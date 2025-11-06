R o m a , 6 n o v . ( A d n k r o n o s ) - H e n k e l r e g i s t r a u n a s o l i d a c r e s c i t a n e l t e r z o t r i m e s t r e 2 0 2 5 , i n u n c o n t e s t o c h e r e s t a s f i d a n t e s i a p e r q u a n t o r i g u a r d a l a d o m a n d a p r o v e n i e n t e d a l l ’ i n d u s t r i a , s i a i n t e r m i n i d i f i d u c i a d e i c o n s u m a t o r i . I l f a t t u r a t o h a r a g g i u n t o i 5 , 1 m i l i a r d i d i e u r o , c o n u n a c r e s c i t a o r g a n i c a d e l l ’ 1 , 4 % . L ’ a n d a m e n t o d e i v o l u m i è s t a t o n e l c o m p l e s s o p o s i t i v o , a c c o m p a g n a t o d a u n a d i n a m i c a s o s t a n z i a l m e n t e s t a b i l e d e i p r e z z i . " C o m e p r e v i s t o , l e v e n d i t e h a n n o c o n t i n u a t o a d a c c e l e r a r e n e l t e r z o t r i m e s t r e . L a d i v i s i o n e A d h e s i v e T e c h n o l o g i e s h a t r a i n a t o l a c r e s c i t a e a n c h e C o n s u m e r B r a n d s h a a v u t o u n o s v i l u p p o s o d d i s f a c e n t e . D a l p u n t o d i v i s t a g e o g r a f i c o , v a r i l e v a t o l ’ a n d a m e n t o p a r t i c o l a r m e n t e p o s i t i v o d e l N o r d A m e r i c a , a d i m o s t r a z i o n e d e l l a v a l i d i t à d e l l e s c e l t e c h e a b b i a m o f a t t o " , h a c o m m e n t a t o i n u n a n o t a i l C e o d i H e n k e l , C a r s t e n K n o b e l . " N e l t e r z o t r i m e s t r e è c r e s c i u t a a n c h e l a p r o f i t t a b i l i t à e a b b i a m o c o n t i n u a t o a i n v e s t i r e n e i n o s t r i b u s i n e s s e n e i m a r c h i p r i n c i p a l i . L ’ i n t e g r a z i o n e d i C o n s u m e r B r a n d s s a r à c o m p l e t a t a , c o m e a n n u n c i a t o , e n t r o l a f i n e d e l l ’ a n n o , p e r c u i c o n t i a m o d i r e a l i z z a r e r i s p a r m i p e r a l m e n o 5 2 5 m i l i o n i d i e u r o e n t r o l a c o n c l u s i o n e d e l l ’ a n n o f i s c a l e " , h a a g g i u n t o C a r s t e n K n o b e l . " L e n o s t r e p r e v i s i o n i p e r i l 2 0 2 5 r i m a n g o n o i n v a r i a t e , n o n o s t a n t e l ’ i n c e r t e z z a e l e c o m p l e s s i t à c h e p e r s i s t o n o n e i m e r c a t i g l o b a l i . S t i m i a m o c h e i l t a s s o d e p u r a t o d i r i t o r n o s u l l e v e n d i t e ( m a r g i n e E b i t d e p u r a t o ) e l ’ u t i l e d e p u r a t o p e r a z i o n e p r i v i l e g i a t a ( E p s ) c r e s c a n o , a t a s s i c o s t a n t i d i c a m b i o , n e l l e f a s c e g i à i n d i c a t e . A m e n o d i u n a r i p r e s a s i g n i f i c a t i v a d e l l ’ e c o n o m i a m o n d i a l e , l a c r e s c i t a o r g a n i c a d e l f a t t u r a t o s i a t t e s t e r à n e l l a