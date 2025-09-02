R o m a , 2 s e t . ( A d n k r o n o s ) - L ’ u t i l i z z o d e l l ’ i n t e l l i g e n z a a r t i f i c i a l e s u l l a v o r o i n I t a l i a è i n c r e s c i t a , p a s s a n d o d a l 1 2 % n e l 2 0 2 4 a l 4 6 % n e l 2 0 2 5 ; I l 5 2 % d e l t o p m a n a g e m e n t h a g i à r i l e v a t o b e n e f i c i c o n c r e t i i n t e r m i n i d i r i d u z i o n e d e i c o s t i e a u m e n t o d e i p r o f i t t i ; i l 7 4 % d e i m a n a g e r c o n o s c e i l f r a m e w o r k e t i c o s u l l ’ I a , m a s o l o i l 4 7 % d e i d i p e n d e n t i n e è a c o n o s c e n z a ; I t a l i a p r i m a a l i v e l l o e u r o p e o p e r l a v o r a t o r i c h e s t a n n o i n v e s t e n d o n e l l a p r o p r i a f o r m a z i o n e s u l l ’ A i ( 6 4 % ) , s e g u i t a d a l l a S p a g n a . S o n o i r i s u l t a t i e m e r s i d a l l a s e c o n d a e d i z i o n e d e l l ’ E y I t a l y A i B a r o m e t e r , r i c e r c a c h e h a c o i n v o l t o 4 9 0 0 p r o f e s s i o n i s t i p r o v e n i e n t i d a 9 P a e s i e u r o p e i , d i c u i 5 3 9 i t a l i a n i , c o n l ’ o b i e t t i v o d i i n d a g a r e e a n a l i z z a r e l ’ a t t u a l e u t i l i z z o c h e v i e n e f a t t o d e l l ’ i n t e l l i g e n z a a r t i f i c i a l e n e l l e i m p r e s e i t a l i a n e e n e l b u s i n e s s . " L ’ i n t e l l i g e n z a a r t i f i c i a l e n o n è p i ù u n a t e c n o l o g i a e m e r g e n t e , m a u n a r e a l t à c o n c r e t a c h e s t a g i à g e n e r a n d o v a l o r e p e r l e i m p r e s e . I l 5 2 % d e l t o p m a n a g e m e n t h a r i l e v a t o b e n e f i c i t a n g i b i l i i n t e r m i n i d i r i d u z i o n e d e i c o s t i e a u m e n t o d e i p r o f i t t i . T u t t a v i a , i l v e r o s a l t o d i q u a l i t à a r r i v e r à q u a n d o s a r à a c c o m p a g n a t a d a u n a c u l t u r a d i f f u s a e c o n d i v i s a . C o l m a r e i l d i v a r i o d i c o n s a p e v o l e z z a t r a l e a d e r s h i p e d i p e n d e n t i è o g g i u n a p r i o r i t à s t r a t e g i c a : s e r v e u n i n v e s t i m e n t o c o n c r e t o i n f o r m a z i o n e , g o v e r n a n c e e a c c e s s i b i l i t à p e r r e n d e r e l ’ A i u n a l e v a i n c l u s i v a e s o s t e n i b i l e d i t r a s f o r m a z i o n e " c o m m e n t a G i u s e p p e S a n t o n a t o , A i L e a d e r d i E y E u r o p e W e s t .