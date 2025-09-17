R o m a , 1 7 s e t . - ( A d n k r o n o s ) - “ I n n o v a z i o n e , r i s p e t t o d e l l a d i g n i t à u m a n a , s i c u r e z z a s u l w e b . S o n o q u e s t e l e p a r o l e - c h i a v e d e l p r o v v e d i m e n t o , c o n c u i i l P a r l a m e n t o p u n t a n o n s o l o a d a d e g u a r s i a l R e g o l a m e n t o e u r o p e o “ A i a c t ” , m a a n c h e a s f r u t t a r e a l m a s s i m o l e p o t e n z i a l i t à e r i d u r r e a l m i n i m o i r i s c h i d e l l ’ I n t e l l i g e n z a a r t i f i c i a l e . U n a t e c n o l o g i a i n c o n t i n u a e v o l u z i o n e , d i f r o n t e a l l a q u a l e l a n o r m a t i v a d e v e a d e g u a r s i . A l l a l u c e d e l l e r e c e n t i i n c h i e s t e s u i s i t i s e s s i s t i , r e g i s t r o c o n s o d d i s f a z i o n e l a d e l e g a a l G o v e r n o p e r l ’ e s t e n s i o n e a l l e p i a t t a f o r m e w e b d e l l a r e s p o n s a b i l i t à c i v i l e e p e n a l e d e g l i u t e n t i c h e d i f f o n d o n o c o n t e n u t i i l l e g a l i " . C o s ì M a r i a s t e l l a G e l m i n i , s e n a t r i c e d i N o i M o d e r a t i , i n t e r v e n e n d o i n A u l a a l S e n a t o . " A l t r e t t a n t o i m p o r t a n t e è l ’ e q u i p a r a z i o n e d e l l a d i f f u s i o n e i l l e c i t a d i c o n t e n u t i r e a l i z z a t i c o n l ’ I a , c o m e i d e e p f a k e , a l r e a t o d i r e v e n g e p o r n . M i s u r e d i b u o n s e n s o , u r g e n t i e n e c e s s a r i e c h e n o n p o s s o n o c h e v e d e r c i f a v o r e v o l i . R i m a n e , a d o g n i m o d o , d a s c i o g l i e r e i l n o d o d e l l ’ a n o n i m a t o o n l i n e : l a l i b e r t à d i e s p r e s s i o n e è s a c r o s a n t a e g a r a n t i t a d a l l a C o s t i t u z i o n e , m a n o n s e s f o c i a n e l l ’ i l l e g a l i t à , n e l l ’ i n s u l t o , n e l l ’ i n v e t t i v a . P e r t a n t o , b i s o g n a p r e s c r i v e r e l ’ o b b l i g o a i g e s t o r i d e l l e p i a t t a f o r m e d i v e r i f i c a r e l ’ i d e n t i t à d i c i a s c u n o d e g l i i s c r i t t i . È q u e s t o u n o d e g l i a s p e t t i c a r a t t e r i z z a n t i d e l d d l c o n t r o l a v i o l e n z a o n l i n e c h e h o p r e s e n t a t o i n S e n a t o c o m e N o i M o d e r a t i , i n s i e m e a M a u r i z i o L u p i , M a r a C a r f a g n a , G i u s y V e r s a c e e M a r t i n a S e m e n z a t o , s u c u i b i s o g n a a c c e l e r a r e p e r r a f f o r z a r e q u a n t o p r i m a l a n o r m a t i v a s u l l ’ I a ” , c o n c l u d e .