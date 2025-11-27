R o m a , 2 7 n o v . ( A d n k r o n o s S a l u t e ) - L a d i s p o n i b i l i t à d i n u o v e s t r a t e g i e p r e v e n t i v e e t e r a p i e l o n g - a c t i n g p u ò c o n t r i b u i r e a c o n t e n e r e l ' i n f e z i o n e d a H i v , a g e n d o s u l l ' a d e r e n z a a l t r a t t a m e n t o , s i a i n a m b i t o p r e v e n t i v o c h e t e r a p e u t i c o . S o n o i c o n t e n u t i p r i n c i p a l i s u c u i s i s o n o c o n f r o n t a t i o g g i a R o m a g l i e s p e r t i c h e h a n n o p a r t e c i p a t o a l l ' e v e n t o ' I s t - H i v C a l l 2 0 2 5 : q u a l i o p p o r t u n i t à d i g e s t i o n e e p r e v e n z i o n e p e r l ' e m e r g e n z a s a n i t a r i a s i l e n t e ' , o r g a n i z z a t o d a C e n c o r a - P h a r m a l e x c o n i l p a t r o c i n i o d e l l ' I s t i t u t o s u p e r i o r e d i s a n i t à , d e l l a S o c i e t à i n t e r d i s c i p l i n a r e p e r l o s t u d i o d e l l e m a l a t t i e s e s s u a l m e n t e t r a s m i s s i b i l i ( S i m a s t ) , d e l l a S o c i e t à i t a l i a n a d e l l e m a l a t t i e i n f e t t i v e e t r o p i c a l i ( S i m i t ) e d i F e d e r c h i m i c a A s s o b i o t e c , c o n i l c o n t r i b u t o n o n c o n d i z i o n a t o d i V i i V H e a l t h c a r e I t a l i a . I n I t a l i a l ' H i v r a p p r e s e n t a o g g i u n ' e p i d e m i a s i l e n z i o s a , d i c u i s i p a r l a t r o p p o p o c o , s o t t o l i n e a n o g l i o r g a n i z z a t o r i i n u n a n o t a . C i ò è d o v u t o p r i n c i p a l m e n t e a l l a s c a r s a i n f o r m a z i o n e c h e p o r t a a d i a g n o s i t a r d i v e e r i t a r d a u l t e r i o r m e n t e l a p o s s i b i l i t à d i c o n t r a s t a r e a l m e g l i o l a d i ﬀ u s i o n e d e l v i r u s . N e l n o s t r o P a e s e s i s t i m a n o 1 6 3 m i l a p e r s o n e c o n H i v , d i c u i 1 5 m i l a n o n d i a g n o s t i c a t e . S e c o n d o i d a t i d e l l ' I s s , n e l 2 0 2 4 s o n o s t a t e s e g n a l a t e 2 . 3 7 9 n u o v e d i a g n o s i , p a r i a u n ' i n c i d e n z a d i 4 o g n i 1 0 0 m i l a r e s i d e n t i . L e i n c i d e n z e p i ù a l t e ( m a g g i o r i o u g u a l i a 4 , 5 c a s i p e r 1 0 0 m i l a r e s i d e n t i ) s o n o s t a t e o s s e r v a t e n e l L a z i o , i n T o s c a n a e i n E m i l i a R o m a g n a . L e p e r s o n e c h e h a n n o s c o p e r t o d i e s s e r e H i v - p o s i t i v e n e l s o n o m a s c h i n e l 7 9 % d e i c a s i . L ' e t à m e d i a n a è d i 4 1 a n n i , p i ù a l t a n e i m a s c h i ( 4 1 a n n i ) r i s p e t t o a l l e f e m m i n e ( 4 0 a n n i ) . I n q u e s t o s c e n a r i o , l ' e v o l u z i o n e e l ' i n n o v a z i o n e t e r a p e u t i c a r a p p r e s e n t a n o u n a g r a n d e s p e r a n z a p e r l e p e r s o n e a r i s c h i o d i c o