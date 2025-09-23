R o m a , 2 3 s e t . - ( A d n k r o n o s ) - “ L ’ I n t e l l i g e n z a a r t i f i c i a l e è g i à r e a l t à n e g l i o s p e d a l i : a n t i c i p a d i a g n o s i , p e r s o n a l i z z a t e r a p i e e r i d u c e i r i c o v e r i . N e l t u m o r e a l p o l m o n e a l g o r i t m i a v a n z a t i i n d i v i d u a n o n o d u l i m a l i g n i c o n u n a p r e c i s i o n e d e l 9 4 p e r c e n t o , s a l v a n d o v i t e e f a c e n d o r i s p a r m i a r e m i g l i a i a d i e u r o . L o s t e s s o v a l e p e r m a l a t t i e c r o n i c h e c o m e i l d i a b e t e , d o v e i l m o n i t o r a g g i o r e m o t o p r e v i e n e c o m p l i c a n z e e a b b a t t e i r i c o v e r i . M a l ’ I A n o n d e v e m a i s o s t i t u i r e i l m e d i c o : d e v e a f f i a n c a r l o , s u p p o r t a r l o , s e n z a p e r d e r e i l v a l o r e u m a n o d e l l a c u r a " . C o s ì l a s e n a t r i c e d i F o r z a I t a l i a e v i c e p r e s i d e n t e d e l S e n a t o , L i c i a R o n z u l l i , i n t e r v e n e n d o a l P o l i c y & b u s i n e s s f o r u m d i U r a n i a T v . " I r i s c h i e s i s t o n o , d a i d a t i s e n s i b i l i a l l ’ a f f i d a b i l i t à d e g l i a l g o r i t m i , e d è p e r q u e s t o c h e a b b i a m o a p p e n a a p p r o v a t o l a l e g g e s u l l ’ I n t e l l i g e n z a a r t i f i c i a l e , c h e g a r a n t i s c e t u t e l a d e l l a p r i v a c y , s u p e r v i s i o n e d i e s p e r t i , r e g o l e p e r l ’ u s o d i q u e s t a t e c n o l o g i a n e g l i o s p e d a l i e p e r i l f a s c i c o l o s a n i t a r i o e l e t t r o n i c o . L ’ I t a l i a s i m u o v e c o n s e r i e t à i n u n a s f i d a d e c i s i v a p e r l a s a l u t e ” , c o n c l u d e .