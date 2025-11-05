P a r m a , 5 n o v . ( A d n k r o n o s / L a b i t a l i a ) - L ’ A r t i f i c i a l i n t e l l i g e n c e ( A i ) e n t r a n e l m o n d o d e l l a c u l t u r a d ’ i m p r e s a n o n c o m e s e m p l i c e t e c n o l o g i a , m a c o m e s t r u m e n t o c a p a c e d i s c r i v e r e u n m i g l i o r r a c c o n t o d e l l a m e m o r i a i n d u s t r i a l e i t a l i a n a . U n l a b o r a t o r i o c r e a t i v o d o v e i l s a p e r e p r o d u t t i v o s i i n t r e c c i a c o n l ’ i d e n t i t à d e i t e r r i t o r i , l e s t o r i e d e l l e c o m u n i t à e i l p a t r i m o n i o d e l ' s a p e r f a r e ' c h e h a n n o r e s o l ’ I t a l i a t e r r a d i e c c e l l e n z e . N e l c u o r e d i P a r m a , c i t t à s i m b o l o d i t r a d i z i o n e e i n n o v a z i o n e , s i s v o l g e i l s e m i n a r i o r e s i d e n z i a l e d i M u s e i m p r e s a , o r g a n i z z a t o i n c o l l a b o r a z i o n e c o n B a r i l l a : u n m o m e n t o d i r i f l e s s i o n e e c o n f r o n t o c h e r i u n i s c e o l t r e 1 5 0 m u s e i e a r c h i v i d ’ i m p r e s a d a t u t t a I t a l i a . L ’ o b i e t t i v o g u a r d a l o n t a n o : i n t e r r o g a r s i s u c o m e l ’ A i p o s s a d i v e n t a r e a l l e a t a n e l l a v a l o r i z z a z i o n e d e l p a t r i m o n i o i n d u s t r i a l e , o f f r e n d o n u o v e c h i a v i d i l e t t u r a , c o n n e s s i o n i i n e d i t e e l i n g u a g g i c a p a c i d i p a r l a r e a l l e g e n e r a z i o n i f u t u r e . L ’ A i , c o n l a s u a c a p a c i t à d i i n t r e c c i a r e d a t i , e s p e r i e n z e e v i s i o n i , a p r e s c e n a r i e d i v e n t a s t r u m e n t o d i i n t e r p r e t a z i o n e , d i r a c c o n t o , d i d i a l o g o t r a p a s s a t o e f u t u r o . I n q u e s t o c o n t e s t o , l a c u l t u r a d ’ i m p r e s a s i r i n n o v a , s i f a p i ù i n c l u s i v a e p a r t e c i p a t i v a , e s i p r o p o n e c o m e s p a z i o v i v o d i m e m o r i a e i n n o v a z i o n e . I l s e m i n a r i o s i t i e n e o g g i e d o m a n i i n l u o g h i e m b l e m a t i c i d e l l a c u l t u r a p r o d u t t i v a p a r m e n s e : d a l l o S t a b i l i m e n t o B a r i l l a a l l ’ A c a d e m i a c o n l a B i b l i o t e c a G a s t r o n o m i c a , d a A l m a s c u o l a i n t e r n a z i o n a l e d i c u c i n a i t a l i a n a a l T e a t r o R e g i o , a i M u s e i d e l C i b o e M u s e o d i P e n n e l l i C i n g h i a l e . U n i t i n e r a r i o d i f f u s o c h e c e l e b r a l a p l u r a l i t à d e l l e s t o r i e d ’ i m p r e s a e l a r i c c h e z z a d e i t e r r i t o r i . I n o c c a s i o n e d e l l a p l e n a r i a d i a p e r t u r a - c h e s i t e r r à p r e s s o i l T e a t r o R e g i o - i n t e r v e r r a n n o l ’ a s s e s s o r a a i S e r v i z i e d u c a t i v i e t r a n s i z i o n e d i g i t a l e d