n t r a r r e i l v i r u s e p e r l e p e r s o n e g i à s i e r o p o s i t i v e , i n g r a d o d i r i d u r r e s i g n i f i c a t i v a m e n t e i l r i s c h i o d i i n f e z i o n e c o s ì c o m e g l i e s i t i g r a v i , r e n d e n d o l ' H i v u n a c o n d i z i o n e c r o n i c a c u r a b i l e . S e c o n d o U n a i d s , e n t r o i l 2 0 2 5 l ' 8 6 % d e l l e p e r s o n e p o s i t i v e a l v i r u s d o v r e b b e r a g g i u n g e r e u n a c a r i c a v i r a l e n o n r i l e v a b i l e e i l 9 5 % d e l l e p e r s o n e a r i s c h i o d o v r e b b e a v e r e a c c e s s o a l l a p r o f i l a s s i p r e - e s p o s i z i o n e ( P r E P ) . L ' e v e n t o - p r o s e g u e l a n o t a - h a r a p p r e s e n t a t o u n ' i m p o r t a n t e o c c a s i o n e d i c o n f r o n t o t r a c l i n i c i , i s t i t u z i o n i e a s s o c i a z i o n i d i p a z i e n t i , f o c a l i z z a t o s u i n n o v a z i o n i t e r a p e u t i c h e e s f i d e d e l l a p r e v e n z i o n e d e l l ' H i v g r a z i e a t r a t t a m e n t i i n n o v a t i v i c h e g a r a n t i s c o n o r i s u l t a t i e c c e l l e n t i q u a n d o l a d i a g n o s i è t e m p e s t i v a . " U n r e c e n t e s t u d i o c l i n i c o h a d i m o s t r a t o c h e o l t r e i l 9 0 % d e i p a z i e n t i p r e f e r i s c e p a s s a r e a l l a t e r a p i a i n i e t t a b i l e l o n g - a c t i n g d o p o u n p r i m o t r a t t a m e n t o o r a l e , q u e s t o p e r c h é c o n s e n t e l o r o p i ù l i b e r t à n e l l a q u o t i d i a n i t à , a l l o n t a n a n d o c o s ì a n c h e i l r i c o r d o s t i g m a t i z z a n t e d i m a l a t t i a " , s p i e g a M a s s i m o A n d r e o n i , d i r e t t o r e s c i e n t i f i c o d e l l a S o c i e t à i t a l i a n a d i m a l a t t i e i n f e t t i v e e t r o p i c a l i ( S i m i t ) e c o m p o n e n t e C o n s i g l i o s u p e r i o r e d i s a n i t à . " S t r a t e g i e p r e v e n t i v e e d i t r a t t a m e n t o l o n g - a c t i n g - a g g i u n g e - f a v o r i s c o n o u n a m a g g i o r e a d e r e n z a a l t r a t t a m e n t o , r i d u c o n o i l r i s c h i o d i f a l l i m e n t o d e l l a t e r a p i a e a u m e n t a n o l ' e ﬃ c a c i a d e l l a p r e v e n z i o n e d a l l ' i n f e z i o n e . N o i m e d i c i , q u a n d o p o s s i b i l e , d o b b i a m o o f f r i r l a a l l e p e r s o n e c o n H i v . L a t o p r e v e n z i o n e , l a p r o f i l a s s i p r e - e s p o s i z i o n e d e v e e s s e r e v i s t a c o m e s t r u m e n t o d i p r e v e n z i o n e a l l a p o r t a t a d i t u t t i " . L e l i n e e g u i d a a g g i o r n a t e d e l l ' O r g a n i z z a z i o n e m o n d i a l e d e l l a s a n i t à s o t t o l i n e a n o l ' i m p o r t a n z a d i r e n d e r e l a l o n g - a c t i n g P r E P a m p i a m e n t e d i s p o n i b i l e , r i c o n o s c e n d o n e i l r u o l o e s s e n z i a l e n e l l a t u t e l a d e l l