p a r t e b a s s e d e l l a f a s c i a c h e a b b i a m o p r e v i s t o , t r a l ’ 1 % e i l 2 % " , h a c o n c l u s o K n o b e l . L a b u s i n e s s u n i t A d h e s i v e T e c h n o l o g i e s h a v i s t o u n a b u o n a c r e s c i t a d e l f a t t u r a t o o r g a n i c o n e l t e r z o t r i m e s t r e , g u i d a t a s o p r a t t u t t o d a i s e g m e n t i M o b i l i t y & E l e c t r o n i c s e C r a f t s m e n , C o n s t r u c t i o n & P r o f e s s i o n a l . L a c r e s c i t a d i C o n s u m e r B r a n d s è s t a t a i n v e c e t r a i n a t a p r i n c i p a l m e n t e d a l m e r c a t o H a i r . N e l t e r z o t r i m e s t r e 2 0 2 5 , i l f a t t u r a t o c o m p l e s s i v o è d i m i n u i t o n o m i n a l m e n t e d e l 6 , 3 % , a t t e s t a n d o s i a 5 . 1 4 7 m i l i o n i d i e u r o . G l i e f f e t t i d e r i v a n t i d a a c q u i s i z i o n i / c e s s i o n i h a n n o a v u t o u n i m p a t t o n e g a t i v o d e l 2 , 9 % s u l l e v e n d i t e , m e n t r e l e o s c i l l a z i o n i v a l u t a r i e h a n n o p e s a t o p e r i l 4 , 8 % . I n t e r m i n i o r g a n i c i , a l n e t t o d e g l i e f f e t t i d e i c a m b i e d e l l e a c q u i s i z i o n i / c e s s i o n i , i l f a t t u r a t o è c r e s c i u t o d e l l ’ 1 , 4 % , s o s t e n u t o s i a d a l l a s t a b i l i t à d e i p r e z z i , s i a d a l l o s v i l u p p o d e i v o l u m i . N e i p r i m i n o v e m e s i d e l 2 0 2 5 , i l f a t t u r a t o h a r a g g i u n t o i 1 5 . 5 4 9 m i l i o n i d i e u r o , c o n u n c a l o n o m i n a l e d e l 4 , 6 % . I n t e r m i n i o r g a n i c i , H e n k e l h a r e g i s t r a t o u n a c r e s c i t a p a r i a l l o 0 , 4 % , t r a i n a t a d a l l ’ a n d a m e n t o p o s i t i v o d e i p r e z z i . N e l c o m p l e s s o , i v o l u m i s o n o i n v e c e l e g g e r m e n t e d i m i n u i t i . L a c r e s c i t a n e l t e r z o t r i m e s t r e è s t a t a s o s t e n u t a d a l l e r e g i o n i N o r d A m e r i c a , I m e a e A s i a - P a c i f i c o . A l c o n t r a r i o , E u r o p a e A m e r i c a L a t i n a h a n n o r e g i s t r a t o u n c a l o n e l l o s v i l u p p o o r g a n i c o d e l l e v e n d i t e . N e i p r i m i n o v e m e s i d e l l ’ a n n o , l a c r e s c i t a è s t a t a p i ù f o r t e n e l l e r e g i o n i I m e a e A s i a - P a c i f i c o . L a b u s i n e s s u n i t A d h e s i v e T e c h n o l o g i e s h a r e g i s t r a t o u n f a t t u r a t o p a r i a 2 . 