R o m a , 2 3 s e t . - ( A d n k r o n o s ) - “ V e d e r e l a p r o p r i a i m m a g i n e d i s t o r t a , r e p l i c a t a s u m i g l i a i a d i s i t i , t i t o g l i e i l s o n n o . I o e a l t r e c o l l e g h e l o a b b i a m o p r o v a t o , m a t a n t e d o n n e l o s u b i s c o n o n e l s i l e n z i o d e l l e m u r a d o m e s t i c h e . L ’ i n t e l l i g e n z a a r t i f i c i a l e p u ò s a l v a r e v i t e , m a p u ò a n c h e d i v e n t a r e s t r u m e n t o d i v i o l e n z a e r i c a t t o p s i c o l o g i c o . I c o s i d d e t t i l e o n i d a t a s t i e r a , p r o t e t t i d a l l ’ a n o n i m a t o , u s a n o v o l t i , v o c i e i m m a g i n i m a n i p o l a t e p e r u m i l i a r e e i n t i m i d i r e " . C o s ì l a s e n a t r i c e d i F o r z a I t a l i a e v i c e p r e s i d e n t e d e l S e n a t o , L i c i a R o n z u l l i , i n t e r v e n e n d o a l P o l i c y & b u s i n e s s f o r u m d i U r a n i a T v . " C o n l a l e g g e s u l l ’ I a a b b i a m o d a t o u n a r i s p o s t a c h i a r a : c h i c r e a ‘ d e e p f a k e ’ p e r o f f e n d e r e o l e d e r e l ’ o n o r e a l t r u i o r a c o m m e t t e r e a t o e r i s c h i a f i n o a 5 a n n i d i c a r c e r e . È u n s e g n a l e f o r t e : l a d i g n i t à d e l l e p e r s o n e n o n è n e g o z i a b i l e , n e a n c h e n e l l ’ e r a d i g i t a l e ” , c o n c l u d e .