e l C o m u n e d i P a r m a C a t e r i n a B o n e t t i , i l D i r e t t o r e M a r k e t i n g e R e l a z i o n i E s t e r n e d e l T e a t r o R e g i o d i P a r m a D a r i o M o n t r o n e , i l d i r e t t o r e g e n e r a l e U n i o n e p a r m e n s e d e g l i i n d u s t r i a l i C e s a r e A z z a l i , o l t r e a l p r e s i d e n t e d i M u s e i m p r e s a A n t o n i o C a l a b r ò . A n t o n i o C a l a b r ò , p r e s i d e n t e d i M u s e i m p r e s a , a f f e r m a : “ L ’ A i n o n s o s t i t u i s c e l a s a p i e n z a d e l f a r e : l a v a l o r i z z a e l a a m p l i f i c a . E ' u n o s t r u m e n t o c u l t u r a l e c a p a c e d i t e s s e r e r e l a z i o n i t r a p e r s o n e , d o c u m e n t i , i m m a g i n i , p r o d o t t i e t e r r i t o r i . N o n c e r c h i a m o n e l l ’ A i l ’ e f f e t t o s p e c i a l e , m a u n o s p a z i o c o n d i v i s o d i i n t e r p r e t a z i o n e , d o v e r a c c o n t a r e l a s t o r i a i n d u s t r i a l e i t a l i a n a – r i g o r o s a , c r e a t i v a , i n c l u s i v a – e t r a s f o r m a r l a i n c a p i t a l e c u l t u r a l e e s o c i a l e c o n e f f e t t i r i l e v a n t i a n c h e s u l l a c r e s c i t a e l a c o m p e t i t i v i t à d e l l e i m p r e s e s u i m e r c a t i i n t e r n a z i o n a l i . C u s t o d i r e s i g n i f i c a g e n e r a r e f u t u r o : c o n l ’ A i d i a m o n u o v a v o c e a l l a m e m o r i a , p e r c h é s i t r a s f o r m i i n e n e r g i a c i v i l e ” . “ I l G r u p p o B a r i l l a e s p r i m e l a p r o p r i a s o d d i s f a z i o n e n e l l ’ o s p i t a r e p r e s s o l a p r o p r i a s e d e d i P a r m a i l c o n v e g n o c h e s a r à a r r i c c h i t o d a l l e t a n t e t e s t i m o n i a n z e d e l l e a z i e n d e p r e s e n t i c o n i R e s p o n s a b i l i d e i l o r o M u s e i e A r c h i v i , t u t t i a c c o m u n a t i d a u n u n i c o o b i e t t i v o : s a l v a g u a r d a r e l a m e m o r i a d e l l ’ i n d u s t r i a i t a l i a n a e v a l o r i z z a r n e l a s t r a o r d i n a r i a c a p a c i t à m a n i f a t t u r i e r a ” , f a n n o s a p e r e d a l G r u p p o B a r i l l a . “ L ’ A r c h i v i o S t o r i c o B a r i l l a , i n p a r t i c o l a r e , h a i l c o m p i t o d i r a c c o g l i e r e , c o n s e r v a r e e v a l o r i z z a r e i l m a t e r i a l e s t o r i c o r e l a t i v o a i q u a s i 1 5 0 a n n i d i s t o r i a d e l G r u p p o e d e i s u o i M a r c h i , a n c h e a t t r a v e r s o n u o v e p i a t t a f o r m e d i g i t a l i e t e c n o l o g i c h e , i n m o d o s e m p l i c e , c o m e i l s i t o w e b d e d i c a t o a r c h i v i o s t o r i c o b a r i l l a . c o m ” . D o p o i s a l u t i i n t r o d u t t i v i , l ’ O s s e r v a t o r i o I n n o v a z i o n e D i g i t a l e p e r l a C u l t u r a d e l P o l i t e c n i c o d i M i l a n o - d i c u i M u s e i m p r e s a s u p p o r t a l a r i c e r c a – p r e s e n t e r à i r i s u l t a t i d e l l ’ i n d a g i n e a n n u a l e r i v o l t a a l l e i s t i t u z i o n i c u l t u r a l i i n I t a l i a c h e f o t o g r a f a i l g r a d o d i a d o z i o n e d e g l i s t r u m e n t i d i A i g e n e r a t i v a , g l i a m b i t i d i i m p i e g o e l e p r i n c i p a l i b a r r i e r e e c o n d i z i o n i a b i l i t a n t i p e r u n u s o e f f i c a c e . A l l ’ i n t e r n o d e l c a m p i o n e d i r i c e r c a - c o s t i t u i t o d a m u s e i , m o n u m e n t i e a r e e a r c h e o l o g i c h e - è s t a t o c o n s i d e r a t o a n c h e u n s o t t o i n s i e m e d i m u s e i d ’ i m p r e s a , c h e i d a t i m o s t r a n o e s s e r e ' u n p a s s o a v a n t i ' . S u q u e s t o g r u p p o s i o s s e r v a u n a m a t u r i t à p i ù e l e v a t a i n t e r m i n i d i a d o z i o n e d e l l a t e c n o l o g i a e d i a v v i o d i p r o g e t t u a l i t à s t r u t t u r a t e , r i s p e t t o a l c a m p i o n e c o m p l e s s i v o : l ’ A i è u t i l i z z a t a d a l 4 4 % ( c o n t r o i l 3 0 % d e l t o t a l e r i l e v a t o ) e l e i n i z i a t i v e g i à a r e g i m e r a g g i u n g o n o i l 4 % ( c o n t r o l ’ 1 % ) , s e g n a l e d i u n a m a g g i o r e c a p a c i t à d i t r a s f o r m a r e l a s p e r i m e n t a z i o n e i n p r a t i c a o p e r a t i v a . A s e g u i r e u n a r a s s e g n a d i c a s i s t u d i o m o s t r e r à c o m e l ’ A i o p e r a l u n g o l ’ i n t e r a f i l i e r a d e l l ’ h e r i t a g e i n d u s t r i a l e : n e g l i a r c h i v i a c c e l e r a l a c a t a l o g a z i o n e , a r r i c c h i s c e i m e t a d a t i e f a e m e r g e r e c o n n e s s i o n i p r i m a i n v i s i b i l i , n e i m u s e i a t t i v a r i c e r c a s e m a n t i c a e p e r c o r s i d i v i s i t a p i ù i n c l u s i v i e n e l l e c o l l e z i o n i t e c n i c o - i n d u s t r i a l i c o n s e n t e l e t t u r e t r a s v e r s a l i d i b r e v e t t i e p r o c e s s i . E l e m e n t o c o m u n e : d a t i c u r a t i , s t a n d a r d c o n d i v i s i e t r a s p a r e n z a d e g l i s t r u m e n t i , c o n d i z i o n i c h e t r a s f o r m a n o l a m e m o r i a i n d u s t r i a l e i n c o n o s c e n z a p u b b l i c a . P r o t a g o n i s t i d i q u e s t a s e s s i o n e , a r c h i v i e m u s e i a z i e n d a l i a s s o c i a t i a M u s e i m p r e s a : H e r i t a g e L a b I t a l g a s e F o n d a z i o n e M a i r e - E t s , A r c h i v i o S t o r i c o N u o v o P i g n o n e , A r c h i v i o C o l o m b o I n d u s t r i e T e s s i l i , A r c h i v i o L a n i f i c i o F r a t e l l i P i a c e n z a , A r c h i v i o S t o r i c o S i s a l , F o n d a z i o n e A n s a l d o , M u m a c - M u s e o d e l l a m a c c h i n a p e r c a f f è d i C i m b a l i G r o u p , M u s e o d e l l ’ A s s i c u r a z i o n e , A i p a i - A s s o c i a z i o n e i t a l i a n a p e r i l p a t r i m o n i o a r c h e o l o g i c o i n d u s t r i a l e e A s s o c i a z i o n e a r c h i v i o s t o r i c o O l i v e t t i .