7 0 8 m i l i o n i d i e u r o n e l t e r z o t r i m e s t r e 2 0 2 5 , c o n u n a d i m i n u z i o n e n o m i n a l e d e l 3 , 3 % r i s p e t t o a l l o s t e s s o t r i m e s t r e d e l l ’ a n n o p r e c e d e n t e . I n t e r m i n i o r g a n i c i , i l f a t t u r a t o è a u m e n t a t o d e l 2 , 5 % , g r a z i e a l l o s v i l u p p o p o s i t i v o t a n t o d e i p r e z z i q u a n t o d e i v o l u m i . G l i e f f e t t i d e i c a m b i h a n n o r i d o t t o l e v e n d i t e d e l 4 , 9 % , m e n t r e a c q u i s i z i o n i / c e s s i o n i h a n n o a v u t o u n i m p a t t o n e g a t i v o n e l l ’ o r d i n e d e l l o 0 , 9 % . N e i p r i m i n o v e m e s i d e l 2 0 2 5 , l a b u s i n e s s u n i t h a r e g i s t r a t o u n a n d a m e n t o n o m i n a l e n e g a t i v o p a r i a l l ’ 1 , 8 % , p e r u n f a t t u r a t o d i 8 . 1 2 4 m i l i o n i d i e u r o . I n t e r m i n i o r g a n i c i , p e r A d h e s i v e T e c h n o l o g i e s i l r i s u l t a t o è s t a t o i n v e c e p o s i t i v o , c o n u n a c r e s c i t a d e l l ’ 1 , 6 % . L o s v i l u p p o d e l t e r z o t r i m e s t r e è s t a t o t r a i n a t o d a i s e g m e n t i M o b i l i t y & E l e c t r o n i c s e C r a f t s m e n , C o n s t r u c t i o n & P r o f e s s i o n a l . L ’ a r e a M o b i l i t y & E l e c t r o n i c s è c r e s c i u t a i n t e r m i n i o r g a n i c i d e l 5 , 9 % , g r a z i e a l l o s v i l u p p o a d o p p i a c i f r a d e l b u s i n e s s E l e c t r o n i c s e a l l a f o r t e r i p r e s a d e l b u s i n e s s I n d u s t r i a l . L e v e n d i t e n e l m e r c a t o A u t o m o t i v e s o n o d i m i n u i t e a c a u s a d e l l a d o m a n d a c o n t e n u t a . I l s e g m e n t o P a c k a g i n g & C o n s u m e r G o o d s h a r e g i s t r a t o u n a n d a m e n t o o r g a n i c o l e g g e r m e n t e n e g a t i v o , m e n t r e C r a f t s m e n , C o n s t r u c t i o n & P r o f e s s i o n a l h a o t t e n u t o u n a c r e s c i t a o r g a n i c a d e l 2 , 2 % , s o s t e n u t a d a l n o t e v o l e i n c r e m e n t o d e l l e v e n d i t e n e l m e r c a t o G e n e r a l M a n u f a c t u r i n g & M a i n t e n a n c e . D a l p u n t o d i v i s t a g e o g r a f i c o , n e l t e r z o t r i m e s t r e A d h e s i v e T e c h n o l o g i e s h a r e g i s t r a t o u n l i e v e c a l o i n E u r o p a , i n p a r t i c o l a r e n e i s e g m e n t i M o b i l i t y & E l e c t r o n i c s e P a c k a g i n g & C o n s u m e r G o o d s . A l c o n t r a r i o , l a r e g i o n e N o r d A m e r i c a h a o t t e n u t i b u o n i r i s u l t a t i n e i m e r c a t i M o b i l i t y & E l e c t r o n i c s e C r a f t s m e n , C o n s t r u c t i o n & P r o f e s s i o n a l , e l a r e g i o n e I m e a è c r e s c i u t a a d o p p i a c i f r a . L a r e g i o n e A m e r i c a L a t i n a h a r e g i s t r a t o u n c a l o , m e n t r e i n A s i a - P a c i f i c o l a c r e s c i t a o r g a n i c a è s t a t a m o l t o f o r t e , g r a z i e i n p a r t i c o l a r e a l l ’ i n c r e m e n t o a d o p p i a c i f r a d e l b u s i n e s s E l e c t r o n i c s i n C i n a . N e l t e r z o t r i m e s t r e 2 0 2 5 , i l f a t t u r a t o d e l l a b u s i n e s s u n i t C o n s u m e r B r a n d s è s t a t o p a r i a 2 . 