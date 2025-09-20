R o m a , 1 9 s e t . ( A d n k r o n o s ) - " L a n o s t r a p o l i t i c a d e l f u t u r o h a b i s o g n o d i u n s e n t i m e n t o u n i t a r i o , c o n d e i g i u s t i e l e m e n t i c o n f l i t t u a l i c h e f a n n o p a r t e d e l l o s t a r e i n u n a d e m o c r a z i a . V o i d o v r e t e s a p e r p o r t a r e l ’ e l e m e n t o d e l l a c i v i l t à n e l l a p o l i t i c a d e l f u t u r o " . L o a f f e r m a i l s i n d a c o d i R o m a C a p i t a l e R o b e r t o G u a l t i e r i a l l a c e r i m o n i a d i p r e m i a z i o n e d e ‘ I 6 0 m i g l i o r i u n d e r 3 0 d e l l a p o l i t i c a i t a l i a n a ’ o r g a n i z z a t a d a U n i v e r s i t à L i n k a R o m a , p r e s s o l a s e d e d i V i a d e l C a s a l e d i S a n P i o V e p r o m o s s a d a l l ’ a s s o c i a z i o n e “ L a G i o v a n e R o m a ” i n c o l l a b o r a z i o n e c o l m a g a z i n e “ P o l i t i c a ” . " D o v e t e t i r a r c i p e r l a g i a c c h e t t a e s g o m i t a r e p e r f a r e a l p o s t o n o s t r o q u e l l o c h e n o i n o n s a p p i a m o f a r e , i n t e r p r e t a n d o e l e m e n t i d i c i v i l t à d e m o c r a t i c a i n u n m o n d o p o l a r i z z a t o v e r s o l a g u e r r a - a g g i u n g e - f a c e n d o s q u a d r a c o m e v e d o c h e s a p e t e f a r e b e n i s s i m o a l i v e l l o t e r r i t o r i a l e . L a r i p r o v a d e l g r a n d e v a l o r e d e l v o s t r o s a p e r f a r e l o p o s s o r i s c o n t r a r e n e l l e f i l a d e l l e t a n t e f o r m a z i o n i g i o v a n i l i c h e c i p e r m e t t o n o d i l a v o r a r e i n m a n i e r a d i n a m i c a e d e f f i c a c e a l i v e l l o d i C o m u n e d i R o m a , c h e a p p r o f i t t o p e r r i n g r a z i a r e s e n t i t a m e n t e " .