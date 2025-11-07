R o m a , 7 n o v . ( A d n k r o n o s S a l u t e ) - U n a p i a t t a f o r m a d i g i t a l e c h e m i g l i o r a l a c o m u n i c a z i o n e t r a m e d i c o e p a z i e n t e , s u p p o r t a n d o u n p e r c o r s o t e r a p e u t i c o p i ù c h i a r o e p e r s o n a l i z z a t o . Q u e s t o i n s i n t e s i è i l p r o g e t t o A l m a - C a r e c h e h a v i n t o l a q u a r t a e d i z i o n e d e g l i i - D a y s , l ’ H a c k a t h o n o r g a n i z z a t o d a S y n l a b , a z i e n d a l e a d e r i n I t a l i a n e l l a m e d i c i n a d i l a b o r a t o r i o e n e l l a d i a g n o s t i c a m e d i c a , e p r o m o s s o d a E i t H e a l t h , l ’ o r g a n i z z a z i o n e d e l l ’ U n i o n e e u r o p e a d e d i c a t a a l l ’ i n n o v a z i o n e i n a m b i t o s a n i t a r i o , i n c o l l a b o r a z i o n e c o n C a r i p l o F a c t o r y e l ’ U n i v e r s i t à d e g l i S t u d i d i N a p o l i F e d e r i c o I I . L ’ e d i z i o n e 2 0 2 5 - r i f e r i s c o n o g l i o r g a n i z z a t o r i i n u n a n o t a - s i è s v o l t a a M i l a n o p r e s s o l a F o n d a z i o n e R i c c a r d o C a t e l l a s u l t e m a ‘ I n v e c c h i a r e b e n e : p r o m u o v e r e l a l o n g e v i t à i n s a l u t e c o n p r e v e n z i o n e e d i a g n o s i p r e c o c e , s t i l i d i v i t a e t e c n o l o g i e d i g i t a l i ’ e h a c o i n v o l t o o l t r e 1 0 0 s t u d e n t i u n i v e r s i t a r i d a t u t t a I t a l i a c h e s o n o s t a t i p o i s e l e z i o n a t i c o n i r e l a t i v i p r o g e t t i . I r a g a z z i , d i v i s i i n 8 g r u p p i d i l a v o r o e s u p p o r t a t i d a m e n t o r e t u t o r p r o f e s s i o n i s t i d e l s e t t o r e d i g i t a l e , t e c h e s a n i t a r i o , h a n n o s v i l u p p a t o e p r e s e n t a t o a d u n a g i u r i a s o l u z i o n i c o n c r e t e e i n n o v a t i v e p e r u n a v i t a p i ù l u n g a e p i ù s a n a . I l p r o g e t t o v i n c i t o r e - i d e a t o d a 4 s t u d e n t i p r o v e n i e n t i d a l l e U n i v e r s i t à d i P a v i a , M i l a n o - B i c o c c a , B o c c o n i e S t a t a l e d i M i l a n o , c o n b a c k g r o u n d i n i n t e l l i g e n z a a r t i f i c i a l e , p s i c o l o g i a e n e u r o s c i e n z e , e c o n o m i a , m a n a g e m e n t e s c i e n z e i n f e r m i e r i s t i c h e - n a s c e p e r a c c o m p a g n a r e i l p a z i e n t e i n o g n i f a s e , d a l l a d i a g n o s i a l l a c u r a , c o m e h a s p i e g a t o E l e n a V i v i a n i , s t u d e n t e s s a d e l l ’ U n i v e r s i t à d i P a v i a . A t t r a v e r s o u n q u e s t i o n a r i o i n i z i a l e , A l m a - C a r e f o r n i s c e a l m e d i c o u n a p a n o r a m i c a i m m e d i a t a d e l l e p a u r e e d e i d u b b i d e l p a z i e n t e , o t t i m i z z a n d o l a v i s i t a . D o p o l ’ a p p u n t a m e n t o , l a p i a t t a f o r m a a i u t a l ’ u t e n t e a c o m p r e n d e r e i r e f e r t i e , g r a z i e a u n a c h a t c o n i n t e l l i g e n z a a r t i f i c i a l e e a t t i v a z i o n e v o c a l e , i n t e g r a a n c h e c o n s i g l i s u s t i l e d i v i t a , a l i m e n t a z i o n e e a t t i v i t à f i s i c a p e r f a v o r i r e i l b e n e s s e r e c o n t i n u o . " A r r i v a t i a q u e s t a q u a r t a e d i z i o n e , g u a r d o a g l i i - D a y s c o m e a u n p e r c o r s o c h e n e l t e m p o c i h a p e r m e s s o d i c o s t r u i r e u n a v e r a e p r o p r i a e x p e r t i s e , u n b a g a g l i o d i e s p e r i e n z e , c o m p e t e n z e e r e l a z i o n i , d e s t i n a t o a r i m a n e r e n e l n o s t r o D n a - h a c o m m e n t a t o A n d r e a B u r a t t i , C e o d i S y n l a b I t a l i a – l e c e n t i n a i a d i r a g a z z i c o n i q u a l i s i a m o v e n u t i i n c o n t a t t o i n q u e s t i a n n i c i h a n n o p o r t a t o t a n t i s s i m e n u o v e i d e e . L a s a l u t e è u n o d e i s e t t o r i p i ù a f f a s c i n a n t i p e r s p e r i m e n t a r e t e c n o l o g i a e i n n o v a z i o n e , s p e r i a m o v i v a m e n t e d i a v e r t r a s m e s s o a l l e g i o v a n i g e n e r a z i o n i q u a n t o p o s s a n o a v e r e u n i m p a t t o d i r e t t o e t a n g i b i l e s u l l a v i t a e s u l l a s a l u t e d e l l e p e r s o n e " . G l i E i t H e a l t h i - D a y s d i S y n l a b q u e s t ’ a n n o - p r e c i s a n o g l i o r g a n i z z a t o r i - s i s o n o s v o l t i i n c o l l a b o r a z i o n e c o n F o n d a z i o n e R i c c a r d o C a t e l l a , p a r t n e r C u l t u r a l e d e l l ’ i n i z i a t i v a , e c o n i l s u p p o r t o t e c n i c o d i L o v a b l e e d E - C l u b V e n t u r e s . C o m e n e l l e s c o r s e e d i z i o n i , i r a g a z z i d e l g r u p p o v i n c i t o r e v o l e r a n n o a P a r i g i i l 2 7 - 2 8 n o v e m b r e p e r l a c o m p e t i z i o n e i n t e r n a z i o n a l e d e g l i E i t H e a l t h I n n o v a t i o n D a y s , i n s i e m e a i v i n c i t o r i d e l l e a l t r e e d i z i o n i p r o v e n i e n t i d a g l i a l t r i P a e s i e u r o p e i c o i n v o l t i . P e r t u t t i i p a r t e c i p a n t i c i s a r à i n o l t r e l a p o s s i b i l i t à d i e s s e r e s e l e z i o n a t i p e r t i r o c i n i , t e s i a z i e n d a l i o p e r c o r s i p r o f e s s i o n a l i i n S y n l a b .