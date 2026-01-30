R o m a , 3 0 g e n . ( A d n k r o n o s ) - " F e d e r i c o F a g g i n , p a d r e d e l m i c r o p r o c e s s o r e I n t e l e f i s i c o , o g g i p e n s a t o r e d i r i l i e v o i n t e r n a z i o n a l e s u l l a n a t u r a d e l l a c o s c i e n z a , h a s o t t o l i n e a t o u n p u n t o c r u c i a l e : s e n o n c a m b i a m o i d e a d i c h i s i a m o , c i f a r e m o i n g a n n a r e d a l l ' i n t e l l i g e n z a a r t i f i c i a l e c o n t r o l l a t a d a c o l o r o c h e v o g l i o n o e s s e r e i p i ù p o t e n t i d e l m o n d o . I l r i s c h i o n o n è s o l o t e c n o l o g i c o , è c o n c e t t u a l e . S e a c c e t t i a m o d i r i d u r r e l ' u o m o a m a c c h i n a b i o l o g i c a a d a l g o r i t m o p e r f e z i o n a b i l e , a l l o r a s ì , u n a m a c c h i n a p o t r à s u p e r a r c i . M a s e c o m p r e n d i a m o c h e l a c o s c i e n z a u m a n a , l a n o s t r a c a p a c i t à d i d i s c e r n i m e n t o , d i i n t u i z i o n e , d i s i g n i f i c a t o , n o n è r e p l i c a b i l e , a l l o r a l a t e c n o l o g i a d i v e n t a c i ò c h e d e v e e s s e r e , u n o s t r u m e n t o a l s e r v i z i o d e l l a d i g n i t à " . L o h a a f f e r m a t o F e d e r i c o M o l l i c o n e , p r e s i d e n t e d e l l a c o m m i s s i o n e C u l t u r a d e l l a C a m e r a , i n t e r v e n e n d o a l c o n v e g n o ' 7 t h S o f t p o w e r c o n f e r e n c e - S o f t p o w e r e i n t e l l i g e n z a a r t i f i c i a l e : m i g l i o r a r e l ' i n f o r m a z i o n e , c o n t r a s t a r e l a d i s i n f o r m a z i o n e " , o r g a n i z z a t o n e l l ' A u l e t t a d e i G r u p p i d a l S o f t p o w e r C l u b p r e s i e d u t o d a F r a n c e s c o R u t e l l i . " L ' u o m o i n f a t t i - h a a g g i u n t o - è u n c a m p o q u a n t i c o c o n s a p e v o l e c h e s a d i s a p e r e . Q u e s t a è l a n o s t r a s u p e r i o r i t à , n o n d a d i f e n d e r e i n t r i n c e a , m a d a a f f e r m a r e c o m e f o n d a m e n t o d i u n a v i s i o n e a n t r o p o c e n t r i c a d e l l a t e c n o l o g i a . E d è q u e s t o l o s p a z i o d e l l a s p e r a n z a . N o i n o n s i a m o l u d d i s t i d i g i t a l i . S o s t e n i a m o c o n f e r m e z z a u n a v i s i o n e d o v e l ' a l g o r i t m o s e r v e l a d i g n i t à u m a n a , d o v e l ' i n n o v a z i o n e n o n è u n d e s t i n o i n e l u t t a b i l e m a u n a s c e l t a c o l l e t t i v a . E i l S o f t p o w e r C l u b , r i u n e n d o i n t e l l e t t u a l i , d e c i s o r i , r a p p r e s e n t a n t i i n t e r n a z i o n a l i , è e s a t t a m e n t e q u e s t o l o s p a z i o d o v e d e c i d i a m o q u a l e f u t u r o c o s t r u i r e " . " L a s f i d a c h e a b b i a m o d a v a n t i - h a c o n c l u s o M o l l i c o n e - n o n è v i n t a d a l l a t e c n o l o g i a m i g l i o r e , m a d a c h i s a r a c c o n t a r e u n a s t o r i a p i ù v e r a , p i ù c o r a g g i o s a e p i ù u m a n a . L ' I t a l i a , d a L o r e n z o V a l l a a o g g i , h a s e m p r e s a p u t o d i s t i n g u e r e i l f a l s o d a l v e r o . O g g i a b b i a m o i l d o v e r e d i t r a s m e t t e r e q u e s t a c o n s a p e v o l e z z a " .