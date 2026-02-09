H o n g K o n g , 9 f e b . ( A d n k r o n o s / A f p ) - I l m a g n a t e d e i m e d i a p r o - d e m o c r a z i a d i H o n g K o n g J i m m y L a i è s t a t o c o n d a n n a t o a 2 0 a n n i d i c a r c e r e p e r c o l l u s i o n e e s e d i z i o n e , s e g n a n d o l a f i n e d i u n i m p o r t a n t e p r o c e s s o s u l l a s i c u r e z z a n a z i o n a l e c h e a v e v a s u s c i t a t o c o n d a n n e a l i v e l l o i n t e r n a z i o n a l e . " D o p o a v e r c o n s i d e r a t o l a g r a v e e s e r i a c o n d o t t a c r i m i n a l e d i L a i , l a C o r t e h a r i t e n u t o c h e l a p e n a t o t a l e p e r L a i n e l p r e s e n t e c a s o d o v e s s e e s s e r e d i 2 0 a n n i d i r e c l u s i o n e " , s i l e g g e i n u n d o c u m e n t o r i a s s u n t i v o d e i g i u d i c i . D u e d i q u e s t i a n n i s i s o v r a p p o r r a n n o a l l a p e n a d e t e n t i v a g i à i n v i g o r e p e r L a i , i l c h e s i g n i f i c a c h e d o v r à s c o n t a r e a l t r i 1 8 a n n i , h a n n o s c r i t t o i g i u d i c i . I l c a p o d e l l ' e s e c u t i v o d i H o n g K o n g , J o h n L e e , h a d i c h i a r a t o c h e l a c o n d a n n a d i L a i è s t a t a " p r o f o n d a m e n t e g r a t i f i c a n t e " . " I c r i m i n i d i J i m m y L a i s o n o e f f e r a t i e m a l v a g i a l l ' e s t r e m o . L a s u a p e s a n t e c o n d a n n a a 2 0 a n n i d i c a r c e r e è u n a d i m o s t r a z i o n e d e l l o s t a t o d i d i r i t t o , s o s t i e n e l a g i u s t i z i a e d è p r o f o n d a m e n t e g r a t i f i c a n t e " , h a a f f e r m a t o i n u n a d i c h i a r a z i o n e . L a f a m i g l i a d e l m a g n a t e d e i m e d i a p r o - d e m o c r a z i a d i H o n g K o n g h a c o m m e n t a t o c h e l a s u a c o n d a n n a a 2 0 a n n i d i c a r c e r e a i s e n s i d e l l a l e g g e s u l l a s i c u r e z z a n a z i o n a l e è s t a t a " d r a c o n i a n a " e " c r u d e l e " . " C o n d a n n a r e m i o p a d r e a q u e s t a p e n a d e t e n t i v a d r a c o n i a n a è d e v a s t a n t e p e r l a n o s t r a f a m i g l i a e m e t t e a r e p e n t a g l i o l a s u a v i t a " , h a a f f e r m a t o i l f i g l i o d i L a i , S e b a s t i e n , i n u n a d i c h i a r a z i o n e d e l l a f a m i g l i a . L a f i g l i a C l a i r e l ' h a d e f i n i t a " u n a s e n t e n z a s t r a z i a n t e e c r u d e l e " , d a t o i l p e g g i o r a m e n t o d e l l a s u a s a l u t e i n p r i g i o n e , e s e v e r r à e s e g u i t a , " m o r i r à d a m a r t i r e d i e t r o l e s b a r r e " .