a s a l u t e p u b b l i c a . " I l m i n i s t e r o d e l l a S a l u t e h a r e c e n t e m e n t e p r e s e n t a t o i l n u o v o P i a n o n a z i o n a l e d i i n t e r v e n t i p e r l a p r e v e n z i o n e d e l l e i n f e z i o n i d a H i v , d e l l e e p a t i t i v i r a l i e d e l l e i n f e z i o n i s e s s u a l m e n t e t r a s m e s s e ( I s t ) p e r i l q u i n q u e n n i o 2 0 2 4 - 2 0 2 8 - a f f e r m a M a r i a R o s a r i a C a m p i t i e l l o , c a p o D i p a r t i m e n t o d e l l a P r e v e n z i o n e , d e l l a r i c e r c a e d e l l e e m e r g e n z e s a n i t a r i e d e l m i n i s t e r o d e l l a S a l u t e - S i t r a t t a d i u n d o c u m e n t o p r o g r a m m a t i c o c h e p u n t a a r a f f o r z a r e l e s t r a t e g i e d i p r e v e n z i o n e , d i a g n o s i p r e c o c e e p r e s a i n c a r i c o , i n l i n e a c o n g l i o b i e t t i v i d e l l ' O m s p e r l ' e l i m i n a z i o n e d e l l e e p a t i t i v i r a l i e p e r i l c o n t e n i m e n t o d e l l ' H i v e d e l l e I s t e n t r o i l 2 0 3 0 . U n a d e l l e n o v i t à p i ù r i l e v a n t i d e l P i a n o è i l f o r t e i n v e s t i m e n t o s u l l a p r e v e n z i o n e c o m b i n a t a , s u l l a d i s t r i b u z i o n e g r a t u i t a d i p r o f i l a t t i c i e i l p o t e n z i a m e n t o d e l l a P r E P , c h e a n c o r a o g g i s c o n t a f o r t i r i t a r d i i n t e r m i n i d i a c c e s s i b i l i t à i n I t a l i a e a l l a q u a l e b i s o g n a d a r e i m p u l s o " . I l c a p o D i p a r t i m e n t o d e l l a P r o g r a m m a z i o n e , d e i d i s p o s i t i v i m e d i c i , d e l f a r m a c o e d e l l e p o l i t i c h e i n f a v o r e d e l S e r v i z i o s a n i t a r i o n a z i o n a l e d e l m i n i s t e r o d e l l a S a l u t e , F r a n c e s c o S a v e r i o M e n n i n i , a g g i u n g e : " L e m a l a t t i e i n f e t t i v e e i n p a r t i c o l a r e l ' H i v , r a p p r e s e n t a n o a n c o r a o g g i u n a s f i d a s a n i t a r i a r i l e v a n t e , n o n o s t a n t e i p r o g r e s s i t e r a p e u t i c i . I l m i n i s t e r o d e l l a S a l u t e s t a l a v o r a n d o a r i d u r r e l ' i n c i d e n z a d e l l e n u o v e i n f e z i o n i , a u m e n t a r e l ' a c c e s s o a i t e s t , m i g l i o r a r e i l l i n k a g e - t o - c a r e e f a v o r i r e l ' i n t e g r a z i o n e t r a p r e v e n z i o n e , s c r e e n i n g e t r a t t a m e n t o , s o p r a t t u t t o n e i c o n t e s t i d i m a g g i o r e v u l n e r a b i l i t à . S i a m o c o n s a p e v o l i d i q u a n t o s i a i m p o r t a n t e l a v o r a r e i n u n a v i s i o n e d i O n e H e a l t h , i n t e g r a n d o i n n o v a z i o n e e p r o g r a m m a z i o n e . N e l l a l o t t a a l l ' H i v - e v i d e n z i a - è i n d i s p e n s a b i l e f a v o r i r e s t r a t e g i e d i p r e v e n z i o n e e t r a t t a m e n t o c h e c i c o n s e n t a n