4 0 2 m i l i o n i d i e u r o , c o n u n a d i m i n u z i o n e n o m i n a l e d e l 9 , 5 % r i s p e t t o a l l o s t e s s o t r i m e s t r e d e l l ’ a n n o p r e c e d e n t e . I n t e r m i n i o r g a n i c i , i l f a t t u r a t o è a u m e n t a t o d e l l o 0 , 4 % , s o s t e n u t o s o p r a t t u t t o d a i v o l u m i , a f r o n t e d i u n a n d a m e n t o d e i p r e z z i l e g g e r m e n t e n e g a t i v o . G l i e f f e t t i d e i c a m b i h a n n o r i d o t t o l e v e n d i t e d e l 4 , 8 % , m e n t r e a c q u i s i z i o n i / c e s s i o n i – i n p a r t i c o l a r e l a c e s s i o n e d e l b u s i n e s s r e t a i l e r b r a n d s i n N o r d A m e r i c a – h a n n o p e s a t o p e r i l 5 , 0 % . N e i p r i m i n o v e m e s i d e l 2 0 2 5 , l e v e n d i t e d i C o n s u m e r B r a n d s s o n o s t a t e p a r i a 7 . 3 0 8 m i l i o n i d i e u r o , i n c a l o n o m i n a l e d e l 7 , 7 % r i s p e t t o a l l o s t e s s o p e r i o d o d e l l ’ a n n o p r e c e d e n t e . I n t e r m i n i o r g a n i c i , i l f a t t u r a t o è d i m i n u i t o d e l l ’ 1 , 0 % a c a u s a d e i v o l u m i i n f e r i o r i . N e l t e r z o t r i m e s t r e , i l c o n t e s t o d i m e r c a t o s f i d a n t e h a p e n a l i z z a t o i l s e g m e n t o L a u n d r y & H o m e C a r e , c h e h a r e g i s t r a t o u n c a l o o r g a n i c o d e l l e v e n d i t e d e l l ’ 1 , 5 % . L ’ a n d a m e n t o d i L a u n d r y C a r e è s t a t o c o m p l e s s i v a m e n t e n e g a t i v o : l a c a t e g o r i a F a b r i c C l e a n i n g è c a l a t a , m e n t r e F a b r i c C a r e è c r e s c i u t a a d o p p i a c i f r a . I l m e r c a t o H o m e C a r e è r i m a s t o s t a b i l e , c o n u n s i g n i f i c a t i v o s v i l u p p o d e l l a c a t e g o r i a D i s h w a s h i n g . I l s e g m e n t o H a i r h a r e g i s t r a t o u n a c r e s c i t a o r g a n i c a m o l t o f o r t e , p a r i a l 4 , 4 % , a c u i h a c o n t r i b u i t o s i a i l b u s i n e s s C o n s u m e r – p r i n c i p a l m e n t e l e c a t e g o r i e H a i r S t y l i n g e H a i r C o l o r a n t s – s i a i l b u s i n e s s P r o f e s s i o n a l . L ’ a r e a O t h e r C o n s u m e r B u s i n e s s e s h a r e g i s t r a t o u n c a l o o r g a n i c o d e l 3 , 2 % , d o v u t o p r i n c i p a l m e n t e a l l ’ a n d a m e n t o n e g a t i v o d e l m e r c a t o B o d y C a r e n e l l e r e g i o n i N o r d A m e r i c a e d E u r o p a . D a l p u n t o d i v i s t a g e o g r a f i c o , l a b u s i n e s s u n i t C o n s u m e r B r a n d s h a r e g i s t r a t o u n c a l o d e l l a c r e s c i t a o r g a n i c a i n E u r o p a , d o v e i l s e g m e n t o H a i r h a