & business forum di Urania Tv. "Con la legge sullIa abbiamo dato una risposta chiara: chi crea deep fake per offendere o ledere lonore altrui ora commette reato e rischia fino a 5 anni di carcere. È un segnale forte: la dignità delle persone non è negoziabile, neanche nellera digitale, conclude.