o d i r a g g i u n g e r e l ' o b i e t t i v o d e l l ' O m s d i e r a d i c a z i o n e d e l l ' e p i d e m i a d a H i v e n t r o i l 2 0 3 0 . T a l i s t r a t e g i e r a p p r e s e n t e r e b b e r o u n i n v e s t i m e n t o t a n t o s o t t o i l p r o f i l o e c o n o m i c o , q u a n t o i n t e r m i n i d i q u a l i t à d i v i t a e c o m p l i c a n z e e v i t a t e p e r i p a z i e n t i " . P e r L u c i a n o C i o c c h e t t i , v i c e p r e s i d e n t e X I I C o m m i s s i o n e A ﬀ a r i s o c i a l i , C a m e r a d e i d e p u t a t i , " è f o n d a m e n t a l e m a n t e n e r e a l t a l ' a t t e n z i o n e s u l l ' H i v . P e r r a g g i u n g e r e l ' o b i e t t i v o d e l l ' O m s , l a p o l i t i c a d e v e i m p e g n a r s i c o n f o r z a n e l l a p r e v e n z i o n e e g a r a n t i r e a t u t t i u n a c c e s s o e q u o a l l e c u r e p i ù a v a n z a t e . S o l o u n a c o l l a b o r a z i o n e a u t e n t i c a t r a i s t i t u z i o n i n a z i o n a l i e r e g i o n a l i , c o m u n i t à s c i e n t i f i c a e a s s o c i a z i o n i c h e r a p p r e s e n t a n o p a z i e n t i e c o m u n i t à c o i n v o l t e p o t r à g e n e r a r e p r o g r e s s i c o n c r e t i , s i a p e r l e p e r s o n e a r i s c h i o s i a p e r c h i v i v e g i à c o n i l v i r u s " . E ' c r u c i a l e c o m p r e n d e r e e r i c o n o s c e r e , o g g i , i l r u o l o d e l l e s t r a t e g i e l o n g - a c t i n g - r i m a r c a n o g l i e s p e r t i - p e r c h é p u ò r a p p r e s e n t a r e u n e l e m e n t o e s s e n z i a l e d i t u t e l a d e l l a s a l u t e p u b b l i c a . " L a s e z i o n e L d e l C o m i t a t o t e c n i c o s a n i t a r i o ( C t s ) s v o l g e u n r u o l o c e n t r a l e n e l c o o r d i n a m e n t o d e l l e m i s u r e v o l t e a c o n t e n e r e l a d i f f u s i o n e d e l l ' H i v , n e l l a s o r v e g l i a n z a d e l l a q u a l i t à d e l l ' a s s i s t e n z a s a n i t a r i a a l l e p e r s o n e c o n H i v - i l l u s t r a G i o r d a n o M a d e d d u , p r e s i d e n t e s e z i o n e L d e l C t s , m i n i s t e r o d e l l a S a l u t e - C i o c c u p i a m o d i s v i l u p p o d i p r o g e t t i e t e r a p i e i n n o v a t i v e . P e r i l t r i e n n i o d e l l a m i a p r e s i d e n z a c o n t i a m o d i p o r t a r e a v a n t i d e l l e a z i o n i p r i o r i t a r i e i n c l u s e n e l P i a n o n a z i o n a l e d ' a z i o n e p e r e r a d i c a r e l ' H i v l e e p a t i t i e l e i n f e z i o n i s e s s u a l m e n t e t r a s m e s s e . N o n u l t i m o - c o n c l u d e - p r o m u o v e r e l ' i m p l e m e n t a z i o n e d e l l a P r E P , l a s e m p l i f i c a z i o n e d e l t e s t i n g e i l r a f f o r z a m e n t o d e l l a g e s t i o n e m u l t i d i s c i p l i n a r e d e l l e p e r s o n e i n t e r a p i a a n t i r e t r o v i r a l e , i n c l u s e q u e l l e p i ù v u l n e r a b i l i " .