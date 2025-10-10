R o m a , 1 0 o t t . ( A d n k r o n o s ) - Q u a n t o t e m p o t r a s c o r r o n o o n l i n e i r a g a z z i ? I n c h e m o d o l ’ I n t e l l i g e n z a A r t i f i c i a l e s t a c a m b i a n d o i l l o r o m o d o d i s t u d i a r e , c o m u n i c a r e e i m p a r a r e ? E c h i l i p r e p a r a a d a f f r o n t a r e r i s c h i e o p p o r t u n i t à d e l m o n d o d i g i t a l e ? A q u e s t e d o m a n d e r i s p o n d e E d u C y b e r G e n e r a t i o n s , l ’ e v e n t o p r o m o s s o d a l M o i g e ( M o v i m e n t o I t a l i a n o G e n i t o r i ) , p r e v i s t o l u n e d ì 1 3 o t t o b r e a l l a S a l a d e g l i A t t i P a r l a m e n t a r i d e l l a B i b l i o t e c a d e l S e n a t o G i o v a n n i S p a d o l i n i d o v e s a r a n n o p r e s e n t a t i i n u o v i d a t i d e l l ’ I s t i t u t o P i e p o l i s u l l ’ u s o d e l d i g i t a l e e d e l l ’ I n t e l l i g e n z a A r t i f i c i a l e t r a b a m b i n i e a d o l e s c e n t i i t a l i a n i . L a r i c e r c a f o t o g r a f a u n u n i v e r s o i n c o n t i n u a e v o l u z i o n e , d o v e l a l i n e a d i c o n f i n e t r a v i t a o n l i n e e o f f l i n e è s e m p r e p i ù s o t t i l e . A l c e n t r o d e l l ’ i n c o n t r o , l e s t r a t e g i e p e r p r o t e g g e r e i m i n o r i d a l l e i n s i d i e d e l w e b , c o n t r a s t a r e c y b e r b u l l i s m o e d i p e n d e n z e d i g i t a l i , e a l t e m p o s t e s s o p r o m u o v e r e u n u s o c o n s a p e v o l e e s i c u r o d e l l a r e t e . L ’ a p p u n t a m e n t o r i e n t r a n e l p r o g e t t o s o c i a l e i n t e r g e n e r a z i o n a l e d e l M o i g e , v o l t o a d i f f o n d e r e u n a n u o v a c u l t u r a d e l l a c i t t a d i n a n z a d i g i t a l e , a t t r a v e r s o l a c o l l a b o r a z i o n e t r a f a m i g l i e , s c u o l e , i s t i t u z i o n i e i m p r e s e . T r a i r e l a t o r i f i g u r a n o r a p p r e s e n t a n t i d e l m o n d o p o l i t i c o , d e l l e f o r z e d e l l ’ o r d i n e e d e l s e t t o r e p r i v a t o : L i v i o G i g l i u t o ( I s t i t u t o P i e p o l i ) , s e n a t o r e M a u r i z i o G a s p a r r i ( P r e s i d e n t e d e l G r u p p o d i F o r z a I t a l i a ) , N u n z i a C i a r d i ( A g e n z i a p e r l a C y b e r s i c u r e z z a N a z i o n a l e ) , I v a n o G a b r i e l l i ( P o l i z i a P o s t a l e e p e r l a S i c u r e z z a C i b e r n e t i c a ) , O n . E l e n a B o n e t t i , S e n . L a v i n i a M e n n u n i , S a n d r a C i o f f i ( C n u a g c o m ) , V e r o n i c a N i c o t r a ( A n c i ) , F a b r i z i o I a c c a r i n o ( E n e l ) , D i e g o C i u l l i ( G o o g l e I t a l i a ) , A n d r e a n a E s p o s i t o ( P o s t e I t a l i a n e ) e l a c o n t e n t c r e a t o r A n g e l i c a M a s s e r a , t e s t i m o n i a l d e l l ’ i n i z i a t i v a .