o t t e n u t o b u o n i r i s u l t a t i , m e n t r e L a u n d r y & H o m e C a r e h a a v u t o u n a n d a m e n t o n e g a t i v o . I n N o r d A m e r i c a , i l f a t t u r a t o è c r e s c i u t o s o p r a t t u t t o g r a z i e a l l e c a t e g o r i e H a i r , c o s ì c o m e n e l l a r e g i o n e I m e a e A m e r i c a L a t i n a . A n c h e l a r e g i o n e A s i a - P a c i f i c o h a r e g i s t r a t o u n a c r e s c i t a o r g a n i c a p o s i t i v a : q u i , i l s e g m e n t o H a i r h a o t t e n u t o u n a c r e s c i t a m o l t o f o r t e , m e n t r e L a u n d r y & H o m e C a r e è r i m a s t a a l d i s o t t o d e l l i v e l l o d e l l ’ a n n o p r e c e d e n t e . N o n c i s o n o v a r i a z i o n i s o s t a n z i a l i n e l l a p o s i z i o n e f i n a n z i a r i a n e t t a d i H e n k e l r i s p e t t o a l l a s i t u a z i o n e r e g i s t r a t a a l 3 0 g i u g n o 2 0 2 5 . P e r l ’ a n n o f i s c a l e 2 0 2 5 H e n k e l c o n f e r m a l a s t i m a d i u n a c r e s c i t a d e l f a t t u r a t o o r g a n i c o c o m p r e s a t r a 1 , 0 e 2 , 0 % . P e r l a b u s i n e s s u n i t A d h e s i v e T e c h n o l o g i e s l a c r e s c i t a è a t t e s a t r a 2 , 0 e 3 , 0 % , p e r C o n s u m e r B r a n d s t r a 0 , 5 e 1 , 5 % . I l t a s s o d e p u r a t o d i r i t o r n o s u l l e v e n d i t e ( m a r g i n e E b i t d e p u r a t o ) è p r e v i s t o t r a 1 4 , 5 e 1 5 , 5 % , c o n A d h e s i v e T e c h n o l o g i e s t r a 1 6 , 5 e 1 7 , 5 % , e C o n s u m e r B r a n d s t r a 1 4 , 0 e 1 5 , 0 % . P e r q u a n t o r i g u a r d a l ’ u t i l e d e p u r a t o p e r a z i o n e p r i v i l e g i a t a ( E p s ) , l ’ i n c r e m e n t o è s t i m a t o n e l l a f a s c i a t r a b a s s a e a l t a d e l l e p e r c e n t u a l i a u n a c i f r a , a t a s s i c o s t a n t i d i c a m b i o . P e r l ’ a n n o i n c o r s o , H e n k e l p r e v e d e i n o l t r e : a c q u i s i z i o n i e d i s i n v e s t i m e n t i : e f f e t t o n e g a t i v o s u l l a c r e s c i t a n o m i n a l e d e l f a t t u r a t o n e l l a f a s c i a b a s s a a u n a c i f r a p e r c e n t u a l e ; c a m b i v a l u t a r i : i m p a t t o n e g a t i v o s u i r i c a v i n e l l a f a s c i a b a s s a o m e d i a a u n a c i f r a p e r c e n t u a l e ; p r e z z i d e l l e m a t e r i e p r i m e : a u m e n t o n e l l a f a s c i a b a s s a o m e d i a a u n a c i f r a p e r c e n t u a l e r i s p e t t o a i l i v e l l i m e d i d e l l ’ a n n o s c o r s o ; s p e s e d i r i s t r u t t u r a z i o n e : c o m p r e s e t r a 1 5 0 e 2 0 0 m i l i o n i d i e u r o ; u s c i t e d i c a s s a p e r i n v e s t i m e n t i i n p r o p r i e t à , s i t i , a t t r e z z a t u r e e a s s e t i n t a n g i b i l i : c o m p r e s e t r a 6 5 0 e 7 5 0 m i l i o n i d i e u r o .